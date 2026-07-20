Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Mesajul genial al lui De La Fuente pentru Cucurella care a promis că își va tatua chipul lui: „Nu sunt chiar atât de urât!”

Mesajul genial al lui De La Fuente pentru Cucurella care a promis că își va tatua chipul lui: „Nu sunt chiar atât de urât!”

Sebastian Ujica Publicat: 20 iulie 2026, 8:35

Comentarii
Mesajul genial al lui De La Fuente pentru Cucurella care a promis că își va tatua chipul lui: Nu sunt chiar atât de urât!”

Luis de la Fuente a cucerit și Cupa Mondială după ce obținuse EURO cu naționala Spaniei / Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Spania a câștigat titlul mondial după 1-0 în marea finală contra Argentinei, după prelungiri. Ferran Torres a marcat unicul gol la prima fază din a doua repriză de prelungiri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Luis De La Fuente este însă marele erou al acestei naționale, omul care a condus-o spre trofee atât la juniori, cât și către EURO 2024 și acest Mondial. Iar chipul lui De La Fuente va fi acum … pictat pe pielea jucătorilor!

Promisiunea spaniolilor: tatuaj cu De La Fuente

Fundașul transferat în această vară de Real Madrid, Marc Cucurella, a fost cel care a promis înaintea finalei că își va tatua chipul lui De La Fuente în cazul unei victorii a Spaniei în marea finală. Iar selecționerul spune acum că fundașul trebuie să se țină de cuvânt!

„Eu sunt prea bătrân pentru tatuaje, dar jucătorii mei sunt oameni de cuvânt și știu că își vor respecta promisiunea. Au făcut o greșeală și trebuie să accepte asta. Dar nu sunt chiar atât de urât” a spus De La Fuente spre amuzamentul tuturor la conferința de presă.

Discuția nu s-a oprit aici. De La Fuente a fost întrebat unde ar trebui să fie tatuajul: „Poate pe o parte a corpului care nu este vizibilă. Dar atunci când spui ceva, trebuie să te ții de cuvânt”.

Reclamă
Reclamă

„Da, îmi voi face acel tatuaj. Trebuie să mă gândesc unde, o să o fac în timpul zborului spre casă” a spus și Cucurella după meci.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Comanzi aer condiţionat la reducere, însă coletul vine cu surprize. Cum funcţionează noua escrocherie a verii
Observator
Comanzi aer condiţionat la reducere, însă coletul vine cu surprize. Cum funcţionează noua escrocherie a verii
Fanii Argentinei au luat-o razna! Felul în care s-a îmbrăcat o femeie i-a supărat mai tare decât înfrângerea cu Spania
Fanatik.ro
Fanii Argentinei au luat-o razna! Felul în care s-a îmbrăcat o femeie i-a supărat mai tare decât înfrângerea cu Spania
9:47

EXCLUSIVFotbalistul de la naţionala Spaniei pe care Gică Hagi l-ar vrea în primul „11” al României
9:41

Anunțul făcut de Kane, după ce Anglia a ratat calificarea în finala Mondialului! Ce spune despre retragere și despre Tuchel
9:13

Fratele lui Yamal a ajuns pe teren după ce Spania a cucerit Cupa Mondială! Ce i-a făcut unui polițist: a devenit imediat viral
9:08

E oficial. Cu ce echipă a semnat Mihai Pintilii
8:56

„Idioţilor!” Argentinienii nu au ştiut să piardă! Moment jenant după finala Cupei Mondiale: „Aţi plâns toată săptămâna”
8:34

VIDEOFotbalistul care a refuzat să-l salute pe Donald Trump la ceremonia de premiere
Vezi toate știrile
1 Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…” 2 Dusan Vukovic a semnat în Liga 1. Cu ce echipă a bătut palma 3 VIDEOBătaie pe teren după ce Spania a câștigat Cupa Mondială! Gesturi golănești comise de Leandro Paredes 4 Rodri, „Balonul de Aur” al Cupei Mondiale. Toate premiile acordate după finala Spania – Argentina 5 Anunţul făcut de Trabzonspor despre transferul lui Denis Drăguș la FCSB 6 VIDEOFranța – Anglia 4-6. Mulţumim, domnilor! Fotbalul în cea mai pură formă a spectacolului
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Dinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semnezeDinamo dă prima lovitură în mercato: jucătorul crescut de Sevilla vine în România să semneze