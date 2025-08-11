Mihai Stoica, ironii la adresa rivalelor! Mesajul oficialului de la FCSB: "România să scape de securişti" - Antena Sport

Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica a transmis un mesaj extrem de dur pe reţelele de socializare. În plin scandal între Gigi Becali şi patronii de la Rapid şi Universitatea Craiova, oficialul campioanei transmite un mesaj ironic. Nu pronunţă însă niciun nume.

Mihai Stoica a spus ce dorinţe şi-ar pune dacă ar fi să primească un ajutor supranatural. Dialogul imaginar a fost plin de ironie. Stoica spune că şi-ar dori ca FCSB să câştige Champions League.

Mihai Stoica, ironii la adresa rivalelor

FCSB este în criză, dar Mihai Stoica este convins că echipa campioană îşi va reveni. Mai mult, a transmis un mesaj ironic pentru rivalele din Liga 1, pe facebook. “Se făcea că găsisem în baza FCSB din Berceni o lampă. Exercitând asupra ei o forță de frecare (câțiva Newtoni, nu mulți), a ieșit o ființă supranaturală, îmbrăcată în roșu și albastru, dornică de dialog.

– Ce faci, Meme, te mai doare măseaua?

– Da, dar nu așa tare ca ieri

– Olaru, Risto sunt bine pentru Drita?

– Olaru e foarte bine, Risto vedem luni seară

– Aha. Vezi că pot să-ți îndeplinesc o dorință, dar să fie ceva punctual

– Hmm… vreau FCSB să câștige UEFA Champions League ediția 2028-2029

– Exagerezi. Încearcă altceva

– OK. Vreau ca România să scape de securiști

– Auzi, pe cine vrei să bateți în finală?”, a scris Stoica.