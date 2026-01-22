Mercedes şi-a prezentat noul monopost! Toto Wolff: "Reprezintă efortul colectiv" - Antena Sport

Mercedes a dezvăluit joi primele imagini ale maşinii sale de Formula 1 pentru sezonul 2026, W17, care, ca şi anul trecut, va conta pe piloţii George Russell şi Kimi Antonelli, scrie L’Equipe.

După Red Bull şi Racing Bulls, apoi Haas şi Audi, acum este rândul echipei germane să-şi etaleze noile culori ale noului monopost. Monopostul, care va fi pilotat de britanicul George Russell şi italianul Kimi Antonelli în timpul testelor de la Barcelona, prevăzute cu porţile închise între 26 şi 30 ianuarie, va fi dezvăluit oficial pe 2 februarie.

Mercedes şi-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026

Conform fotografiilor, maşina prezintă o schemă dominantă de culori negre, în special în partea din spate, în timp ce partea frontală şi nasul rămân gri. Pentru a crea o tranziţie între aceste două nuanţe, există albastrul turcoaz al sponsorului principal Petronas.

Un nou logo, cel al Microsoft, poate fi văzut şi el, ca parte a unui parteneriat care a fost anunţat tot joi.

‘‘Dezvăluirea primelor imagini cu W17 marchează începutul acestui nou sezon”, a comentat directorul echipei, Toto Wolff. ‘‘Reprezintă efortul colectiv şi susţinut al echipelor noastre şi vom continua să muncim din greu în lunile următoare. F1 va trece prin schimbări semnificative în 2026, iar noi suntem pregătiţi pentru acest nou sezon. Noile reglementări necesită atât inovaţie, cât şi concentrare maximă asupra fiecărui aspect al dezvoltării”, a mai spus Wolff.