George Russell, prima reacție după pole-position-ul din Marele Premiu al Australiei: „Excepțional” - Antena Sport

George Russell a oferit prima reacție, după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu al Australiei. Pilotul britanic de la Mercedes a dominat sesiunea de calificări de pe Albert Park.

George Russell va fi urmat pe grilă de coechipierul Kimi Antonelli. Cursa va avea loc duminică, de la ora 06:00, și va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

George Russell, pole-position în Marele Premiu al Australiei

George Russell le-a mulțumit celor din echipă pentru monopostul excelent pus la dispoziția sa în acest sezon. În Q3, britanicul a înregistrat timpul de 1:18.518.

„A fost o zi excepțională, dar la prima etapă din sezon, niciodată nu știi cum stau lucrurile. Mașina tinde să se comporte bine în astfel de condiții. Mulțumim echipei pentru că ne-a pus la dispoziție o astfel de mașină. Nu e ușor să pilotezi această generație de mașini, e dificil pentru fani să înțeleagă. Dar să vedem ce se va întâmpla și mâine.

Mulțumim publicului și să sperăm că vom avea o cursă bună mâine. Cu aceste mașini startul, dar și pit stop-ul, vor fi mai complicate. Am încercat să avem o sesiune curată azi, cine știe ce se mai poate întâmpla mâine. Am avut o zi excelentă și suntem pe cea mai bună poziție”, a declarat George Russell.