Mercedes, schimbare importantă înainte de MP al Japoniei. Imaginile care i-au surprins pe fani

Mercedes a făcut o schimbare importantă înainte de Marele Premiu al Japoniei. Cursa de la Suzuka e duminică, de la ora 08:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY.
Mercedes și-a schimbat look-ul înaintea celei de-a treia etape a sezonului de Formula 1. Imaginile postate de echipa din Germania i-au surprins pe fani.
Mercedes, schimbare importantă înainte de MP al Japoniei
Pe aripa față a celor două monoposturi, pilotate de George Russell și Kimi Antonelli, va fi printat chipul unui lup.
„Vă prezentăm…livrarea pentru Marele Premiu al Japoniei” și „Dezlănțuind fiara în acest week-end la Suzuka”, au fost mesajele scurte postate de Mercedes, alături de imaginile în care este prezentată noua aripă față a monopostului.
Presenting… our Japanese GP livery 🐺 pic.twitter.com/L7KG7rewTI
— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 24, 2026
Mercedes a colaborat cu un designer din Japonia, Toto Wolff, George Russell și Kimi Antonelli prezentând și câteva articole vestimentare, create special pentru echipă, în vederea Marelui Premiu de la finalul acestei săptămâni.
That Japanese GP look. Tap to shop our collection with Y-3 🛒
— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 24, 2026
Mercedes nu este prima echipă care face schimbări de look înaintea cursei de la Suzuka. Și Racing Bulls, cu monoposturi în culorile specifice țării asiatice, cât și Haas, cu conceptul „Godzilla”, și-au surprins fanii.
Unveiling the King of Monsters 🐉 Our official livery for the Japanese GP takes the iconic @Godzilla_Toho to Suzuka 🇯🇵#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/RJAXeYErOx
— TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) March 24, 2026
Cherry-picked just for you 🍒
Introducing the Red Bull Spring Edition inspired livery for the Japanese Grand Prix 🇯🇵#F1 #VCARB #JapaneseGP pic.twitter.com/rLA3grF6DW
— Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) March 21, 2026
Mercedes a avut un start excelent de sezon. George Russell a câștigat Marele Premiu al Australiei, cu Kimi Antonelli pe locul secund. În cursa din China, cei doi au schimbat locurile pe podium, tânărul italian câștigând în premieră o cursă de Formula 1.
