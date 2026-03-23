Ce pregătește Ferrari! Analiza lui Adrian Georgescu înaintea Marelui Premiu al Japoniei

Primele două Mari Premii au desenat o ierarhie cu totul diferită de cea din ultimele sezoane, odată cu schimbarea drastică a regulamentului. Mercedes este echipa dominantă, iar formația care ține, cât de cât, pasul este Ferrari. Dar ce fac oamenii în roșu pentru a-și păstra șansele la victorie în 2026?

Scuderia așteaptă ocazia de a folosi noul motor

În primul rând, cei de la Ferrari lucrează la un nou motor și așteaptă oportunitatea de a-l folosi. Care ar putea fi această oportunitate? Cum scriam, mecanismul Additional Design and Upgrade Opportunities (ADUO) permite echipelor cu performanțe mai scăzute decât formația cu motorul cu ardere internă cel mai puternic (Mercedes, în cazul nostru) să introducă cel puțin un upgrade în 2026. Nu mai insist cu pragurile de 2% și 4%, citiți aici pentru detalii. Cert este că scuderia pare să se califice pentru dreptul de a face măcar un upgrade în 2026. Se estimează că, în prezent, motorul cu ardere internă Ferrari e cu circa 15 cai-putere mai slab decât cel folosit de Mercedes.

Secretul turbocompresorului

Cei de la Autracer aduc în discuție și un alt factor. Se spune că motorul italian este echipat cu un turbocompresor puțin mai mic , dar mai reactiv la turații joase. Cel Mercedes, pe de altă parte, este mai mare, ceea ce îl face mai eficient la turații mari. Așa s-ar explica starturile mult mai bune ale lui Hamilton și Leclerc, de asemenea și revenirea în joc, după câteva tururi, a piloților Mercedes. Diferența de dimensiuni între cele două turbocompresoare ar fi, însă, de numai 10%.

Adevăratele diferențe dintre sistemele de supraalimentare Ferrari și Mercedes se referă la filosofia de design și la modul în care aceasta se integrează nu doar cu motorul V6, ci și mai ales cu sistemul hibrid. Mult mai importante decât dimensiunile ar fi modul de funcționare al supapei de reglare a presiunii turbo și de interacțiunea între elementele sistemului hibrid.

O zi de filmare în aprilie

Până atunci, în cele aproape cinci săptămâni de pauză din aprilie, Ferrari va organiza ceea ce se cheamă o ”zi de filmare”. Se va întâmpla la Monza. Este o acțiune publicitară, în principiu, în care se pot parcurge maximum 200 de kilometri. În cadrul acesteia se pot totuși testa diverse soluții. Având în vedere că scuderia a ales Monza și nu Fiorano, un circuit de mare viteză, ne putem gândi că lucrează la soluții pentru îmbunătățirea vitezei pe liniile drepte. Aici este capitolul unde cei de la Mercedes excelează. Strângerea și livrarea energiei electrice sunt mai eficient făcute în comparație cu ce reușesc competitoarele.