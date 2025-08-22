Hamilton, comparat cu Vettel de un fost mecanic de la Ferrari: "N-aș fi surprins dacă l-ar suna" - Antena Sport

Lewis Hamilton nu a avut parte de startul dorit la Ferrari, unde nu a reușit până acum să obțină niciun podium în 14 curse de Grand Prix. În ultima perioadă, britanicul a devenit extrem de critic cu el, iar subiectul formei sale a început să fie dezbătut de multe persoane trecute prin “Marele Circ”.

Un fost mecanic de la Ferrari, Francesco Cigarini, a vorbit despre Lewis Hamilton și l-a comparat cu Sebastian Vettel în ceea ce privește modul în care s-a “lovit” de un nou monopost.

Hamilton, pus în paralel cu Vettel

Lewis Hamilton a ajuns în acest sezon la Ferrari după 12 ani petrecuți la Mercedes, iar britanicul nu a avut până acum parte de rezultatele dorite. Septuplul campion mondial a fost mai mereu devansat de coechipierul său, Charles Leclerc, iar singura performanță notabilă a fost câștigarea cursei de sprint din China.

Adaptarea greoaie a englezului la echipa “calului cabrat” a devenit un subiect și pentru un fost mecanic de la Ferrari, Francesco Cigarini. Italianul a vorbit despre venirea lui Hamilton la echipa din Maranello și despre modul în care a trebuit să piloteze un monopost care era conceput după dorințele lui Charles Leclerc.

În acest sens, Cigarini l-a comparat pe Lewis cu Sebastian Vettel, un alt pilot legendar care s-a alăturat italienilor după o lungă perioadă la altă echipă alături de care a scris istorie. În 2015, neamțul a ajuns la Ferrari după șase sezoane la Red Bull, patru dintre ele finalizate cu titlu mondial.