Charles Leclerc, dezvăluiri despre relaţia cu Carlos Sainz: "Eu îl uram pe el şi el pe mine". De unde a plecat totul - Antena Sport

Charles Leclerc a făcut dezvăluiri despre relaţia cu Carlos Sainz. Pilotul spaniol va pleca de la Ferrari la finalul acestui sezon, urmând ca din 2025 să piloteze pentru Wiliams. Sainz va fi înlocuit la Ferrari cu Lewis Hamilton, cel care va pleca de la Mercedes la final de 2024.

Înaintea Marelui Premiu al Ţărilor de Jos, primul Grand Prix după pauza de vară, monegascul a făcut dezvăluiri despre relaţia pe care a avut-o cu Carlos Sainz în ultimele sezoane.

Charles Leclerc, dezvăluiri despre relaţia cu Carlos Sainz: „Eu îl uram pe el şi el pe mine”. Ce a spus despre plecarea spaniolului de la Ferrari

Monegascul a declarat că s-a înţeles foarte bine cu Carlos Sainz, chiar dacă au fost momente în timpul curselor în care cei doi se urau reciproc. Cu toate acestea, Leclerc a subliniat faptul că cei doi au ştiut foarte bine să separe lucrurile care se petrec pe circuit de cele din afara circuitului. De asemenea, Charles Leclerc a recunoscut şi că spaniolul îi va lipsi din sezonul viitor:

„Carlos îmi va lipsi. Ne-am înţeles foarte bine. Din păcate în lumea aceasta totul este mult prea analizat şi criticat, dar am avut mereu o relaţie foarte bună. Au fost momente, când aveam căştile pe cap, când eu îl uram pe el şi el pe mine, deoarece nu vedeam lucrurile la fel. Dar totul se rezolvă când discuţi.

Avem multe lucruri în comun şi am trăit momente pe care mi le voi aminti pentru totdeauna. Am fost suficient de norocos de a împărţi un garaj din Formula 1 alături de piloţi care sunt deschişi şi ştiu cum să separe ce se întâmplă pe circuit de ce se întâmplă în afara lui. Nu am avut niciodată o relaţie proastă cu nimeni. Cred că e parte din personalitatea mea, eu nu am probleme cu nimeni”, a declarat Charles Leclerc, potrivit marca.com.