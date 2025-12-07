CEO-ul McLaren dă de înţeles că Lando Norris şi Piastri ar putea colabora pentru ca unul din ei să iasă campion! - Antena Sport

Închide meniul
CEO-ul McLaren dă de înţeles că Lando Norris şi Piastri ar putea colabora pentru ca unul din ei să iasă campion!

Bogdan Stănescu Publicat: 7 decembrie 2025, 14:25

Echipa McLaren, la un Mare Premiu / Profimedia Images

CEO-ul McLaren, Zac Brown, a sugerat că ar putea exista ordine de echipe la McLaren în cursa care va decide titlul din acest sezon în Formula 1.

Cele mai mari şanse să devină campion mondial le are Lando Norris, care are nevoie de o clasare pe podium, indiferent de poziţiile pe care termină Max Verstappen şi Oscar Piastri. Cursa decisivă pentru titlu de la Abu Dhabi e în direct de la 14:45 pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Zac Brown sugerează că piloţii McLaren ar putea colabora pentru ca unul din ei să ia titlul!

Vom vedea cum se desfășoară cursa și, dacă devine evident că unul sau altul se află într-o poziție în care poate sau nu poate câștiga, atunci vom analiza strategia. Cred că totul se joacă.

Avem doi tipi care se luptă pentru campionat, așa că sunt sigur că mentalitatea lui Oscar este «Trebuie să câștig». Dacă câștigă, asta îi ia puncte lui Max, ceea ce înseamnă că Lando nici măcar nu trebuie să termine pe locul trei. Există două mentalități diferite, dar plutonul este atât de strâns.

Cred că în momentul în care nu ești complet concentrat sau dacă ești prea conservator, vei fi înghițit de mașinile din spate, pentru că este atât de strâns. Cred că este cam ca de obicei – asta trebuie să fie abordarea.

Max este un pilot de curse inteligent, nu doar rapid, așa că vom fi pregătiți pentru toate scenariile”, a declarat Zac Brown.

Cursa finală din acest sezon de Formula 1, cea din Marele Premiu din Abu Dhabi, are loc duminică de la ora 14:45 pe Antena 1 și AntenaPLAY.

 

