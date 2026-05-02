Lando Norris, premiat de comandatul misiunii Artemis II, după ce a câştigat sprintul de la Miami: “Din nou pe primul loc”

Lando Norris a oferit prima reacţie, după ce a câştigat cursa de sprint din Marele Premiu de la Miami. Pilotul McLaren, campion mondial en-titre, a obţinut primul succes al sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lando Norris a luat startul din pole-position în sprint şi şi-a păstrat poziţia de lider până la finalul cursei. Podiumul a fost completat de Oscar Piastri şi Charles Leclerc.

Lando Norris, prima reacţie după ce a câştigat cursa de sprint din Marele Premiu de la Miami

Lando Norris s-a declarat bucuros pentru faptul că s-a întors pe cea mai înaltă poziţie a podiumului. Campionul mondial en-titre a transmis că trebuie să continue cu rezultatele excelente pe tot parcursul week-end-ului de cursă de la Miami.

“A fost o cursă foarte bună, e foarte plăcut să fiu din nou pe primul loc. A fost o zi bună pentru noi, echipa a făcut o treabă bună cu aceste îmbunătăţiri. Sunt mulţumit să le ofer această victorie celor din echipă. Chiar dacă a părut că sunt în control, a trebuit să forţez, am făcut şi câteva greşeli. Avem un start bun de week-end, trebuie să repetăm asta.

(N.r. Vor exista modificări pentru calificări) Probabil nu foarte multe, dacă merge, nu ai de ce să modifici. A funcţionat totul foarte bine până acum, bineînţeles că anumite lucruri le vreau altfel faţă de ieri. Dar vom continua să muncim”, a declarat Lando Norris.