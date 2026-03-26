Home | Formula 1 | De ce apar probleme în calificări. Analiza lui Adrian Georgescu

De ce apar probleme în calificări. Analiza lui Adrian Georgescu

Adrian Georgescu Publicat: 26 martie 2026, 14:57

De ce apar probleme în calificări. Analiza lui Adrian Georgescu

Charles Leclerc, în timpul unui Grand Prix / Profimedia

În F1, managementul energiei a devenit lucrul cel mai important. Mai ales în calificări, unde cheia e să extragi maximum de performanță într-un singur tur, nu să economisești energia, ca în cursă. Un timp bun se obține eficientizând folosirea energiei electrice, concomitent cu atenția acordată aderenței și abordării virajelor.

Cum se face în 2026 un tur rapid

Pregătirea începe în turul de lansare (out lap). Pilotul încarcă bateria (în ”Harvest mode”) prin frânări și pregătește pneurile pentru atingerea temperaturii optime. Evită folosirea energiei electrice, căci trebuie să intre în turul rapid cu bateria cât mai aproape de 100%.

Apoi, la intrarea în turul rapid, mașina intră în ”Quali Mode”. Este cel mai agresiv mod, optimizat pentru un singur tur, unde livrarea de energie este maximizată, iar recuperarea redusă la minimum.

Miza este gestionarea acestei energii electrice. Energia acumulată nu se folosește dintr-o dată, ci în zonele unde produce cel mai mult timp câștigat. Dacă bateria se golește prea devreme, mașina intră în ”clipping” (nu mai are boost electric), deci nu mai poate livra viteză maximă exact unde contează cel mai mult. Există sisteme extrem de sofisticate (software + electronică) care gestionează automat când și câtă energie electrică este livrată. Ele controlează eliberarea de energie electrică, harvesting-ul (cât recuperează la frânare) și distribuția energiei pe tur.

Piloții nu mai merg la maximum

Un pilot bun (mai ales după noile criterii) distribuie energia astfel încât să nu termine bateria înainte de finalul turului. El trebuie să adapteze accelerația, pentru a nu irosi energie, frânarea, pentru sa permite recuperarea eficientă, iar la ieșirea din viraje să maximizeze boost-ul electric.

Un tur de calificare perfect presupune așadar să ai baterie plină la start, eliberare maximă de energie electrică în zonele-cheie și zero clipping.

Înainte, pilotul nu era atât de preocupat de starea bateriei și de reîncărcarea ei. El trebuia să parcurgă turul cât mai rapid posibil. Acum, din cauza noului regulament, sunt viraje pe care, pentru a genera suficientă energie electrică, piloții le parcurg cu viteze de 40-50 kilometri pe oră mai încet decât în anii trecuți.

Mici erori produc ”zăpăceala” sistemului

În afara acestui efect, mai există unul supărător. De pildă, în calificările pentru sprint din China, Leclerc parcurgea un tur foarte bun. Pe linia dreaptă lungă, a rămas însă fără energie electrică mai devreme decât se aștepta și a pierdut tot avantajul câștigat anterior în tur. De ce? Pentru că sistemul hibrid (ERS) este acum extrem de complicat.

Un mic moment de instabilitate (de pildă, o ușoară supravirare într-un viraj anterior) poate declanșa un comportament neașteptat al sistemului. Acest comportament declanșează un consum de energie „invizibil” pentru pilot. Astfel, bateria nu mai livrează energie unde ar trebui.

Mașinile pot „să se confuzeze singure”, după cum spune Leclerc. Pilotul nu mai are control clar asupra livrării de energie. Performanța depinde mai mult de algoritmi decât de pilotajul pur. Vom reveni într-un text viitor asupra acestor chestiuni, prea puțin vizibile pentru public, dar pe care piloții o resimt din plin.

S-a redus rata de energie electrică pe tur

Pentru Marele Premiu al Japoniei, există același pericol ca în cazul cursei inaugurale, cea din Australia. În Melbourne, nevoia constantă de a conserva energia i-a obligat pe piloți să ridice accelerația cu sute de metri înainte de virajele de mare viteză, precum virajul 9. Astfel, își reduceau viteza și cu peste 50 km/h, rămânând departe de limita fizică a mașinilor. Sâmbătă, de la 07:45, vor avea loc calificările Marelui Premiu al Japoniei. Pentru ca acest fapt să nu se repete și în viraje legendare de la Suzuka precum ”S”-urile, Degner și în celebra ”Lingură”, FIA a coborât rata maximă de energie electrică pe parcursul unui tur de la 9 megajouli la 8 megajouli.

Opiniile piloților privind eficacitatea acestei măsuri au fost împărțite. ”Ne va face doar mai lenți”, a explicat Bearman. „Pe de o parte, nu va mai trebui să facem atât de mult lift-and-coast, ceea ce e puțin mai bine pentru noi. Înseamnă însă și că vom petrece mult timp fără energie”, a spus Oliver Bearman.

Charles Leclerc a fost însă mai optimist: „Schimbările făcute recent de FIA sunt un pas în direcția corectă. Sper că, odată ce vom fi pe drumul cel bun, vom simți din nou plăcerea de a pilota la limită”.

