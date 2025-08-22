Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Hamilton, comparat cu Vettel de un fost mecanic de la Ferrari: "N-aș fi surprins dacă l-ar suna" - Antena Sport

Home | Formula 1 | Hamilton, comparat cu Vettel de un fost mecanic de la Ferrari: “N-aș fi surprins dacă l-ar suna”

Hamilton, comparat cu Vettel de un fost mecanic de la Ferrari: “N-aș fi surprins dacă l-ar suna”

Andrei Nicolae Publicat: 22 august 2025, 14:41

Comentarii
Hamilton, comparat cu Vettel de un fost mecanic de la Ferrari: N-aș fi surprins dacă l-ar suna

Lewis Hamilton, alături de Sebastian Vettel / Profimedia

Lewis Hamilton nu a avut parte de startul dorit la Ferrari, unde nu a reușit până acum să obțină niciun podium în 14 curse de Grand Prix. În ultima perioadă, britanicul a devenit extrem de critic cu el, iar subiectul formei sale a început să fie dezbătut de multe persoane trecute prin “Marele Circ”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Un fost mecanic de la Ferrari, Francesco Cigarini, a vorbit despre Lewis Hamilton și l-a comparat cu Sebastian Vettel în ceea ce privește modul în care s-a “lovit” de un nou monopost.

Hamilton, pus în paralel cu Vettel

Lewis Hamilton a ajuns în acest sezon la Ferrari după 12 ani petrecuți la Mercedes, iar britanicul nu a avut până acum parte de rezultatele dorite. Septuplul campion mondial a fost mai mereu devansat de coechipierul său, Charles Leclerc, iar singura performanță notabilă a fost câștigarea cursei de sprint din China.

Adaptarea greoaie a englezului la echipa “calului cabrat” a devenit un subiect și pentru un fost mecanic de la Ferrari, Francesco Cigarini. Italianul a vorbit despre venirea lui Hamilton la echipa din Maranello și despre modul în care a trebuit să piloteze un monopost care era conceput după dorințele lui Charles Leclerc.

În acest sens, Cigarini l-a comparat pe Lewis cu Sebastian Vettel, un alt pilot legendar care s-a alăturat italienilor după o lungă perioadă la altă echipă alături de care a scris istorie. În 2015, neamțul a ajuns la Ferrari după șase sezoane la Red Bull, patru dintre ele finalizate cu titlu mondial.

Reclamă
Reclamă

Leclerc preferă o mașină cu o configurație precisă, cu un spate foarte liber care necesită multă senzitivitate. Când Vettel a încetcat să copieze acea configurație, a ajuns să arate ca un începător.

Cred că asta i se întâmplă lui Hamilton acum. Nu aș fi surprins dacă Hamilton l-ar suna pe Vettel ca să încerce să iasă din această situație“, a spus fostul membru al garajului din Maranello, potrivit Marca.

“90% din angajați nu au fost de acord”. Ies la iveală detalii despre venirea lui Hamilton la Ferrari

Arturo Merzario, fostul pilot al italienilor care este cunoscut pentru un moment marcant din istoria F1, a oferit detalii din garajul Ferrari. Omul care a concurat în Formula 1 între 1972 și 1979 a vorbit recent despre cum a ajuns Hamilton la trupa din Maranello, obligându-l pe Carlos Sainz să își găsească o nouă echipă. Merzario este de părere că italienii au fost impulsonați de ramura comercială în momentul în care au decis să îl “vâneze” pe multiplul campion mondial.

Taxă bizară pe nota de plată a unor turişti din Italia: 2 euro de persoană pentru "muzică de fundal"Taxă bizară pe nota de plată a unor turişti din Italia: 2 euro de persoană pentru "muzică de fundal"
Reclamă

Mai mult decât atât, fostul pilot a oferit un detaliu uluitor care poate justifica motivul startului slab al lui Lewis la Ferrari. Potrivit spuselor sale, o bună parte din garajul italian nu l-a dorit pe britanic la echipă, fără se specifice însă și motivul.

Ulterior, Merzario a ținut să puncteze că nu vede o plecare prematură a lui Hamilton de la italieni și că septuplul campion mondial mai are timp să își arate calitățile.

În opinia mea, venirea lui Hamilton la Maranello a fost o mutare comercială. Din câte știu, 90% din angajați nu au fost de acord cu decizia, iar în final, când pilotul nu se simte valorificat și parte din grup, își pierde motivația. De ce să înnebunești încercând să câștigi trei zecimi când oricum vei pleca de pe a treia linie a grilei?

Nu s-a terminat. Așteaptă oportunitatea potrivită. Își va asuma riscuri doar când va fi necesar, nu pentru locul 8. Dacă ar fi vrut să plece, și-ar fi găsit altă echipă. Hamilton și-a demostrat deja valoare, nu e în poziția lui Charles, el va trebui să demonstreze că e un campion“, a declarat Merzario, potrivit Marca.

Numele italianului nu este neapărat unul sonor, ținând cont că nu a reușit să câștige vreo cursă în anii petrecuți în F1, însă el este de fapt protagonistul unui moment care a marcat “Marele Circ”. În 1976, pe circuitul de la Nurburgring, atunci când mașina lui Niki Lauda a luat foc, Merzario a fost cel care l-a scos din monopost și l-a salvat pe austriac, arzându-și mâinile.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Louis Munteanu la Valencia, dacă transferul se va realiza?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul
Observator
Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul
Horoscop zilnic pentru sâmbătă, 23 august 2025. Avantaj pentru Berbec
Fanatik.ro
Horoscop zilnic pentru sâmbătă, 23 august 2025. Avantaj pentru Berbec
17:51
Nacional – Sporting LIVE VIDEO (sâmbătă, 20:00). Programul etapei a 3-a din Liga Portugal
17:48
Decizia luată de Mirel Rădoi la Universitatea Craiova, după succesul cu Başakşehir. Program infernal pentru olteni
17:17
“A început să funcționeze!” Adrian Ilie, dat pe spate de Rapid! Ce a spus despre contribuția lui Costel Gâlcă
17:14
Varianta surpriză anunţată de Gigi Becali, după ce Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj: “După zece etape…”
17:07
Zeljko Kopic a anunţat două reveniri la Dinamo, înaintea meciului cu U Cluj. Cum l-a descris pe Dan Nistor
16:50
Metaloglobus – Rapid LIVE TEXT (21:30). Giuleștenii speră la victorie după două etape. Echipele probabile
Vezi toate știrile
1 Adrian Mititelu a “tunat” după depunctarea de 94 de puncte a lui FCU Craiova: “Ei sunt terminați” 2 Mircea Lucescu, anunţ despre viitorul lui Ianis Hagi: “A făcut un lucru deosebit domnul Şucu. Şi eu l-am rugat” 3 UEFA, răspuns privind situația jucătorilor de la FCSB care n-au putut evolua cu Aberdeen. Ce s-a întâmplat 4 Neluţu Varga a răbufnit după umilinţa din Hacken – CFR Cluj 7-2: “Să nu păţesc, dracului, ceva” 5 Gigi Becali a dat verdictul după eliminarea lui Juri Cisotti în Aberdeen – FCSB 2-2: “La asta mă gândesc” 6 Decizia radicală a lui Gigi Becali după Aberdeen – FCSB 2-2!
Citește și
Cele mai citite
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat”
Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”Gigi Becali l-a criticat pe Istvan Kovacs după Rapid – FCSB 2-2: “Aşa se joacă fotbalul?”
Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…”