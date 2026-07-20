„Idioţilor!” Argentinienii nu au ştiut să piardă! Moment jenant după finala Cupei Mondiale: „Aţi plâns toată săptămâna”

Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale 2026 în faţa Spaniei, care s-a impus cu 1-0 în ultimul act de la New York, după 120 de minute. Campioana mondială din 2022 a făcut un joc modest şi a fost pedepsită în cele din urmă. Golul marcat de Ferran Torres a decis finala de pe MetLife, iar în ciuda presiunii puse pe final, Argentina nu a reuşit să trimită partida la loviturile de departajare.

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Au fost însă şi momente mai puţin plăcute. Paredes a văzut cartonaşul roşu după fluierul final după ce i-a pus mâna în gât lui Eric Garcia şi l-a împins pe Gavi. Nici Otamendi nu a arătat mai mult fair-play, el având o altercaţie cu Rodri la finalul meciului care a fost în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Otamendi şi-a ieşit din minţi după finala Cupei Mondiale şi i-a acuzat pe spanioli: „V-aţi plâns toată săptămâna de arbitraj”

Otamendi i-a reproşat lui Rodri faptul că spaniolii s-au plâns toată săptămâna de arbitraj şi i-a făcut idioţi pe spanioli, fiind extrem de nervos la finalul partidei. El a făcut referire la declaraţiile lui Laporte, care nu s-a ferit înaintea finalei să pună presiune pe arbitri înaintea finalei:

„Vorbiţi mai puţin, idioţilor! Aţi plâns toată săptămâna. Tu şi Laporte. Amândoi. Nu e frumos. V-aţi plâns de arbitraj”, a spus Otamendi, în momentul în care Rodri s-a îndreptat către el după fluierul final.

Confuz, Rodri l-a întrebat pe Otamendi despre ce e vorba, iar argentinianul a continuat: „Nu ai văzut ce a zis Laporte săptămâna asta?”, a fost răspunsul care l-a lăsat apoi fără reacţie pe Rodri, potrivit celor de la Marca.