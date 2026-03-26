Senegal, ironie maximă înspre Maroc. Ce vor face “leii din Teranga” după ce au pierdut AFCON la masa verde

Senegal a pierdut la masa verde Cupa Africii pe Națiuni contra Marocului după o decizie luată de Comisia de Apel a CAF pe 17 martie, însă asta nu îi oprește pe “leii din Teranga” din a apela la un gest sfidător. În următorul ei amical, naționala lui Pape Thiaw va prezenta trofeul AFCON 2025, deși “leii din Atlas” au cerut ca toate însemnele victoriei să fie înmânate lor.
Fotbalul mondial a fost zguduit marți seara de vestea că Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni, o decizie anunțată de Comisia de Apel a CAF la două luni distanța după finala extrem de controversată contra Senegalului. În ianuarie, “leii din Teranga” s-au impus cu 1-0 în ultimul act al turneului continental, la capătul unui meci în care la un moment dat, selecționerul Pape Thiaw a scos echipa de pe teren.
Senegal și aroganța pe care i-o pregătește Marocului
Cazul finalei AFCON 2025 a ajuns pe masa TAS pe 26 martie după apelul făcut de Federația Senegaleză de Fotbal, însă până ca forul să emită o decizie concretă, “leii din Teranga” sunt pregătiți să arunce o “săgeată” înspre rivalii lor din Maroc. În această perioadă marcată de o pauză internațională, inclusiv naționala lui Pape Thiaw și-a programat meciuri amicale, iar la următorul, care va avea contra statului Peru, Senegal va prezenta trofeul Cupei Africii pe Națiuni câștigat pe teren în ianuarie 2025, potrivit The Athletic.
Decizia luată de formația din vestul Africii este în mod cert o aroganță îndreptată către marocani, care au cerut să primească medaliile, trofeul, dar și premiile în bani pe care inițial Senegal le primise pentru câștigarea finalei.
Senegal have announced they will present the Africa Cup of Nations trophy before their friendly against Peru on Saturday despite having their title stripped.
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 26, 2026
Totuși, încă de când Comisia de Apel a CAF a emis decizia în favoarea “leilor din Atlas”, o parte din jucătorii naționalei lui Thiaw au postat mesaje prin care induceau ideea că trofeul va rămâne la ei. Pe lângă amicalul contra naționalei din America de Sud, Senegal va mai avea de disputat un meci contra Gambiei, pe 31 martie.
Ce s-a întâmplat mai exact în finala Cupei Africii pe Națiuni câștigată inițial de Senegal
Finala Cupei Africii din 2026 a fost una incredibilă, cu mai multe momente ce au uimit lumea fotbalului. Mai întâi, senegalezii au ieşit de pe teren după un penalty pentru Maroc dictat în prelungirile timpului regulamentar, cu VAR, în condițiile în care cu câteva minute mai devreme “leii din Teranga” au avut un gol anulat.
După aproape 15 de minute, senegalezii s-au întors pe teren convinși de Sadio Mane, iar Brahim Diaz a executat penalty-ul într-un mod care i-a ridicat toată ţara în cap. Fără să pară că a înţeles importanţa momentului, Brahim Diaz a încercat o scăriţă, ratând lamentabil penalty-ul. Portarul senegalez, Mendy, a prins balonul fără emoţii.
În prelungiri, Senegal s-a impus cu un gol marcat de Pape Gueye, în minutul 94, cucerind pe teren titlul continental pentru a doua oară.
