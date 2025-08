Charles Leclerc şi-a cerut scuze, după ce şi-a făcut praf echipa: "Tot sunt dezamăgit" - Antena Sport

Charles Leclerc, pilotul celor de la Ferarri care a plecat din pole-position în Marele Premiu al Ungariei, dar care a încheiat cursa pe locul 4, a răbufnit în timpul cursei de pe Hungaroring. În direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, Leclerc a avut un mesaj dur pentru echipa sa.

Monegascul nu şi-a menajat echipa după ce a schimbat pneurile, ajungând pe locul 3. El a criticat deciziile echipei şi a sugerat că problemele au fost cauzate de acestea.

Charles Leclerc, după ce i-a făcut praf pe cei de la Ferrari: “Trebuie să îmi retrag cuvintele spuse pe radio”

Se pare însă că Charles Leclerc s-a grăbit şi a venit cu clarificări legate de performanţa monopostului său. În plus, Leclerc şi-a prezentat, dar pare că nu a trecut peste dezamăgirea rezultatului de duminică din Ungaria:

“Trebuie să-mi retrag cuvintele spuse pe radio, pentru că am crezut că problema era cauzată de altceva. Am aflat mai multe după ce am ieșit din mașină. De fapt, a fost o problemă la șasiu și nu puteam să facem nimic diferit.

Am început să simt că sunt probleme prin preajma turului 40. S-a tot înrăutățit, tur după tur, urmând ca pe final să avem un handicap de două secunde pe tur. Nu puteam pilota monopostul acesta Nu ar trebui să se mai întâmple, dar tot sunt dezamăgit. Asta a fost oportunitatea noastră să câștigăm o cursă în acest an și am ratat-o”, a declarat Charles Leclerc, potrivit motorsport.com.