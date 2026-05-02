Kimi Antonelli, penalizat după sprintul din Marele Premiu de la Miami. Câte poziții a pierdut liderul mondial

Kimi Antonelli a primit o penalizare după cursa de sprint din Marele Premiu de la Miami care a avut loc sâmbătă seara. Italianului i-au fost adăugate cinci secunde pe cronometru și a coborât de pe poziția a patra din clasament până pe a șasea, sub colegul său, George Russell, și Max Verstappen.
Sprintul din Marele Premiu de la Miami s-a încheiat cu victoria lui Lando Norris, cel care a plecat din pole-position și și-a menținut poziția până la finalul cursei. Antonelli, plecat de pe poziția a doua, a încheiat inițial pe P4, însă a fost penalizat cu cinci secunde pentru depășirea limitelor circuitului.
Inițial, tânărul de 19 ani a fost avertizat de stewarzii cursei pentru manevrele sale, iar în final a ajuns să fie și penalizat. Astfel, Antonelli a coborât de pe 4 pe 6, fiind devaansat de George Russell și Max Verstappen.
Kimi Antonelli has been handed a five second penalty in the Sprint for track limits, dropping him from P4 to P6
Pe circuit, liderul mondial încheiase sprintul la aproximativ două secunde în spatele lui Charles Leclerc, cel care a completat podiumul pe care McLaren a realizat “dubla”. Antonelli se va alege cu doar trei puncte de pe urma cursei în loc de cinci.
Înainte de cursa de la Miami care va avea loc duminică, liderul mondial are acum un avans de șapte puncte față de colegul său din garajul Mercedes, care are 68 de puncte.
