Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"De când s-a retras Schumacher, Max este cel mai bun pilot din F1". Declarație îndrăzneață despre Verstappen - Antena Sport

Home | AntenaPLAY | “De când s-a retras Schumacher, Max este cel mai bun pilot din F1”. Declarație îndrăzneață despre Verstappen

“De când s-a retras Schumacher, Max este cel mai bun pilot din F1”. Declarație îndrăzneață despre Verstappen

Andrei Nicolae Publicat: 8 august 2025, 15:38

Comentarii
De când s-a retras Schumacher, Max este cel mai bun pilot din F1. Declarație îndrăzneață despre Verstappen

Max Verstappen, în timpul Marelui Premiu al Ungariei / Profimedia

Max Verstappen este cu siguranță unul dintre cei mai buni piloți din actuala generație din Formula 1 și va fi probabil un pretendent pentru titlul de cel mai mare din acest deceniu, însă anumiți specialiști nu se opresc aici. Gino Rosato, o personalitate care și-a petrecut mulți ani din viață la Ferrari, e de părere că pilotul olandez e cel mai valoros de la retragerea lui Michael Schumacher încoace.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Până acum, Verstappen a cucerit patru titluri mondiale, toate consecutive, serie care se va opri cu siguranță anul acesta la mâna unuia dintre piloții de la McLaren.

Rosato, despre Verstappen: “Am văzut mulți piloți cum se pierd pe drum. Nu e cazul lui”

Omul care a fost în garajul lui Ferrari la ultimul titlu al echipei, alături de Kimi Raikkonen, a vorbit despre respectul pe care i-l poartă lui Jos Verstappen pentru modul în care l-a introdus pe fiul său în lumea “Marelui Circ”. În plus, Rosato a dezvăluit că apreciază cum pilotul olandez nu intră în diverse jocuri “de culise” și își vede de treabă când iese din lumea motorsportului, numindu-l cel mai bun pilot de la retragerea lui Schumacher încoace.

Declarația sa este una extrem de îndrăzneață cel puțin pentru moment, ținând cont că Verstappen mai are bariere de doborât până să intre în cursa pentru titlul de “GOAT”, cel puțin din punct de vedere statistic. Max nu este încă pilotul cu cele mai multe titluri mondiale, nici cu cele mai multe curse câștigate, recorduri deținute de Lewis Hamilton, pilotul inclus de majoritatea specialiștilor alături de Michael Schumacher pentru titulatura de cel mai bun din istorie.

Deseori văd mulți părinți care își protejează în exces copiii. Jos, de cealaltă parte, e pe stilul vechi. Și-a făcut fiul să înțeleagă că dacă vrea să fie cel mai bun, trebuie să accepte ce înseamnă să încerci să devii unul dintre cei mai mari piloți din istoria F1.

Reclamă
Reclamă

De când Michael Schumacher s-a retras, Max este, fără nicio îndoială, cel mai bun pilot care a ajuns în F1. Max, la fel ca tatăl său, nu e interesat de «politică». Se gândește doar la condus, iar în acest sens, e foarte asemănător cu Kimi Raikkonen, dar puțin mai zelos, mai deschis la minte.

Am fost în lumea asta de 30 de ani și am văzut mulți piloți cum se pierd pe drum. Nu e cazul lui Verstappen. Când nu pilotează, se devotează lui, familiei sale, lucrurilor personale, fără să se piardă în întreceri fără fond“, a declarat Rosato, potrivit marca.com.

Actualul sezon de Formula 1 va reveni după pauza de vară cu Marele Premiu al Olandei, care are loc între 29 și 31 august.

Cum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona ZambaccianCum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona Zambaccian
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Observator
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Cine e milionarul care a făcut un scandal imens în avion și a amenințat că va da foc unei stewardese. Are două soții și trei copii
Fanatik.ro
Cine e milionarul care a făcut un scandal imens în avion și a amenințat că va da foc unei stewardese. Are două soții și trei copii
16:41
Laurențiu Reghecampf, dezvăluiri despre salariul pe care îl primește în Sudan: “Nu am doar 15.000 de euro!”
16:01
Al Nassr nu se mai opreşte! Echipa lui Cristiano Ronaldo a început negocierile cu o vedetă de la Bayern Munchen
15:36
“Gata!” Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: “Dacă vrea să joace, ce să fac?”
15:00
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat
14:59
Casa Pia – Sporting LIVE VIDEO (22:15, AntenaPLAY). Campioana din Liga Portugal deschide balul în noul sezon
14:42
Probleme pentru Barcelona înaintea noului sezon! Robert Lewandowski s-a accidentat
Vezi toate știrile
1 “A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult” 2 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 3 Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare” 4 FCSB – Drita 3-2. Revenire spectaculoasă a campioanei. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei în minutul 90+4 5 Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2 6 Revenire importantă la Dinamo. Fotbalistul care n-a prins vreun minut în noul sezon poate debuta cu Metaloglobus
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat