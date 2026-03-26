Home | Formula 1 | Decizia luată de FIA pentru calificările de la Suzuka

Dan Roșu Publicat: 26 martie 2026, 17:30

Comentarii
Formula 1 - Profimedia Images

Consiliul de conducere al Formulei 1 a anunţat, joi, că va ajusta puţin regulile sistemului de management al energiei la motoarele monoposturilor pentru faza calificărilor la Marele Premiu al Japoniei, de la Suzuka, pentru a permite piloţilor să accelereze mai puternic, conform Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Puterea maximă de energie care va fi permisă echipelor să o ia de la unităţile de putere hibridă pentru reîncărcarea bateriilor lor în timpul sesiunii de sâmbătă, va fi de 8 megajouli de la 9 megajouli, a anunţat Federaţia Internaţională de Automobile într-un comunicat.

Schimbarea, convenită după acordul unanim al producătorilor unităţilor de putere, semnifică faptul că piloţii vor avea posibilitatea să apese mai tare pe acceleraţie şi să se concentreze mai puţin pe recuperarea de energie.

În faţa reporterilor pe circuitul de la Suzuka, joi, ei au declarat că vor ştii cu adevărat cât de mare este impactul acestei modificări de îndată ce vor conduce monoposturile.

“Eu cred că această modificare va elimina unele lucruri şi va schimba puţin alte aspecte”, a spus campionul mondial en titre Lando Norris.

Reclamă
Reclamă

“Nu este ca şi cum va urma să fie o schimbare majoră”, a mai spus acesta.

“Sincer, trebuie mai întâi să conduc maşina pe circuit şi să înţeleg acest lucru”, a mai spus el.

Formula 1 a introdus noi reguli în acest an, unităţile de putere hibridă de la modelele actuale împart aproape în egalitate puterea distribuită (50-50) între modulul electric şi cel de combustie internă.

Reclamă

Piloţii, drept urmare, trebuie să interpreteze bine tactic situaţiile de pe circuit, reducând acceleraţia uşor şi luând virajul astfel încât motorul de combustie internă să poată reîncărca bateria electrică.

Ei trebuie, de asemenea, să se confrunte cu situaţiile cunoscute drept “super-clipping”, atunci când unitatea de putere trimite automat energie de la motor către baterie încetinind monopostul subit, chiar dacă pilotul se află cu piciorul la fund pe acceleraţie.

Noile reguli au condimentat duelurile între monoposturi în primele două curse ale sezonului.

Criticii spun că prin aceste măsuri au fost reduse senzaţiile din timpul turelor de calificare cu acceleraţia la maximum prin transformarea acestora într-un test de management al bateriei mai degrabă decât posibilitatea ca pilotul să îşi arate abilităţile şi curajul.

”Reducerea la 8 megajouli probabil că va ajuta un pic”, a spus cvadruplul campion mondial Max Verstappen, unul dintre cei mai mari critici ai noilor reguli.

”Însă regulile de bază sunt aceleaşi, ceea ce desigur este foarte diferit faţă de trecut”, a mai spus Verstappen.

 

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Observator
Fanatik.ro
Citește și
Cele mai citite
