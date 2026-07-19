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„Trebuie să vă mărturisesc…” Reacţia lui Charles Leclerc după ce s-a clasat pe 2 în cursa MP al Belgiei

Bogdan Stănescu Publicat: 19 iulie 2026, 18:13

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„Trebuie să vă mărturisesc… Reacţia lui Charles Leclerc după ce s-a clasat pe 2 în cursa MP al Belgiei

Charles Leclerc, la interviu, după cursa din Belgia / captura AntenaPLAY

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Charles Leclerc a mărturisit, după cursa Marelui Premiu din Belgia, în care s-a clasat pe 2, în urma câştigătorului Kimi Antonelli, că a sperat până în ultimul moment la victorie pe circuitul Spa-Francorchamps.

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Leclerc a fost, la un moment dat, lider, dar Antonelli a revenit pe prima poziţie în cursă, acolo unde s-a aflat şi la început, şi a trecut primul linia de sosire.

Charles Leclerc, după ce a fost pe 2 în cursa Marelui Premiu al Belgiei: „Trebuie să vă mărturisesc că eu cred întotdeauna în victorie”

„(n.r: Maşina e ce îţi doreşti acum?) Trebuie să vă mărturisesc că eu cred întotdeauna în victorie, până trec linia de sosire. Maşina este în momentul de faţă într-un punct pe care mi-l doresc.

Ritmul a fost bun, dar mai apoi, pentru câteva tururi, am pierdut acel ritm. Din punctul meu de vedere Ferrari a dezvoltat foarte bine monopostul”, a declarat Charles Leclerc, imediat după cursă.

Leclerc a câştigat o cursă în acest sezon, la Silverstone, acasă la colegul său de echipă, Lewis Hamilton. Hamilton a câştigat şi el o cursă în acest sezon, la Barcelona, şi se află în faţa colegului său de echipă în clasamentul general. Hamilton e pe 2, cu 159 de puncte, în timp ce Leclerc e pe 4, cu 126 de puncte.

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