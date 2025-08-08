"De când s-a retras Schumacher, Max este cel mai bun pilot din F1". Declarație îndrăzneață despre Verstappen - Antena Sport

Max Verstappen este cu siguranță unul dintre cei mai buni piloți din actuala generație din Formula 1 și va fi probabil un pretendent pentru titlul de cel mai mare din acest deceniu, însă anumiți specialiști nu se opresc aici. Gino Rosato, o personalitate care și-a petrecut mulți ani din viață la Ferrari, e de părere că pilotul olandez e cel mai valoros de la retragerea lui Michael Schumacher încoace.

Până acum, Verstappen a cucerit patru titluri mondiale, toate consecutive, serie care se va opri cu siguranță anul acesta la mâna unuia dintre piloții de la McLaren.

Rosato, despre Verstappen: “Am văzut mulți piloți cum se pierd pe drum. Nu e cazul lui”

Omul care a fost în garajul lui Ferrari la ultimul titlu al echipei, alături de Kimi Raikkonen, a vorbit despre respectul pe care i-l poartă lui Jos Verstappen pentru modul în care l-a introdus pe fiul său în lumea “Marelui Circ”. În plus, Rosato a dezvăluit că apreciază cum pilotul olandez nu intră în diverse jocuri “de culise” și își vede de treabă când iese din lumea motorsportului, numindu-l cel mai bun pilot de la retragerea lui Schumacher încoace.

Declarația sa este una extrem de îndrăzneață cel puțin pentru moment, ținând cont că Verstappen mai are bariere de doborât până să intre în cursa pentru titlul de “GOAT”, cel puțin din punct de vedere statistic. Max nu este încă pilotul cu cele mai multe titluri mondiale, nici cu cele mai multe curse câștigate, recorduri deținute de Lewis Hamilton, pilotul inclus de majoritatea specialiștilor alături de Michael Schumacher pentru titulatura de cel mai bun din istorie.

“Deseori văd mulți părinți care își protejează în exces copiii. Jos, de cealaltă parte, e pe stilul vechi. Și-a făcut fiul să înțeleagă că dacă vrea să fie cel mai bun, trebuie să accepte ce înseamnă să încerci să devii unul dintre cei mai mari piloți din istoria F1.