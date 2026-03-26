Kylian Mbappe, discuție directă cu Florentin Perez! Starul din Hexagon a avut o cerință clară

Daniel Işvanca Publicat: 26 martie 2026, 17:28

Comentarii
Circulă deja de zile bune un zvon conform căruia staff-ul medical al celor de la Real Madrid ar fi gafat grav în momentul în care a fost vorba de accidentarea lui Kylian Mbappe la genunchi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aceștia ar fi investigat genunchiul greșit la prima accidentare suferită de golgheterul „los blancos” și ar fi dat OK-ul pentru ca acesta să evolueze, agravând problema medicală a acestuia.

Kylian Mbappe nu mai vrea să fie „atins” de staff-ul medical al Realului

Situația uluitoare ce a avut la bază accidentarea lui Kylian Mbappe și evaluarea sa de către staff-ul medical al Realului a născut un conflict al francezului cu cei din cadrul echipei medicale.

După ce aceștia au tratat superficial problema sa la genunchi, care se putea agrava din cauza unei examinări greșite, golgheterul celor de la Real Madrid a decis că este momentul să vorbescă direct cu Florentino Perez.

Presa din Spania anunță că starul „los blancos” a cerut să nu mai fie evaluat pe viitor de cei din staff-ul medical, ci de către Christophe Baudot, de la naționala Marocului. Mai mult decât atât, medicul acesta i-a făcut și planul de recuperare pentru actuala accidentare la genunchi. 

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $
Observator
Dezvăluiri din interior despre Mircea Lucescu înainte de Turcia – România: „Am comunicat mai greu”. Familia selecționerului a rămas pe dinafară la Istanbul
Fanatik.ro
17:28

Fostul coleg al lui Pep Guardiola, convins că antrenorul lui Man. City va pleca în vară: “Intuiția îmi spune”
17:23

Benfica, amendată după scandalul uriaş din meciul cu Real Madrid
17:13

“Cupa Mondială ne aşteaptă”. Aroganţă uriaşă a preşedintelui Federaţiei din Turcia, înaintea meciului cu România
17:02

Adrian Mutu a spus scorul exact la Turcia – România: „Putem da lovitura de grație”
17:00

Turcia – România LIVE TEXT (19:00). Cum arată echipa de start! Imagini din vestiar. Gică Hagi a plecat către stadion
16:52

“Dacă ne calificăm, trebuie să le facem statuie”. Miodrag Belodedici, mesaj tranșant înainte de meciul cu Turcia
Vezi toate știrile
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 3 Mihai Rotaru îşi face o nouă echipă la Craiova. A început selecţia 4 „Mulțumim UEFA pentru decizie” Turcii exultă după ce au aflat cine e arbitru cu România 5 Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia 6 Fotbalistul nemulțumit de selecția făcută de Mircea Lucescu. A marcat 11 goluri în acest sezon de Liga 1
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”Florin Prunea, devastat după moartea fostului său coleg de la naţională: “Acum o săptămână m-a sunat”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț