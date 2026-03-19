Cum pot fi cei de la Mercedes prinși din urmă?

După fiecare 6 Mari Premii, se trage linia

Un producător care primește o oportunitate ADUO după primele 6 curse poate introduce noua componentă începând cu etapa a 13-a a campionatului. Dacă oportunitatea este acordată după etapa a 12-a, upgrade-ul poate fi montat începând cu etapa a 19-a.

Acest indice este o măsură a puterii medii reale livrate de ICE pe perioada de evaluare (de exemplu, 6 curse). Ca să echivalăm în putere, e vorba de circa 12 cai-putere pentru pragul de 2% și de aproximativ 24 de cai-putere, dacă e vorba de pragul de 4%. Cum Marile Premii din Bahrain și Arabia Saudită au dispărut din calendar – aveau numerele 4 și 5 -, înseamnă că prima linie a sezonului se va trage după Marele Premiu al Principatului Monaco, din 7 iunie.

Cum ar putea Mercedes să-și ascundă performanțele

Întrebarea este: poate Mercedes să ascundă adevărata performanță a motorului cu ardere internă? Luigi Mazzola, fost inginer la Ferrari, este de părere că acest lucru se întâmplă:

„Cred că Mercedes concurează ascunzând puțin situația. Nu au prea multe probleme. unt suficient de inteligenți încât să nu-și arate întregul potențial. Ar putea găsi câteva trucuri pentru a se ascunde un pic – în mod inteligent, în opinia mea.” La fel consideră și cei de la Marca. ”Mercedes nu vor permite niciunei echipe să folosească ADUO, cu excepția Aston Martin / Honda”, scriu ziariștii spanioli. Iar asta pentru că Aston Martin sunt foarte mult în urmă.

Bănuiala lor este că Mercedes are un avans mai mare, dar că fac astfel încât să câștige cu minimum de resurse. Poate producătorul să „mintă” în date? Teoretic nu, pentru că ECU este standardizat și FIA are senzori proprii. De asemenea, fluxul de combustibil este măsurat, energia MGU-K este măsurată, iar telemetria este monitorizată în timp real. Așadar, FIA nu se bazează doar pe ce declară Mercedes.

Există și zone gri

Dar există și zone gri, care vin mai ales din modificarea regulamentului. Mercedes ar putea ascunde adevărata performanțe prin gestionarea consumului de combustibil și a modurilor de funcționare ale motorului și prin adaptarea acestora la specificul fiecărui circuit. În 2025 debitul benzinei nu putea depăși 100 kg/h. În 2026 măsurarea ia însă în considerare energia pe care o generează această benzină. Noii combustibili sunt eco și pot proveni din diferite surse, fără materii prime fosile. Enrico Gualtieri, șeful diviziei de motoare de la Ferrari, a explicat acest lucru. „Există un senzor care măsoară fluxul de energie. Înainte de a intra pe pistă, fiecare producător permite unei terțe părți să măsoare conținutul de energie pe unitatea de masă a benzinei sale și apoi să atribuie o valoare, care va fi diferită pentru fiecare furnizor”, a explicat el.

Potrivit Marca, Mercedes poate controla debitul de combustibil pe fiecare circuit și poate regla ce funcționează cel mai bine pentru mașinile lor pe măsură ce se scurge weekend-ul. Acest lucru arată că avantajul lor este mult mai mare decât pare. Raportul de compresie de 18:1 (comparativ cu 16:1 al restului) le oferă, de asemenea, un consum de combustibil mai mic. De asemenea, greutatea redusă a monopostului e un alt atu.