Consiliul de conducere al Formulei 1 a anunţat, joi, că va ajusta puţin regulile sistemului de management al energiei la motoarele monoposturilor pentru faza calificărilor la Marele Premiu al Japoniei, de la Suzuka, pentru a permite piloţilor să accelereze mai puternic, conform Reuters.

Puterea maximă de energie care va fi permisă echipelor să o ia de la unităţile de putere hibridă pentru reîncărcarea bateriilor lor în timpul sesiunii de sâmbătă, va fi de 8 megajouli de la 9 megajouli, a anunţat Federaţia Internaţională de Automobile într-un comunicat.

Decizia luată de FIA pentru calificările de la Suzuka

Schimbarea, convenită după acordul unanim al producătorilor unităţilor de putere, semnifică faptul că piloţii vor avea posibilitatea să apese mai tare pe acceleraţie şi să se concentreze mai puţin pe recuperarea de energie.

În faţa reporterilor pe circuitul de la Suzuka, joi, ei au declarat că vor ştii cu adevărat cât de mare este impactul acestei modificări de îndată ce vor conduce monoposturile.

“Eu cred că această modificare va elimina unele lucruri şi va schimba puţin alte aspecte”, a spus campionul mondial en titre Lando Norris.