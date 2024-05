Doi români îi ajută pe fanii Formulei 1 să ajungă pe marile circuite! Ce costuri sunt pentru Marele Premiu de la Monaco - Antena Sport

Verstappen a tras concluziile, după week-end-ul de Formula 1 de la Imola. Acesta a dezvăluit că s-au schimbat multe la monopostul său, după primele sesiuni de antrenamente.

Pe finalul cursei, Max Verstappen a avut un duel intens cu Lando Norris. Pilotul de la McLaren a trecut linia de final la doar şapte zecimi în spatele campionului mondial en-titre, acesta mărturisind că pneurile i-au dat bătăi de cap în cursă.

„Toată cursa a trebuit să merg la limită, pe pneul mediu am fost foarte puternici, dar nu a fost valabil şi la pneuri dure. L-am văzut pe Lando apropiindu-se. Dar atunci când pneurile sunt atât de degradate e dificil să mergi la limită. Sunt foarte fericit să câştig şi în acest week-end.

Am schimbat foarte multe la maşină. Nu aveam destul de multe date, înainte de această cursă. Poate de aceea set-up-ul de bază nu a fost pregătit. Dar trebuie să fim fericiţi de cum am evoluat în week-end-ul acesta”, a declarat Max Verstappen.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!