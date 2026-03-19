Cum pot fi cei de la Mercedes prinși din urmă?

Din două curse clasice și una de sprint din 2026, piloții Mercedes au obținut trei victorii și două locuri secunde. Este, în mod clar, o ”dictatură”. Toată lumea se întreabă dacă diferența de performanțe dintre echipa dominantă și restul ne va readuce în anii 2014-2019, când piloții echipei germane au ”uscat” tot. Cred că nici măcar fanii Mercedes nu s-ar bucura ca echipa lor favorită să bată, cum se spune în sporturile cu motor, ”cu ceasul de la gară”.
O posibilitate de egalizare a șanselor, modificarea ponderii puterilor obținute prin ardere, respectiv electrică, a căzut.
Mai există însă un mecanism care se va activa în anumite momente ale sezonului.
Additional Development and Upgrade Opportunities
Începând cu acest sezon, pentru nivelarea performanțelor, FIA a născocit ADUO, adică Additional Development and Upgrade Opportunities. ADUO va oferi avantaje echipelor care rămân în urmă în ceea ce privește puterea motorului cu ardere internă.
Nick Tombazis, directorul diviziei de monoposturi din cadrul FIA, a explicat sistemul de concesii: „În esență, după șase curse, se va măsura performanța medie a fiecărui producător de unități de putere. Producătorii sub un anumit prag vor primi avantaje, în funcție de cât de mult se află sub aceste praguri.”
Așadar, ADUO nu egalizează direct performanța, doar permite recuperarea diferenței pentru cei rămași în urmă.
”Oportunități suplimentare”
Pe parcursul primelor șase etape ale fiecărui sezon de campionat din perioada 2026-2030, FIA va monitoriza performanța motorului cu ardere internă (ICE) al tuturor unităților de putere furnizate de fiecare producător. Pentru fiecare ICE, se va calcula un Indice de Performanță, care se compară cu indicele celui mai bun motor de pe grilă. În cazul nostru, Mercedes.
Pe baza acestei comparații, se acordă oportunități suplimentare de dezvoltare (ADUO). Anume, dacă există mai puțin de 2% diferență față de cel mai bun motor, nu se acordă nimic. Dacă diferența este între 2 și 4 %, se poate face un upgrade suplimentar în sezonul respectiv și unul în sezonul următor. Dacă diferența este de peste 4%, se pot face două upgrade‑uri suplimentare în sezonul respectiv plus unul în sezonul următor. Pe lângă acestea, există ore suplimentare de testare pe banc acordate conform unui tabel de praguri (de exemplu 70 ore, 110 ore, etc., în funcție de diferență).
După fiecare 6 Mari Premii, se trage linia
Un producător care primește o oportunitate ADUO după primele 6 curse poate introduce noua componentă începând cu etapa a 13-a a campionatului. Dacă oportunitatea este acordată după etapa a 12-a, upgrade-ul poate fi montat începând cu etapa a 19-a.
Acest indice este o măsură a puterii medii reale livrate de ICE pe perioada de evaluare (de exemplu, 6 curse). Ca să echivalăm în putere, e vorba de circa 12 cai-putere pentru pragul de 2% și de aproximativ 24 de cai-putere, dacă e vorba de pragul de 4%. Cum Marile Premii din Bahrain și Arabia Saudită au dispărut din calendar – aveau numerele 4 și 5 -, înseamnă că prima linie a sezonului se va trage după Marele Premiu al Principatului Monaco, din 7 iunie.
Cum ar putea Mercedes să-și ascundă performanțele
Întrebarea este: poate Mercedes să ascundă adevărata performanță a motorului cu ardere internă? Luigi Mazzola, fost inginer la Ferrari, este de părere că acest lucru se întâmplă:
„Cred că Mercedes concurează ascunzând puțin situația. Nu au prea multe probleme. unt suficient de inteligenți încât să nu-și arate întregul potențial. Ar putea găsi câteva trucuri pentru a se ascunde un pic – în mod inteligent, în opinia mea.” La fel consideră și cei de la Marca. ”Mercedes nu vor permite niciunei echipe să folosească ADUO, cu excepția Aston Martin / Honda”, scriu ziariștii spanioli. Iar asta pentru că Aston Martin sunt foarte mult în urmă.
Bănuiala lor este că Mercedes are un avans mai mare, dar că fac astfel încât să câștige cu minimum de resurse. Poate producătorul să „mintă” în date? Teoretic nu, pentru că ECU este standardizat și FIA are senzori proprii. De asemenea, fluxul de combustibil este măsurat, energia MGU-K este măsurată, iar telemetria este monitorizată în timp real. Așadar, FIA nu se bazează doar pe ce declară Mercedes.
Există și zone gri
Dar există și zone gri, care vin mai ales din modificarea regulamentului. Mercedes ar putea ascunde adevărata performanțe prin gestionarea consumului de combustibil și a modurilor de funcționare ale motorului și prin adaptarea acestora la specificul fiecărui circuit. În 2025 debitul benzinei nu putea depăși 100 kg/h. În 2026 măsurarea ia însă în considerare energia pe care o generează această benzină. Noii combustibili sunt eco și pot proveni din diferite surse, fără materii prime fosile. Enrico Gualtieri, șeful diviziei de motoare de la Ferrari, a explicat acest lucru. „Există un senzor care măsoară fluxul de energie. Înainte de a intra pe pistă, fiecare producător permite unei terțe părți să măsoare conținutul de energie pe unitatea de masă a benzinei sale și apoi să atribuie o valoare, care va fi diferită pentru fiecare furnizor”, a explicat el.
Potrivit Marca, Mercedes poate controla debitul de combustibil pe fiecare circuit și poate regla ce funcționează cel mai bine pentru mașinile lor pe măsură ce se scurge weekend-ul. Acest lucru arată că avantajul lor este mult mai mare decât pare. Raportul de compresie de 18:1 (comparativ cu 16:1 al restului) le oferă, de asemenea, un consum de combustibil mai mic. De asemenea, greutatea redusă a monopostului e un alt atu.
