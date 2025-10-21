"Ceva ce nu ne-am imaginat". Un fost campion mondial din F1 a analizat lupta la titlu cu 5 curse înainte de final - Antena Sport

Închide meniul
"Ceva ce nu ne-am imaginat". Un fost campion mondial din F1 a analizat lupta la titlu cu 5 curse înainte de final

Home | Formula 1 | “Ceva ce nu ne-am imaginat”. Un fost campion mondial din F1 a analizat lupta la titlu cu 5 curse înainte de final

“Ceva ce nu ne-am imaginat”. Un fost campion mondial din F1 a analizat lupta la titlu cu 5 curse înainte de final

Andrei Nicolae Publicat: 21 octombrie 2025, 15:48

Ceva ce nu ne-am imaginat. Un fost campion mondial din F1 a analizat lupta la titlu cu 5 curse înainte de final

Piastri, Norris și Verstappen, pe podium / Profimedia

Jenson Button, fostul campion mondial din Formula 1, a analizat modul în care au ajuns să se lupte Oscar Piastri și Lando Norris pentru titlul mondial. Britanicul care a concurat pentru Brawn, Honda sau McLaren a analizat inclusiv declinul australianului de la McLaren, care nu a mai câștigat o cursă de patru Grand Prix-uri încoace.

Button a recunoscut că și el s-a aflat în aceeași situație în care este în prezent Piastri, iar în cele din urmă a reușit să se impună în sezonul din 2009, terminând deasupra lui Sebastian Vettel. Fostul pilot a încercat să intre în mintea sportivului de 24 de ani și să își dea seama cum gândește în aceste momente.

Ce spune Button despre Piastri și lupta la titlu

Campionul mondial din 2009 e de părere că mașina de la McLaren nu se mai ridică la nivelul din prima parte a sezonului, acesta fiind unul dintre motivele pentru forma sa slabă. În plus, Button și-a exprimat dorința ca Piastri să învețe din greșelile altora, un exemplu negativ în acest sens fiind chiar el.

Da, e într-o situație foarte complicată. Monopostul nu se ridică la nivelul așteptat, nici la cel de la începutul anului, atunci când erau atât de puternici. Acum este puțin în urmă și se gândește doar la titlul mondial.

Te gândești doar cum să nu pierzi puncte în anumite curse, cum să nu faci greșeli, iar atunci apar greșelile. Voi spune că eu sunt primul care a făcut prea multe greșeli atunci când s-a luptat pentru titlul mondial, am pus prea multă presiune pe mine și nu am gestionat-o cum trebuie.

Sper că Oscar a învățat din eșecurile altora. Îl are pe Mark Webber (n.r. managerul lui Oscar) alături de el, e cineva care a trecut prin vremuri grele, el îl va ține pe un trend pozitiv“, a spus Jenson Button, potrivit marca.com.

În 2009, Button a avut și el o perioadă în care a început să piardă avansul pe care și-l crease în monopostul Brawn, dar s-a impus în cele din urmă în lupta cu Sebastian Vettel. Acum, britanicul e șocat de cum Lando Norris a ajuns să fie sportivul cu încredere, iar Piastri cel care are “sabia deasupra capului”.

Ei merg pe drumuri diferite, deci încrederea e de partea lui Lando, iar negativitatea e la Oscar, ceva ce nu ne-am imaginat că i s-ar putea întâmpla! Se întâmplă însă, toți suntem oameni. E sportul, mental, acest sport e dificil“, a conchis campionul din 2009.

Tânăr de 23 de ani, mort într-un accident în Satu Mare. În urmă cu 2 ani furase încasările de Black FridayTânăr de 23 de ani, mort într-un accident în Satu Mare. În urmă cu 2 ani furase încasările de Black Friday
Cu 5 etape înainte de final, Oscar Piastri are 346 de puncte, Lando Norris 332, iar Max Verstappen, care are o revenire de senzație în ultimele etape, are 306 puncte. Olandezul nu a fost luat în calcul de Jenson Button în discuția sa despre lupta la titlu.

