George Russell, prima reacție după pole-position-ul din Marele Premiu al Australiei: „Excepțional” - Antena Sport

George Russell a oferit prima reacție, după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu al Australiei. Pilotul britanic de la Mercedes a dominat sesiunea de calificări de pe Albert Park.
George Russell va fi urmat pe grilă de coechipierul Kimi Antonelli. Cursa va avea loc duminică, de la ora 06:00, și va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
George Russell, pole-position în Marele Premiu al Australiei
George Russell le-a mulțumit celor din echipă pentru monopostul excelent pus la dispoziția sa în acest sezon. În Q3, britanicul a înregistrat timpul de 1:18.518.
„A fost o zi excepțională, dar la prima etapă din sezon, niciodată nu știi cum stau lucrurile. Mașina tinde să se comporte bine în astfel de condiții. Mulțumim echipei pentru că ne-a pus la dispoziție o astfel de mașină. Nu e ușor să pilotezi această generație de mașini, e dificil pentru fani să înțeleagă. Dar să vedem ce se va întâmpla și mâine.
Mulțumim publicului și să sperăm că vom avea o cursă bună mâine. Cu aceste mașini startul, dar și pit stop-ul, vor fi mai complicate. Am încercat să avem o sesiune curată azi, cine știe ce se mai poate întâmpla mâine. Am avut o zi excelentă și suntem pe cea mai bună poziție”, a declarat George Russell.
De asemenea, și Kimi Antonelli a oferit scurte declarații după calificări. Și acesta le-a mulțumit membrilor din echipă pentru faptul că au reușit să-i repare la timp monopostul, după accidentul teribil din al treilea antrenament.
„A fost o zi foarte stresantă pentru mine. În al treilea antrenament am lovit mașina, dar mecanicii au fost incredibili. Nici măcar nu am setat-o, pur și simplu am ieșit pe circuit și sunt pe prima linie, ceea ce mă face foarte fericit. Nu a fost ușor, a trebuit să mă sfătuiesc mult, dar data viitoare trebuie să am un week-end curat”, a declarat și Kimi Antonelli.
Accidentul lui Kimi Antonelli din al treilea antrenament:
