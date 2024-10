„Coșmarul” prin care a trecut Lewis Hamilton, în acest sezon de Formula 1! Dezvăluirile pilotului Mercedes: „A fost o bătălie!” - Antena Sport

„Coșmarul” prin care a trecut Lewis Hamilton, în acest sezon de Formula 1 Lewis Hamilton/ Profimedia Lewis Hamilton a dezvăluit „coșmarul” prin care a trecut, în acest sezon de Formula 1. Pilotul de la Mercedes a declarat că a fost o adevărată bătălie ceea ce s-a întâmplat în primele curse. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Lewis Hamilton se pregătește de Marele Premiu al Statelor Unite, care se va desfășura în perioada 18-20 octombrie, live integral în AntenaPLAY. Marea cursă de la Austin va fi pe 22 octombrie, de la ora 22:00, în direct și pe Antena 1. „Coșmarul” prin care a trecut Lewis Hamilton, în acest sezon de Formula 1 Lewis Hamilton a bifat primul podium în acest sezon de Formula 1 în etapa a 10-a, în Marele Premiu al Spaniei. Până atunci, pilotul de la Mercedes a dezvăluit că a trecut prin momente dificile, fiind măcinat de gânduri. Rezultatele au apărut însă pentru cel care a cucerit șapte titluri mondiale, mărturisind că a învățat să fie un coechipier mai bun, în acest sezon. Hamilton are două victorii în 2024, obținute în Marea Britanie și în Belgia. „A fost o bătălie mentală. Să stau sănătos, să încerc să învăț lucruri noi. În ultima vreme a fost vorba doar despre perseverență și dedicare. Munca va fi răsplătită, într-un final. Multe gânduri îți trec prin minte. Încet încet, începi să crezi în unele dintre ele, și a venit și ziua în care am excelat ca echipă. Asta a pus un sfârșit tuturor gândurilor, te ajută să reconstruiești. Reclamă

Reclamă

Am învățat că viața este despre cât de multă durere poți să înfrunți și cum treci peste ea. Cât de mulți poți să suferi și să depășești totul, asta e viața. Lucrul important nu este cum te doboară ceva, ci cum te ridici după. Am învățat să fiu un coechipier mai bun, în perioada aceasta, pentru că am avut mai mult timp la dispoziție în care m-am putut concentra pe comunicare”, a declarat Lewis Hamilton, conform marca.com.

Lewis Hamilton s-a luptat ani de zile cu depresia! „Nu aveam cu cine să vorbesc”

Lewis Hamilton s-a luptat ani de zile cu depresia! Septuplul campion mondial a întâmpinat probleme de la o vârstă fragedă, în timp ce făcea faţă presiunii de a urma o carieră în cursele de maşini şi se confrunta cu hărţuirea la şcoală, a declarat în vârstă de 39 de ani într-un interviu pentru The Times.

„Cred că a fost presiunea curselor şi lupta de la şcoală. Bullying-ul. Nu aveam cu cine să vorbesc”, a declarat Hamilton în interviul publicat sâmbătă.

Reclamă

„M-am luptat cu sănătatea mintală de-a lungul vieţii mele, cu depresia de la o vârstă foarte fragedă, când aveam cam 13 ani… când aveam 20 de ani am avut nişte faze foarte dificile”, a precizat el. Hamilton şi-a făcut debutul în Formula 1 în 2007, când avea 21 de ani, devenind primul pilot de culoare din serie. El a câştigat campionatul în anul următor şi a egalat recordul lui Michael Schumacher de şapte campionate în 2020.

Reclamă