Kimi Antonelli, penalizat după sprintul din Marele Premiu de la Miami. Câte poziții a pierdut liderul mondial

Kimi Antonelli a primit o penalizare după cursa de sprint din Marele Premiu de la Miami care a avut loc sâmbătă seara. Italianului i-au fost adăugate cinci secunde pe cronometru și a coborât de pe poziția a patra din clasament până pe a șasea, sub colegul său, George Russell, și Max Verstappen.

Sprintul din Marele Premiu de la Miami s-a încheiat cu victoria lui Lando Norris, cel care a plecat din pole-position și și-a menținut poziția până la finalul cursei. Antonelli, plecat de pe poziția a doua, a încheiat inițial pe P4, însă a fost penalizat cu cinci secunde pentru depășirea limitelor circuitului.

Antonelli a căzut două poziții după Marele Premiu de la Miami

Inițial, tânărul de 19 ani a fost avertizat de stewarzii cursei pentru manevrele sale, iar în final a ajuns să fie și penalizat. Astfel, Antonelli a coborât de pe 4 pe 6, fiind devaansat de George Russell și Max Verstappen.

Kimi Antonelli has been handed a five second penalty in the Sprint for track limits, dropping him from P4 to P6 🚨⬇️#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/L4mAXSZs8I

— Formula 1 (@F1) May 2, 2026

Pe circuit, liderul mondial încheiase sprintul la aproximativ două secunde în spatele lui Charles Leclerc, cel care a completat podiumul pe care McLaren a realizat “dubla”. Antonelli se va alege cu doar trei puncte de pe urma cursei în loc de cinci.