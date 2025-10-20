Olandezul zburător și neiertător. Adrian Georgescu scrie după Marele Premiu al Statelor Unite - Antena Sport

A fost un weekend foarte prost pentru liderul clasamentului general, Oscar Piastri (McLaren). În același timp, a fost unul extraordinar pentru campionul mondial în exercițiu, Max Verstappen (Red Bull). Primul nu a reușit să obțină decât 10 puncte din două curse, în timp ce olandezul a triumfat în ambele și a luat maximum de 33 de puncte. Acum, Max e la doar 40 de puncte în urma lui Piastri Aflat între ei în clasament, Lando Norris (McLaren) a mai decupat câteva puncte din avantajul pe care colegul său de team îl avea în fața sa. În prezent, topul celor mai bine clasați piloți arată astfel: 1. Piastri – 346 puncte, 2. Lando Norris – 332 puncte, 3. Max Verstappen – 306 puncte.
Pericolul Max
Pericolul cel mare pentru cei doi piloți McLaren este, la fel ca anul trecut, Max Verstappen. Considerat la începerea vacanței de vară ca ieșit din lupta pentru titlu, Max vine din urmă ca vântul. În ultimele șase curse – considerând-o și pe cea de sprint de la Austin -, pilotul Red Bull a câștigat patru și a terminat de două ori pe locul secund. Mai sunt cinci Mari Premii de disputat, dintre care două (Brazilia și Qatar) vor găzdui și întreceri de sprint. Așadar, dacă acest trend în care Max sparge totul în dinți, iar piloții McLaren se ”faultează” între ei continuă, olandezul devine favorit, chiar dacă acum e pe poziția a treia. După cum scriam când cei doi piloți McLaren păreau încă de neajuns, Max are un atu: tocmai faptul că, prea preocupați unul de celălalt, Piastri și Norris îl neglijează.
Cursa de sprint a arătat cu prisosință acest lucru. Alegând o trasă ciudată, care nu i-a oferit multă vizibilitate, Piastri s-a ciocnit în primul viraj cu Hulkenburg. Da, intrarea în acest viraj e foarte largă, dar dacă patru oameni se înghesuie toți prin cadrul unei uși, nu vor reuși să treacă. Mașina australianului a fost apoi aruncată în cea a ghinionistului Norris, iar cei doi colegi și rivali au abandonat laolaltă. Max însă s-a tot dus și a triumfat.
Ce se întâmplă cu Piastri?
Până nu demult un exemplu de sânge rece, australianul parcă s-a schimbat în ultimele Mari Premii. Parcă însă niciodată, nici măcar în sezonul trecut, cel de debut la McLaren, nu a fost Oscar atât de depășit de Lando ca la Austin. A fost cu 0,279 secunde mai lent în singura sesiune de antrenamente, cu 0,309 secunde în calificările pentru sprint, apoi cu 0,283 mai lent în cele pentru cursa clasică. Cei de la The Race presupun că este vorba de suspensia punții față, care, la monopostul MCL39, este o zonă mai slabă.
La Marele Premiu al Canadei, McLaren a introdus o nouă suspensie pentru puntea din față. După ce au testat upgrade-ul, Lando a optat să-l folosească, Oscar însă nu l-a dorit. La Austin au existat semne că nu era încrezător în frâne, că se chinuia să treacă peste denivelări și că avea dificultăți în a face partea din față a mașinii să vireze în curbe mai lente, precum virajele 11 și 15.
Leclerc, spectaculos
La fel s-a întâmplat și în cursa clasică. Piastri nu a reușit nimic. A încercat continuu să-și menajeze pneurile, pentru un atac spre sfârșitul cursei, care însă nu a mai venit. Singurul care a depășit condiția mașinii sale a fost Leclerc (Ferrari). Acesta a plecat în cursă cu gume soft uzate, rulate timp de patru tururi, pe când majoritatea piloților au ales ”mediile”. Beneficiind de aderența superioară a gumelor, Charles reușit astfel să treacă de Lando și a fost la un pas să-l dubleze și pe Verstappen.
Lando a petrecut cea mai mare parte a cursei încercând să-și recupereze poziția. A depășit de trei ori limitele circuitului, fiind foarte aproape să încaseze o penalizare de cinci secunde. A avut parte de o oprire la boxe mai lentă decât ar fi trebuit. A suferit de granulare la anvelopele din față, începând din turul 41. A reușit însă să limiteze acest fenomen, depășindu-l pe monegasc și cucerind poziția secundă.
Ce final vom avea!
Verstappen nu a fost nicio secundă pus în pericol de alți piloți. A condus de la un capăt la altul. La Austin, a fost întrebat de către un ziarist ce șanse mai are la titlul mondial. Olandezul a răspuns, zâmbind: ”Șansele mele sunt fifty-fifty. Adică, fie câștig titlul, fie nu-l câștig”. Noi, ca fani ai competiției, avem însă o șansă de 100%. Aceea de a asista la un final de sezon extrem de disputat, între trei piloți.
Singurul pericol a venit de la propria echipă. Red Bull a fost anchetată pentru o presupusă încălcare a articolului 12.2.1.i din Codul sportiv. Un membru al echipei Red Bull ar fi dezlipit un fragment de bandă adezivă pus pe grila de start, pentru poziționarea mașinii lui Norris. Echipa a primit o amendă de aproximativ 50.000 euro, dintre care jumătate cu suspendare până la sfârșitul sezonului.
- Red Bull, amendă de 50.000 de euro
