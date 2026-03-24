Mercedes, schimbare importantă înainte de MP al Japoniei. Imaginile care i-au surprins pe fani

Mercedes a făcut o schimbare importantă înainte de Marele Premiu al Japoniei. Cursa de la Suzuka e duminică, de la ora 08:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY.

Mercedes și-a schimbat look-ul înaintea celei de-a treia etape a sezonului de Formula 1. Imaginile postate de echipa din Germania i-au surprins pe fani.

Pe aripa față a celor două monoposturi, pilotate de George Russell și Kimi Antonelli, va fi printat chipul unui lup.

„Vă prezentăm…livrarea pentru Marele Premiu al Japoniei” și „Dezlănțuind fiara în acest week-end la Suzuka”, au fost mesajele scurte postate de Mercedes, alături de imaginile în care este prezentată noua aripă față a monopostului.

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 24, 2026