Mesajul genial al lui De La Fuente pentru Cucurella care a promis că își va tatua chipul lui: „Nu sunt chiar atât de urât!”

Spania a câștigat titlul mondial după 1-0 în marea finală contra Argentinei, după prelungiri. Ferran Torres a marcat unicul gol la prima fază din a doua repriză de prelungiri.
Luis De La Fuente este însă marele erou al acestei naționale, omul care a condus-o spre trofee atât la juniori, cât și către EURO 2024 și acest Mondial. Iar chipul lui De La Fuente va fi acum … pictat pe pielea jucătorilor!
Promisiunea spaniolilor: tatuaj cu De La Fuente
Fundașul transferat în această vară de Real Madrid, Marc Cucurella, a fost cel care a promis înaintea finalei că își va tatua chipul lui De La Fuente în cazul unei victorii a Spaniei în marea finală. Iar selecționerul spune acum că fundașul trebuie să se țină de cuvânt!
„Eu sunt prea bătrân pentru tatuaje, dar jucătorii mei sunt oameni de cuvânt și știu că își vor respecta promisiunea. Au făcut o greșeală și trebuie să accepte asta. Dar nu sunt chiar atât de urât” a spus De La Fuente spre amuzamentul tuturor la conferința de presă.
Discuția nu s-a oprit aici. De La Fuente a fost întrebat unde ar trebui să fie tatuajul: „Poate pe o parte a corpului care nu este vizibilă. Dar atunci când spui ceva, trebuie să te ții de cuvânt”.
„Da, îmi voi face acel tatuaj. Trebuie să mă gândesc unde, o să o fac în timpul zborului spre casă” a spus și Cucurella după meci.
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