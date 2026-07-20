Mesajul genial al lui De La Fuente pentru Cucurella care a promis că își va tatua chipul lui: „Nu sunt chiar atât de urât!”

Luis de la Fuente a cucerit și Cupa Mondială după ce obținuse EURO cu naționala Spaniei / Getty Images

Spania a câștigat titlul mondial după 1-0 în marea finală contra Argentinei, după prelungiri. Ferran Torres a marcat unicul gol la prima fază din a doua repriză de prelungiri.

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Luis De La Fuente este însă marele erou al acestei naționale, omul care a condus-o spre trofee atât la juniori, cât și către EURO 2024 și acest Mondial. Iar chipul lui De La Fuente va fi acum … pictat pe pielea jucătorilor!

Promisiunea spaniolilor: tatuaj cu De La Fuente

Fundașul transferat în această vară de Real Madrid, Marc Cucurella, a fost cel care a promis înaintea finalei că își va tatua chipul lui De La Fuente în cazul unei victorii a Spaniei în marea finală. Iar selecționerul spune acum că fundașul trebuie să se țină de cuvânt!

„Eu sunt prea bătrân pentru tatuaje, dar jucătorii mei sunt oameni de cuvânt și știu că își vor respecta promisiunea. Au făcut o greșeală și trebuie să accepte asta. Dar nu sunt chiar atât de urât” a spus De La Fuente spre amuzamentul tuturor la conferința de presă.

Discuția nu s-a oprit aici. De La Fuente a fost întrebat unde ar trebui să fie tatuajul: „Poate pe o parte a corpului care nu este vizibilă. Dar atunci când spui ceva, trebuie să te ții de cuvânt”.