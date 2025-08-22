Hamilton, comparat cu Vettel de un fost mecanic de la Ferrari: "N-aș fi surprins dacă l-ar suna" - Antena Sport

Lewis Hamilton nu a avut parte de startul dorit la Ferrari, unde nu a reușit până acum să obțină niciun podium în 14 curse de Grand Prix. În ultima perioadă, britanicul a devenit extrem de critic cu el, iar subiectul formei sale a început să fie dezbătut de multe persoane trecute prin “Marele Circ”.
Un fost mecanic de la Ferrari, Francesco Cigarini, a vorbit despre Lewis Hamilton și l-a comparat cu Sebastian Vettel în ceea ce privește modul în care s-a “lovit” de un nou monopost.
Hamilton, pus în paralel cu Vettel
Lewis Hamilton a ajuns în acest sezon la Ferrari după 12 ani petrecuți la Mercedes, iar britanicul nu a avut până acum parte de rezultatele dorite. Septuplul campion mondial a fost mai mereu devansat de coechipierul său, Charles Leclerc, iar singura performanță notabilă a fost câștigarea cursei de sprint din China.
Adaptarea greoaie a englezului la echipa “calului cabrat” a devenit un subiect și pentru un fost mecanic de la Ferrari, Francesco Cigarini. Italianul a vorbit despre venirea lui Hamilton la echipa din Maranello și despre modul în care a trebuit să piloteze un monopost care era conceput după dorințele lui Charles Leclerc.
În acest sens, Cigarini l-a comparat pe Lewis cu Sebastian Vettel, un alt pilot legendar care s-a alăturat italienilor după o lungă perioadă la altă echipă alături de care a scris istorie. În 2015, neamțul a ajuns la Ferrari după șase sezoane la Red Bull, patru dintre ele finalizate cu titlu mondial.
“Leclerc preferă o mașină cu o configurație precisă, cu un spate foarte liber care necesită multă senzitivitate. Când Vettel a încetcat să copieze acea configurație, a ajuns să arate ca un începător.
Cred că asta i se întâmplă lui Hamilton acum. Nu aș fi surprins dacă Hamilton l-ar suna pe Vettel ca să încerce să iasă din această situație“, a spus fostul membru al garajului din Maranello, potrivit Marca.
“90% din angajați nu au fost de acord”. Ies la iveală detalii despre venirea lui Hamilton la Ferrari
Arturo Merzario, fostul pilot al italienilor care este cunoscut pentru un moment marcant din istoria F1, a oferit detalii din garajul Ferrari. Omul care a concurat în Formula 1 între 1972 și 1979 a vorbit recent despre cum a ajuns Hamilton la trupa din Maranello, obligându-l pe Carlos Sainz să își găsească o nouă echipă. Merzario este de părere că italienii au fost impulsonați de ramura comercială în momentul în care au decis să îl “vâneze” pe multiplul campion mondial.