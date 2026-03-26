„Nu voi vorbi până nu pleacă” Verstappen a dat afară de la conferință un jurnalist The Guardian

Max Verstappen a avut un start de sezon de coșmar. Fostul campion mondial a terminat pe locul 6 în prima cursă, din Australia, și nu a trecut linia de finiș apoi în China. Urmează în acest weekend Marele Premiu de la Suzuka.
Verstappen a scos un jurnalist din sală
Relaţia dintre Max Verstappen şi mass-media este una complexă, iar joi, la Suzuka, înainte de Grand Prix-ul de Formula 1 a Japoniei, a avut loc un nou episod, mai grav decât cele anterioare. Înainte de a răspunde la întrebările jurnaliştilor din padockul japonez, pilotul Red Bull a cerut ca unul dintre aceştia, Giles Richards de la cotidianul britanic „The Guardian”, să părăsească sala de presă.
„Nu voi vorbi până când nu va pleca”, a spus olandezul în preambul, arătând spre Richards. Cei doi au schimbat câteva cuvinte, iar pilotul a avut câştig de cauză.
Motivul furiei sale este o întrebare pe care jurnalistul i-a adresat-o în cadrul conferinţei de presă de după cursa de la Abu Dhabi de anul trecut, când Lando Norris a fost desemnat campion cu doar două puncte avans.
Richards l-a întrebat dacă regretă comportamentul său faţă de George Russell la Barcelona, când a intrat intenţionat în contact cu britanicul în timp ce trebuia să-i cedeze o poziţie, o manevră care i-a costat o penalizare de zece secunde şi, prin urmare, mult mai mult decât cele două puncte care îi lipseau pentru a fi desemnat campion pentru a cincea oară.
sursa: News.ro
Max Verstappen walked into his Suzuka press conference and told The Guardian’s journalist to leave the room before he’d say a word. The journalist left. Then Max started talking. #maxverstappen #japanesegp https://t.co/yf2OLJjUCV
— Racing Avenue (@racingavenue) March 26, 2026
