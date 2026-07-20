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„Idioţilor!” Argentinienii nu au ştiut să piardă! Moment jenant după finala Cupei Mondiale: „Aţi plâns toată săptămâna”

Alex Masgras Publicat: 20 iulie 2026, 8:56

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„Idioţilor! Argentinienii nu au ştiut să piardă! Moment jenant după finala Cupei Mondiale: „Aţi plâns toată săptămâna

Otamendi şi Rodri, după fluierul final / Profimedia

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Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale 2026 în faţa Spaniei, care s-a impus cu 1-0 în ultimul act de la New York, după 120 de minute. Campioana mondială din 2022 a făcut un joc modest şi a fost pedepsită în cele din urmă. Golul marcat de Ferran Torres a decis finala de pe MetLife, iar în ciuda presiunii puse pe final, Argentina nu a reuşit să trimită partida la loviturile de departajare.

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Au fost însă şi momente mai puţin plăcute. Paredes a văzut cartonaşul roşu după fluierul final după ce i-a pus mâna în gât lui Eric Garcia şi l-a împins pe Gavi. Nici Otamendi nu a arătat mai mult fair-play, el având o altercaţie cu Rodri la finalul meciului care a fost în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Otamendi şi-a ieşit din minţi după finala Cupei Mondiale şi i-a acuzat pe spanioli: „V-aţi plâns toată săptămâna de arbitraj”

Otamendi i-a reproşat lui Rodri faptul că spaniolii s-au plâns toată săptămâna de arbitraj şi i-a făcut idioţi pe spanioli, fiind extrem de nervos la finalul partidei. El a făcut referire la declaraţiile lui Laporte, care nu s-a ferit înaintea finalei să pună presiune pe arbitri înaintea finalei:

„Vorbiţi mai puţin, idioţilor! Aţi plâns toată săptămâna. Tu şi Laporte. Amândoi. Nu e frumos. V-aţi plâns de arbitraj”, a spus Otamendi, în momentul în care Rodri s-a îndreptat către el după fluierul final.

Confuz, Rodri l-a întrebat pe Otamendi despre ce e vorba, iar argentinianul a continuat: „Nu ai văzut ce a zis Laporte săptămâna asta?”, a fost răspunsul care l-a lăsat apoi fără reacţie pe Rodri, potrivit celor de la Marca.

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GOLUL CARE A DECIS FINALA CUPEI MONDIALE

Scene total neplăcute după finala Cupei Mondiale! Paredes, în prim-plan

După ce meciul a fost încheiat de către Slavko Vincic, a fost declanșată fiesta iberică pe teren. Totuși, momentul de fericire al Spaniei a fost umbrit la un moment dat de un scandal care l-a implicat pe Leandro Paredes.

Pe cadrele surprinse pe transmisiune se observă cum fotbalistul „pumelor” îi bagă mâna în gât lui Eric Garcia, în timp ce Lionel Scaloni încearcă să îl oprească. În scena scandalului apare și Gavi, care îi cere socoteală fotbalistului lui Boca Juniors.

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Mijlocașul Barcelonei a fost oprit de Tiago Almada, însă Paredes a profitat de faptul că adversarul său era „imobilizat” și l-a trântit și pe el la pământ și a început să îl tragă de bluza de rezervă pe care o avea. După toate cele întâmplate, Paredes s-a ales cu un cartonaș roșu.

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