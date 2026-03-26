Fostul coleg al lui Pep Guardiola, convins că antrenorul lui Man. City va pleca în vară: “Intuiția îmi spune”

Andrei Nicolae Publicat: 26 martie 2026, 17:28

Pep Guardiola, după un meci / Profimedia

Contractul lui Pep Guardiola cu Manchester City expiră în vara anului 2027, iar viitorul său alături de formația din Premier League este în momentul de față incert. Totuși, un fost coleg al catalanului de la Bayern Munchen crede că tehnicianul de 55 de ani nu va aștepta până sezonul viitor și va pleca de pe Etihad chiar la finalul acestui sezon.

Subiectul posibilei plecări a lui Pep Guardiola de la Manchester City e unul extrem de discutat, iar antrenorul catalan a început să primească în mod constant întrebări în acest sens. Deși fostul manager de la Barcelona sau Bayern Munchen nu a oferit niciodată un răspuns concret, un fost coleg crede că timpul său în Premier League se va scurge în curând.

Pep Guardiola, văzut ca și plecat de la Manchester City

După ce Manchester City a învins-o pe Arsenal în finala Cupei Ligii Angliei, triumful “cetățenilor” a fost analizat de Matthias Sammer, fost Balon de Aur în 1996 și director sportiv la Bayern Munchen între 2012 și 2016, perioadă în care și catalanul îi pregătea pe bavarezi.

Fostul jucător al lui Dortmund a analizat gesturile lui Guardiola de după meci și a intuiția i-a spus că “ceva nu e ok”. Astfel, Sammer a ajuns la concluzia că Guardiola ar urma să plece de la City chiar la finalul acestui sezon.

Păi, în primul rând, am fost foarte fericit pentru el. Am lucrat minunat împreunâ trei ani, a fost foarte, foarte bine. Cred că l-am înțeles destul de bine cu expresiile faciale, gesturile, ochii și modul de a vorbi.

Intuiția mea îmi spune că ceva nu e bine când mă uit la fața lui. Când îi văd ochii, când îi văd fața, dar și alte lucriri, nu e nevoie să le explici oamenilor care nu au habar ce ești și cine ești, dar și faptul că nu poți mereu să câștigi. L-aș sfătui să ia o gură de aer proaspăt“, a spus fostul câștigător de Balon de Aur, potrivit podcastului Sammer and Basile – the Hagedorn Talk de pe Sky Germany.

Pep Guardiola este antrenorul lui Manchester City din 2016 și a cucerit alături de formația de pe Etihad următoarele trofee:

  • 6 titluri Premier League
  • O Ligă a Campionilor
  • O Supercupă a Europei
  • Două Cupe ale Angliei
  • Cinci Cupe ale Ligii
  • Trei Supercupe ale Angliei
  • O Cupă Mondială a Cluburilor
