Cu Hamilton, Ferrari pierde și câștigă - Antena Sport

Cel care a vrut foarte mult să-l aducă pe Lewis la Ferrari a fost chiar președintele Ferrari, John Elkann. Fred Vasseur, șeful echipei, a fost și el un promotor al acestei mutări. Elkann, care e prieten cu Hamilton, l-a sunat de multe ori la telefon pe englez de-a lungul anilor în care acesta evolua pentru Mercedes. În iarna lui 2023, scuderia a făcut oferta și septuplul campion mondial a acceptat-o.

Hamilton a semnat în 2024 un contract pe doi ani cu scuderia, cu drept de prelungire pentru încă un sezon. Potrivit unui articol publicat în La Gazzetta dello Sport, înțelegerea dintre părți e una foarte avantajoasă pentru Hamilton. De pildă, acea prelungire de comun acord pentru 2027 se va petrece, se pare, doar dacă va dori Lewis. Această situație e urmarea faptului că Elkann l-a vrut cu orice preț la Ferrari pe septuplul campion mondial și a acceptat multe dintre condițiile acestuia.

Dezamăgirea de pe pistă

Numai că, oricum am lua-o, evoluția lui Lewis la Ferrari e o dezamăgire. Până acum, el a urcat, în F1, de 202 ori pe podium, ceea ce e un record absolut. Până acum, în 2025, de când e la Ferrari, nu s-a întâmplat deocamdată acest lucru. Nu a obținut nici vreun pole-position. Nu luăm în calcul victoria și pole-ul din cursa de sprint din China, ci numai cursele clasice. În același timp, coechipierul lui Leclerc a urcat în 2025 de cinci ori pe podium. În ultima cursă, cea din Ungaria, monegascul a obținut și un pole, în timp ce Hamilton s-a clasat pe poziția a 12-a a grilei pe un circuit unde învinsese anterior de opt ori. În prezent, Leclerc are 42 de puncte în fața lui Hamilton.

Campionul presează

Lewis știe că, pentru el, sezonul 2025 este încheiat. El presează de vreo două luni ca echipa să se concentreze asupra mașinii de anul viitor. În 2026, regulamentul va fi drastic modificat, pentru un număr de ani. E crucial să ai o mașină cât mai bună la startul lui 2026, iar orele de testare sunt limitate prin regulament.

În același timp, englezul trimite documente către tehnicieni și șefii echipei, cu idei și sugestii despre ce ar trebui modificat la mașină. Există contacte și cu Elkann. În timpul weekendului Marelui Premiu al Belgiei, septuplul campion mondial a dezvăluit că a avut discuții și întâlniri importante cu membrii echipei, proiectanții și șefii de departamente în vederea pregătirii pentru cea de-a doua jumătate a anului 2025 și începutul anului 2026.