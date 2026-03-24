Mercedes, schimbare importantă înainte de MP al Japoniei. Imaginile care i-au surprins pe fani

Viviana Moraru Publicat: 24 martie 2026, 17:30

Kimi Antonelli și George Russell/ Profimedia

Mercedes a făcut o schimbare importantă înainte de Marele Premiu al Japoniei. Cursa de la Suzuka e duminică, de la ora 08:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY.

Mercedes și-a schimbat look-ul înaintea celei de-a treia etape a sezonului de Formula 1. Imaginile postate de echipa din Germania i-au surprins pe fani.

Pe aripa față a celor două monoposturi, pilotate de George Russell și Kimi Antonelli, va fi printat chipul unui lup.

„Vă prezentăm…livrarea pentru Marele Premiu al Japoniei” și „Dezlănțuind fiara în acest week-end la Suzuka”, au fost mesajele scurte postate de Mercedes, alături de imaginile în care este prezentată noua aripă față a monopostului.

Mercedes a colaborat cu un designer din Japonia, Toto Wolff, George Russell și Kimi Antonelli prezentând și câteva articole vestimentare, create special pentru echipă, în vederea Marelui Premiu de la finalul acestei săptămâni.

Mercedes nu este prima echipă care face schimbări de look înaintea cursei de la Suzuka. Și Racing Bulls, cu monoposturi în culorile specifice țării asiatice, cât și Haas, cu conceptul „Godzilla”, și-au surprins fanii.

Mercedes a avut un start excelent de sezon. George Russell a câștigat Marele Premiu al Australiei, cu Kimi Antonelli pe locul secund. În cursa din China, cei doi au schimbat locurile pe podium, tânărul italian câștigând în premieră o cursă de Formula 1.

