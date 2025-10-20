Olandezul zburător și neiertător. Adrian Georgescu scrie după Marele Premiu al Statelor Unite - Antena Sport

A fost un weekend foarte prost pentru liderul clasamentului general, Oscar Piastri (McLaren). În același timp, a fost unul extraordinar pentru campionul mondial în exercițiu, Max Verstappen (Red Bull). Primul nu a reușit să obțină decât 10 puncte din două curse, în timp ce olandezul a triumfat în ambele și a luat maximum de 33 de puncte. Acum, Max e la doar 40 de puncte în urma lui Piastri Aflat între ei în clasament, Lando Norris (McLaren) a mai decupat câteva puncte din avantajul pe care colegul său de team îl avea în fața sa. În prezent, topul celor mai bine clasați piloți arată astfel: 1. Piastri – 346 puncte, 2. Lando Norris – 332 puncte, 3. Max Verstappen – 306 puncte.

Pericolul Max

Pericolul cel mare pentru cei doi piloți McLaren este, la fel ca anul trecut, Max Verstappen. Considerat la începerea vacanței de vară ca ieșit din lupta pentru titlu, Max vine din urmă ca vântul. În ultimele șase curse – considerând-o și pe cea de sprint de la Austin -, pilotul Red Bull a câștigat patru și a terminat de două ori pe locul secund. Mai sunt cinci Mari Premii de disputat, dintre care două (Brazilia și Qatar) vor găzdui și întreceri de sprint. Așadar, dacă acest trend în care Max sparge totul în dinți, iar piloții McLaren se ”faultează” între ei continuă, olandezul devine favorit, chiar dacă acum e pe poziția a treia. După cum scriam când cei doi piloți McLaren păreau încă de neajuns, Max are un atu: tocmai faptul că, prea preocupați unul de celălalt, Piastri și Norris îl neglijează.

Cursa de sprint a arătat cu prisosință acest lucru. Alegând o trasă ciudată, care nu i-a oferit multă vizibilitate, Piastri s-a ciocnit în primul viraj cu Hulkenburg. Da, intrarea în acest viraj e foarte largă, dar dacă patru oameni se înghesuie toți prin cadrul unei uși, nu vor reuși să treacă. Mașina australianului a fost apoi aruncată în cea a ghinionistului Norris, iar cei doi colegi și rivali au abandonat laolaltă. Max însă s-a tot dus și a triumfat.

Ce se întâmplă cu Piastri?

Până nu demult un exemplu de sânge rece, australianul parcă s-a schimbat în ultimele Mari Premii. Parcă însă niciodată, nici măcar în sezonul trecut, cel de debut la McLaren, nu a fost Oscar atât de depășit de Lando ca la Austin. A fost cu 0,279 secunde mai lent în singura sesiune de antrenamente, cu 0,309 secunde în calificările pentru sprint, apoi cu 0,283 mai lent în cele pentru cursa clasică. Cei de la The Race presupun că este vorba de suspensia punții față, care, la monopostul MCL39, este o zonă mai slabă.

La Marele Premiu al Canadei, McLaren a introdus o nouă suspensie pentru puntea din față. După ce au testat upgrade-ul, Lando a optat să-l folosească, Oscar însă nu l-a dorit. La Austin au existat semne că nu era încrezător în frâne, că se chinuia să treacă peste denivelări și că avea dificultăți în a face partea din față a mașinii să vireze în curbe mai lente, precum virajele 11 și 15.