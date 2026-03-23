Home | Formula 1 | Ce pregătește Ferrari! Analiza lui Adrian Georgescu înaintea Marelui Premiu al Japoniei

Adrian Georgescu Publicat: 23 martie 2026, 9:05

Comentarii
Lewis Hamilton şi Charles Leclerc / Profimedia

Primele două Mari Premii au desenat o ierarhie cu totul diferită de cea din ultimele sezoane, odată cu schimbarea drastică a regulamentului. Mercedes este echipa dominantă, iar formația care ține, cât de cât, pasul este Ferrari. Dar ce fac oamenii în roșu pentru a-și păstra șansele la victorie în 2026?

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Scuderia așteaptă ocazia de a folosi noul motor

În primul rând, cei de la Ferrari lucrează la un nou motor și așteaptă oportunitatea de a-l folosi. Care ar putea fi această oportunitate? Cum scriam, mecanismul Additional Design and Upgrade Opportunities (ADUO) permite echipelor cu performanțe mai scăzute decât formația cu motorul cu ardere internă cel mai puternic (Mercedes, în cazul nostru) să introducă cel puțin un upgrade în 2026. Nu mai insist cu pragurile de 2% și 4%, citiți aici pentru detalii. Cert este că scuderia pare să se califice pentru dreptul de a face măcar un upgrade în 2026. Se estimează că, în prezent, motorul cu ardere internă Ferrari e cu circa 15 cai-putere mai slab decât cel folosit de Mercedes.

Secretul turbocompresorului

Cei de la Autracer aduc în discuție și un alt factor. Se spune că motorul italian este echipat cu un turbocompresor puțin mai mic , dar mai reactiv la turații joase. Cel Mercedes, pe de altă parte, este mai mare, ceea ce îl face mai eficient la turații mari. Așa s-ar explica starturile mult mai bune ale lui Hamilton și Leclerc, de asemenea și revenirea în joc, după câteva tururi, a piloților Mercedes. Diferența de dimensiuni între cele două turbocompresoare ar fi, însă, de numai 10%.

Adevăratele diferențe dintre sistemele de supraalimentare Ferrari și Mercedes se referă la filosofia de design și la modul în care aceasta se integrează nu doar cu motorul V6, ci și mai ales cu sistemul hibrid. Mult mai importante decât dimensiunile ar fi modul de funcționare al supapei de reglare a presiunii turbo și de interacțiunea între elementele sistemului hibrid.

O zi de filmare în aprilie

Până atunci, în cele aproape cinci săptămâni de pauză din aprilie, Ferrari va organiza ceea ce se cheamă o ”zi de filmare”. Se va întâmpla la Monza. Este o acțiune publicitară, în principiu, în care se pot parcurge maximum 200 de kilometri. În cadrul acesteia se pot totuși testa diverse soluții. Având în vedere că scuderia a ales Monza și nu Fiorano, un circuit de mare viteză, ne putem gândi că lucrează la soluții pentru îmbunătățirea vitezei pe liniile drepte. Aici este capitolul unde cei de la Mercedes excelează. Strângerea și livrarea energiei electrice sunt mai eficient făcute în comparație cu ce reușesc competitoarele.

Reclamă
Reclamă

Actualizările echipei Ferrari erau inițial programate pentru Marele Premiu al Bahrainului, din aprilie, dar noul termen este cursa de la Miami din 3 mai. Această modificare a programului face parte din strategia echipei Ferrari de a-și menține competitivitatea în sezonul 2026.

Upgrade-uri aerodinamice

În ceea ce privește aerodinamica, oamenii din Maranello au fost foarte activi și inovativi. Un upgrade la care se lucrează este așa-numita ”aripă macarena”. Mai multe despre aceasta puteți citi aici. A fost folosită de către Hamilton în cea de-a doua zi a testelor din Bahrain, doar pentru cinci tururi. A fost folosită apoi în antrenamentul din China. Hamilton a scăpat mașina atunci de sub control, posibil din cauza acestei aripi, și s-a renunțat la ea. Au fost și cele două aripioare semitransparente care se montau pe pilonul central al elementului HALO. Acestea au fost prezente în FP1, dar cei de la Ferrari au decis să le îndepărteze înaintea sprintului. De asemenea, să nu uităm de un alt detaliu interesant, aripa montată în zona eșapamentului.

Una peste alta, formația din Maranello este una dintre cele mai active pe acest front. Chiar dacă ponderea aerodinamicii în ecuația vitezei a mai scăzut față de anul trecut, acest domeniu rămâne în continuare unul crucial.

"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad"Am spart geamul ca să ieșim". Pasagerii, aruncați unii peste alții în autocarul răsturnat lângă Bârlad
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Simulare BAC 2026, subiecte la Limba română. Cum se desfăşoară prima probă scrisă
Observator
Simulare BAC 2026, subiecte la Limba română. Cum se desfăşoară prima probă scrisă
Declarațiile lui Mihai Pintilii după plecarea de la FCSB au creat valuri în direct: „E de apreciat Charalambous”. Exclusiv
Fanatik.ro
Declarațiile lui Mihai Pintilii după plecarea de la FCSB au creat valuri în direct: „E de apreciat Charalambous”. Exclusiv
10:07

Stefanos Tsitsipas, scandal uriaş după ce a fost umilit la Miami! Grecul s-a certat cu arbitrul: “Să îţi fie ruşine”
10:05

Turcii l-au “trădat” pe Montella. Au făcut publică tactica pregătită pentru România
9:53

“Cea mai mare surpriză de când mă uit la convocări”. Mihai Stoica, uluit de decizia lui Mircea Lucescu
9:26

“Vă dau în scris” Adrian Mutu e convins, după ce s-a întâmplat cu Cristi Chivu la Inter: “O dată în viaţă”
9:21

Pleacă Andrei Nicolescu de la Dinamo? “Mandatul meu e pe masa acționarilor!”
9:15

Secundul lui Cristi Chivu a tras un semnal de alarmă, după ce Inter a “uitat” să câştige în Serie A
Vezi toate știrile
1 UPDATEIonuț Radu ratează sigur meciul Turcia – România. Primul verdict al medicilor 2 Mircea Lucescu i-a găsit înlocuitor lui Ionuț Radu, accidentat! Anunțul de ultimă oră venit de la FRF 3 Jucătorul care e out de la FCSB! Decizia luată de Mirel Rădoi spune totul 4 Decizia luată de Dinamo în privinţa lui Adrian Mazilu. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Problema lui” 5 Nebunie la derby-ul nordului Angliei. Meciul a fost oprit pentru rasism 6 VIDEOMomente cumplite în Turcia, cu câteva zile înainte de barajul cu România. Două clădiri s-au prăbuşit în Istanbul
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav