De ce apar probleme în calificări. Analiza lui Adrian Georgescu

În F1, managementul energiei a devenit lucrul cel mai important. Mai ales în calificări, unde cheia e să extragi maximum de performanță într-un singur tur, nu să economisești energia, ca în cursă. Un timp bun se obține eficientizând folosirea energiei electrice, concomitent cu atenția acordată aderenței și abordării virajelor.

Cum se face în 2026 un tur rapid

Pregătirea începe în turul de lansare (out lap). Pilotul încarcă bateria (în ”Harvest mode”) prin frânări și pregătește pneurile pentru atingerea temperaturii optime. Evită folosirea energiei electrice, căci trebuie să intre în turul rapid cu bateria cât mai aproape de 100%.

Apoi, la intrarea în turul rapid, mașina intră în ”Quali Mode”. Este cel mai agresiv mod, optimizat pentru un singur tur, unde livrarea de energie este maximizată, iar recuperarea redusă la minimum.

Miza este gestionarea acestei energii electrice. Energia acumulată nu se folosește dintr-o dată, ci în zonele unde produce cel mai mult timp câștigat. Dacă bateria se golește prea devreme, mașina intră în ”clipping” (nu mai are boost electric), deci nu mai poate livra viteză maximă exact unde contează cel mai mult. Există sisteme extrem de sofisticate (software + electronică) care gestionează automat când și câtă energie electrică este livrată. Ele controlează eliberarea de energie electrică, harvesting-ul (cât recuperează la frânare) și distribuția energiei pe tur.

Piloții nu mai merg la maximum

Un pilot bun (mai ales după noile criterii) distribuie energia astfel încât să nu termine bateria înainte de finalul turului. El trebuie să adapteze accelerația, pentru a nu irosi energie, frânarea, pentru sa permite recuperarea eficientă, iar la ieșirea din viraje să maximizeze boost-ul electric.