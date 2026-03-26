Mircea Lucescu și-a spus marea nemulțumire înainte de Turcia – România: „Nu este normal”

Turcia – România începe de la ora 19:00 și poate fi urmărit LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport. Confruntarea de la Istanbul va aduce în tribunele stadionului de la Beșiktaș peste 3.000 de români, mulți reușind să își procure bilete în afara zonei special rezervate pentru suporterii noștri.
Cu mai puțin de o oră înaintea confruntării, selecționerul Mircea Lucescu a explicat echipa de start alcătuită pentru acest joc și a spus care este marea sa nemulțumire privind organizarea jocului.
Mircea Lucescu și-ar fi dorit mai multe bilete pentru suporterii români
”Zidul Galben” va fi și la Istanbul alături de selecționata lui Mircea Lucescu, care va avea de jucat un meci important contra naționalei Turciei, în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial.
Cu puțin timp înaintea fluierului de start, tehnicianul aflat pe banca echipei naționalei a explicat de ce a ales așa primul 11 și a avut și o nemulțumire cu privire la numărul de bilete primite de suporterii români.
„Trăim cu emoțiile acestea în fotbal. Avem o echipă construită pe o stare emoțională importantă și aș vrea ca aceasta să fie baza pentru jocul de azi, cu Turcia. Ne-am pregătit pentru acest meci și sunt bucuros că au revenit jucătorii accidentați. Este adevărat că nu au jucat de mult timp împreună, dar eu cred că vor compensa prin perioada de pregătire și dorința de a obține un rezultat.
Mă refer la Burcă, Drăgușin, Radu. Nu mai există niciun semn de întrebare la Ionuț Radu. Decizia lui este corectă, el vrea să fie prezent în acest joc. Am vorbit cu doctorul și eu sper să fie 100% pregătit pentru acest meci. Sunt convins că lucrurile stau așa. I-am spus duminică să mai lase o noapte și să ia cea mai bună decizie. Apoi m-a sunat luni. Este important pentru noi, experiența lui poate conta foarte mult. Am pierdut 4 portari în perioada asta, au fost foarte multe emoții, dar sperăm că totul va fi bine”.
Mircea Lucescu: „Noi compensăm prin organizare de joc și dorința de a câștiga”
„Nu am avut niciun mesaj special pentru băieți la plecarea de la hotel, dar acest meci va rămâne în istorie. Sunt convins că există dorință și foarte multă voință. Sunt convins că s-au pregătit foarte bine, la fel ca și turcii. Ei au avantajul jucătorilor care evoluează la un nivel foarte înalt, dar noi compensăm prin organizare de joc și dorința de a câștiga.
Îmi pare rău pentru suporterii noștri. FIFA ar fi trebuit să acorde și celeilalte echipe mai multe bilete, ar fi trebuit 30% pentru echipa oaspete, așa este normal. Nu poți merge la baraj cu 2.000 de suporteri, nu este normal”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit primasport.ro.
