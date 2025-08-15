Închide meniul
Cu Hamilton, Ferrari pierde și câștigă - Antena Sport

Home | Formula 1 | Cu Hamilton, Ferrari pierde și câștigă

Cu Hamilton, Ferrari pierde și câștigă

Adrian Georgescu Publicat: 15 august 2025, 8:38

Cu Hamilton, Ferrari pierde și câștigă

Lewis Hamilton/ Profimedia

Cel care a vrut foarte mult să-l aducă pe Lewis la Ferrari a fost chiar președintele Ferrari, John Elkann. Fred Vasseur, șeful echipei, a fost și el un promotor al acestei mutări. Elkann, care e prieten cu Hamilton, l-a sunat de multe ori la telefon pe englez de-a lungul anilor în care acesta evolua pentru Mercedes. În iarna lui 2023, scuderia a făcut oferta și septuplul campion mondial a acceptat-o. 

Hamilton a semnat în 2024 un contract pe doi ani cu scuderia, cu drept de prelungire pentru încă un sezon. Potrivit unui articol publicat în La Gazzetta dello Sport, înțelegerea dintre părți e una foarte avantajoasă pentru Hamilton. De pildă, acea prelungire de comun acord pentru 2027 se va petrece, se pare, doar dacă va dori Lewis. Această situație e urmarea faptului că Elkann l-a vrut cu orice preț la Ferrari pe septuplul campion mondial și a acceptat multe dintre condițiile acestuia. 

Dezamăgirea de pe pistă 

Numai că, oricum am lua-o, evoluția lui Lewis la Ferrari e o dezamăgire. Până acum, el a urcat, în F1, de 202 ori pe podium, ceea ce e un record absolut. Până acum, în 2025, de când e la Ferrari, nu s-a întâmplat deocamdată acest lucru. Nu a obținut nici vreun pole-position. Nu luăm în calcul victoria și pole-ul din cursa de sprint din China, ci numai cursele clasice. În același timp, coechipierul lui Leclerc a urcat în 2025 de cinci ori pe podium. În ultima cursă, cea din Ungaria, monegascul a obținut și un pole, în timp ce Hamilton s-a clasat pe poziția a 12-a a grilei pe un circuit unde învinsese anterior de opt ori. În prezent, Leclerc are 42 de puncte în fața lui Hamilton. 

Campionul presează 

Lewis știe că, pentru el, sezonul 2025 este încheiat. El presează de vreo două luni ca echipa să se concentreze asupra mașinii de anul viitor. În 2026, regulamentul va fi drastic modificat, pentru un număr de ani. E crucial să ai o mașină cât mai bună la startul lui 2026, iar orele de testare sunt limitate prin regulament. 

În același timp, englezul trimite documente către tehnicieni și șefii echipei, cu idei și sugestii despre ce ar trebui modificat la mașină. Există contacte și cu Elkann. În timpul weekendului Marelui Premiu al Belgiei, septuplul campion mondial a dezvăluit că a avut discuții și întâlniri importante cu membrii echipei, proiectanții și șefii de departamente în vederea pregătirii pentru cea de-a doua jumătate a anului 2025 și începutul anului 2026. 

De asemenea, el a dezvăluit în Belgia: „După primele câteva curse, am întocmit un document complet pentru echipă. Apoi, în timpul acestei pauze, am trimis încă două documente curpinzând recomandări despre cum am putea rezolva problemele, iar ei au venit și au vrut să le discutăm”. 

Ce vrea Hamilton? 

Hamilton vrea, în primul rând, ca Ferrari să construiască un monopost potrivit stilului lui de pilotaj. Așa s-a întâmplat mai mereu la Mercedes. Cu siguranță SF-25 și modul de funcționare al motorului nu se potrivesc stilului său. ”Aș vrea ca mașina din 2026 să aibă 

ceva din ADN-ul meu” a declarat asul englez. Cele din ultimii ani sunt construite potrivit dorințelor lui Leclerc, care e la Ferrari din 2019. Mai mult, abandonarea de către echipă a dezvoltării SF-24, care devenise, spre finele sezonului trecut, o mașină rapidă, nu a fost de natură să îmbunătățească situația. SF-25 a fost un monopost diferit de SF-24 în proporție de 90%. Adaptarea lui Lewis la acest monopost nu s-a petrecut, cu adevărat, niciodată. 

O mașină mai apropiată de stilul lui Lewis 

Stilul de pilotaj al lui Lewis Hamilton e foarte diferit de cel al lui Charles Leclerc. Dezvoltat încă din anii de karting, se bazează pe o frânare extrem de târzie și violentă. Seamănă, din acest punct de vedere, cu piloți precum Senna și Montoya. Leclerc, pe de altă parte, acționează frâna din timp. Trasele lui sunt line și nu bruschează comenzile. La fel ca Max Verstappen, adoră mașinile supraviratorii, cu apăsare mică pe puntea din spate, pe care o aduce la limita glisării. 

Până la un punct, un monopost se poate seta în funcție de pilot și de caracteristicile traseului pe care va fi pilotat. Dincolo de acel punct, pilotul trebuie să se adapteze. De asemenea, Lewis a avut în Formula 1 doar motoare Mercedes. Livrarea puterii în cazul motoarelor Ferrari e diferită de cum se întâmplă la Mercedes, deci el trebuie să acționeze altfel accelerația. 

Care sunt atuurile lui Lewis? 

Nu ne vom referi aici la calitățile sale de pilot. După mine, Lewis nu mai este printre primii trei piloți din F1. Atuul lui principal e interesul pe care prezența sa la Ferrari îl generează. E vorba de mulți bani. 

Din punct de vedere financiar, e clar că mișcarea a fost una de mare succes. În ziua în care a fost anunțată mutarea, acțiunile Ferrari au crescut cu 10%, iar valoarea companiei a ajuns la 10 miliarde de dolari. Vânzarea de tricouri cu căluțul cabrat, mai ales în Marea Britanie, realmente a explodat.

Conform estimărilor realizate de o companie specializată în studii de piață, efectul pe care l-a avut venirea lui Hamilton asupra încasărilor Ferrari este cu aproximativ 70 de milioane de euro mai mare decât cifra de afaceri a constructorului italian din 2025. 

Un politician abil 

Lewis este și un politician abil, care își consolidează alianțele. În săptămânile trecute, s-a discutat mult dacă Fred Vasseur, al cărui contract urma să expire la finele sezonului 2025, va mai rămâne la Ferrari. Negocierile dintre Fred și Elkann au durat. Fred își dorea doi ani de contract, Ferrari îi oferea unul singur. Hamilton l-a susținut pe Vasseur și acesta a semnat un contract pe doi ani. 

Ce va fi? 

Potrivit La Gazzetta dello Sport, Ferrari va face totul pentru a-l mulțumi pe Hamilton, pentru că nu are altă soluție. Va construi monopostul ținând cont de dorințele sale. 

Părerea mea? Este aceeași ca anul trecut. Indiferent de ce se va întâmpla și de cum va fi mașina de anul viitor, Hamilton nu va fi mai rapid decât Leclerc. Pur și simplu, vremea sa ca pilot de top a cam trecut. 

