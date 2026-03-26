Senegal, ironie maximă înspre Maroc. Ce vor face “leii din Teranga” după ce au pierdut AFCON la masa verde

Senegal a pierdut la masa verde Cupa Africii pe Națiuni contra Marocului după o decizie luată de Comisia de Apel a CAF pe 17 martie, însă asta nu îi oprește pe “leii din Teranga” din a apela la un gest sfidător. În următorul ei amical, naționala lui Pape Thiaw va prezenta trofeul AFCON 2025, deși “leii din Atlas” au cerut ca toate însemnele victoriei să fie înmânate lor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fotbalul mondial a fost zguduit marți seara de vestea că Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni, o decizie anunțată de Comisia de Apel a CAF la două luni distanța după finala extrem de controversată contra Senegalului. În ianuarie, “leii din Teranga” s-au impus cu 1-0 în ultimul act al turneului continental, la capătul unui meci în care la un moment dat, selecționerul Pape Thiaw a scos echipa de pe teren.

Senegal și aroganța pe care i-o pregătește Marocului

Cazul finalei AFCON 2025 a ajuns pe masa TAS pe 26 martie după apelul făcut de Federația Senegaleză de Fotbal, însă până ca forul să emită o decizie concretă, “leii din Teranga” sunt pregătiți să arunce o “săgeată” înspre rivalii lor din Maroc. În această perioadă marcată de o pauză internațională, inclusiv naționala lui Pape Thiaw și-a programat meciuri amicale, iar la următorul, care va avea contra statului Peru, Senegal va prezenta trofeul Cupei Africii pe Națiuni câștigat pe teren în ianuarie 2025, potrivit The Athletic.

Decizia luată de formația din vestul Africii este în mod cert o aroganță îndreptată către marocani, care au cerut să primească medaliile, trofeul, dar și premiile în bani pe care inițial Senegal le primise pentru câștigarea finalei.

Senegal have announced they will present the Africa Cup of Nations trophy before their friendly against Peru on Saturday despite having their title stripped.

At a press conference in Paris on Thursday, a lawyer representing Senegal in their legal challenge against that decision…

— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 26, 2026