Home | Formula 1 | „Nu voi vorbi până nu pleacă” Verstappen a dat afară de la conferință un jurnalist The Guardian

„Nu voi vorbi până nu pleacă” Verstappen a dat afară de la conferință un jurnalist The Guardian

Sebastian Ujica Publicat: 26 martie 2026, 13:36

Comentarii
Nu voi vorbi până nu pleacă” Verstappen a dat afară de la conferință un jurnalist The Guardian

Max Verstappen, în timpul unui interviu / Profimedia

Max Verstappen a avut un start de sezon de coșmar. Fostul campion mondial a terminat pe locul 6 în prima cursă, din Australia, și nu a trecut linia de finiș apoi în China. Urmează în acest weekend Marele Premiu de la Suzuka.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sâmbătă, de la ora 07:45, vor avea loc calificările Marelui Premiu al Japoniei, în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY. Duminică, de la ora 07:45, în direct în Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, va avea loc cursa.

Verstappen a scos un jurnalist din sală

Relaţia dintre Max Verstappen şi mass-media este una complexă, iar joi, la Suzuka, înainte de Grand Prix-ul de Formula 1 a Japoniei, a avut loc un nou episod, mai grav decât cele anterioare. Înainte de a răspunde la întrebările jurnaliştilor din padockul japonez, pilotul Red Bull a cerut ca unul dintre aceştia, Giles Richards de la cotidianul britanic „The Guardian”, să părăsească sala de presă.

„Nu voi vorbi până când nu va pleca”, a spus olandezul în preambul, arătând spre Richards. Cei doi au schimbat câteva cuvinte, iar pilotul a avut câştig de cauză.

Motivul furiei sale este o întrebare pe care jurnalistul i-a adresat-o în cadrul conferinţei de presă de după cursa de la Abu Dhabi de anul trecut, când Lando Norris a fost desemnat campion cu doar două puncte avans.

Reclamă
Reclamă

Richards l-a întrebat dacă regretă comportamentul său faţă de George Russell la Barcelona, când a intrat intenţionat în contact cu britanicul în timp ce trebuia să-i cedeze o poziţie, o manevră care i-a costat o penalizare de zece secunde şi, prin urmare, mult mai mult decât cele două puncte care îi lipseau pentru a fi desemnat campion pentru a cincea oară.

sursa: News.ro

 

Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $Cum a reușit o tânără să înfrunte Meta și YouTube și să câștige procesul. Victoria îi aduce 6 milioane $
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și
Cele mai citite
