De ce Mercedes are prima șansă în 2026. Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

În titlu nu mă refer atât la echipă, cât la motorist. În prezent, patru team-uri folosesc motorul Mercedes: cea de uzină, McLaren, Williams și Alpine. Dar chiar și echipa de uzină are un mic avantaj asupra celorlalte cu care împarte propulsorul, deși există reguli care stipulează că trebuie să livreze exact același motor. Nu insistăm, e subiectul altui articol.

Profilul echipei dominante

Profilul ideal pentru echipa dominantă în 2026 ar arăta cam așa. Această formație ar trebui să aibă, în mare, următoarele atuuri: expertiză și experiență în partea electrică, mai ales în managementul energiei, o capacitate bună bună de integrare între motor, șasiu și aerodinamică, plus eficiență în simulare și în corelarea tunel aerodinamic – CFD (Computational Fluid Dynamics) – pistă. Pe scurt, regulile din 2026 mută din nou accentul pe: electric, control și eficiență.

Or, la aceste capitole, Mercedes (și echipele cu motor siglat astfel) se prezintă cel mai bine. Și au demonstrat asta cel mai bine între 2014 și 2021.

Unde a greșit Mercedes în era efectului de sol

Să explicăm, în mare, și de ce Mercedes nu a dominat ultimii ani competiția, după ce între 2014 și 2021 a câștigat aproape tot ce se putea câștiga (minus titlul la piloți luat in extremis de Verstappen în 2021). În acea perioadă, regulamentul a favorizat tot un motor puternic, fiabil, bine integrat cu partea electrică plus șasiul.

Din 2022 până în 2025 a fost din nou permisă folosirea efectului de sol, deci aerodinamica și eficiența podelei au devenit principalele atuuri. În era efectului de sol, efectul podelei și al difuzorului însemna cam 70–80% din performanță. În 2022 și 2023, Red Bull (mai ales prin Adrian Newey) a știut să lucreze extraordinar în aceste zone, apoi McLaren a creat două monoposturi (MCL38 și MCL39) foarte bune, cu ajutorul cărora au preluat sceptrul.