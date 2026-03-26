„Nu voi vorbi până nu pleacă” Verstappen a dat afară de la conferință un jurnalist The Guardian

Max Verstappen a avut un start de sezon de coșmar. Fostul campion mondial a terminat pe locul 6 în prima cursă, din Australia, și nu a trecut linia de finiș apoi în China. Urmează în acest weekend Marele Premiu de la Suzuka.

Verstappen a scos un jurnalist din sală

Relaţia dintre Max Verstappen şi mass-media este una complexă, iar joi, la Suzuka, înainte de Grand Prix-ul de Formula 1 a Japoniei, a avut loc un nou episod, mai grav decât cele anterioare. Înainte de a răspunde la întrebările jurnaliştilor din padockul japonez, pilotul Red Bull a cerut ca unul dintre aceştia, Giles Richards de la cotidianul britanic „The Guardian”, să părăsească sala de presă.

„Nu voi vorbi până când nu va pleca”, a spus olandezul în preambul, arătând spre Richards. Cei doi au schimbat câteva cuvinte, iar pilotul a avut câştig de cauză.

Motivul furiei sale este o întrebare pe care jurnalistul i-a adresat-o în cadrul conferinţei de presă de după cursa de la Abu Dhabi de anul trecut, când Lando Norris a fost desemnat campion cu doar două puncte avans.