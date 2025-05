"E o loterie!" Lewis Hamilton, noi probleme la Ferrari: "Nu am mai trăit aşa ceva înainte" - Antena Sport

Lewis Hamilton se află pentru prima oară în Italia în postura de pilot Ferrari. În acest weekend are loc Marele Premiu al Regiunii Emilia-Romagna, iar septuplul campion mondial se confruntă în continuare cu probleme la noua sa echipă.

După două prime sesiuni de antrenamente total diferite în cursul zilei de vineri, britanicul speră ca sâmbătă o parte din probleme să se rezolve. Cursa de la Imola este duminică, de la ora 16:00, în direct pe Antena Stars şi în AntenaPLAY.

Lewis Hamilton, după primele antrenamente de la Imola: „Am avut probleme cu frânele”

În prima sesiune de antrenamente, Lewis Hamilton a încheiat pe locul 5, fiind la o zecime în spatele lui Oscar Piastri de la McLaren, cel mai rapid pilot al sesiunii. Dacă lucrurile păreau că merg pe drumul cel bun, totul s-a schimbat în a doua sesiune de antrenamente.

Lewis Hamilton a încheiat P2 cu al 11-lea timp, la capătul unei sesiuni în care s-a plâns de mai multe ori prin radio de problemele pe care le are la maşină. Britanicul a devăluit că o schimbare minoră i-a compromis sesiunea şi este de părere că totul este o loterie atunci când echipa vine cu soluţii pentru a îmbunătăţi monopostul:

„Am fost încântat cu maşina în prima sesiune şi părea că am făcut un pas în faţă. Eram pozitiv. Apoi am schimbat pur şi simplu cele mai mici lucruri care nu ar fi trebuit să aibă vreun efect, cea mai mică schimbare pe care am făcut-o anul acesta şi am avut probleme cu frânele. Asta a făcut o diferenţă uriaşă şi m-am luptat cu asta. Asta a fost o problemă de la începutul sezonului. Nu am mai trăit aşa ceva înainte. E ceva nou pentru mine.