Kylian Mbappe, discuție directă cu Florentin Perez! Starul din Hexagon a avut o cerință clară

Circulă deja de zile bune un zvon conform căruia staff-ul medical al celor de la Real Madrid ar fi gafat grav în momentul în care a fost vorba de accidentarea lui Kylian Mbappe la genunchi.
Aceștia ar fi investigat genunchiul greșit la prima accidentare suferită de golgheterul „los blancos” și ar fi dat OK-ul pentru ca acesta să evolueze, agravând problema medicală a acestuia.
Kylian Mbappe nu mai vrea să fie „atins” de staff-ul medical al Realului
Situația uluitoare ce a avut la bază accidentarea lui Kylian Mbappe și evaluarea sa de către staff-ul medical al Realului a născut un conflict al francezului cu cei din cadrul echipei medicale.
După ce aceștia au tratat superficial problema sa la genunchi, care se putea agrava din cauza unei examinări greșite, golgheterul celor de la Real Madrid a decis că este momentul să vorbescă direct cu Florentino Perez.
Presa din Spania anunță că starul „los blancos” a cerut să nu mai fie evaluat pe viitor de cei din staff-ul medical, ci de către Christophe Baudot, de la naționala Marocului. Mai mult decât atât, medicul acesta i-a făcut și planul de recuperare pentru actuala accidentare la genunchi.
🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has personally told Florentino Perez that he does NOT want to be treated by Real Madrid doctors anymore, as he completely lost faith in them.
He wants to be treated by Morocco NT doctor Christophe Baudot, who he knew at PSG and trusts very much.… pic.twitter.com/ghmso6yQaQ
— Madrid Zone (@theMadridZone) March 25, 2026
