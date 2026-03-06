Șeful din Formula 1 "le-a bătut obrazul" lui Max Verstappen și Lewis Hamilton: "E greșit" - Antena Sport

Stefano Domenicali, omul care ocupă funcția de președinte și de director executiv în Formula 1, a comentat recent atitudinea afișată de Max Verstappen și Lewis Hamilton în raport cu noile reglementări din “Marele Circ”. Șeful din motorsport crede că inovațiile respective reprezintă un mod de a evolua, nicidecum ceva ce îi încurcă pe piloți.

Formula 1 a luat-o de la zero în 2026: monoposturile au o aerodinamică diferită, plus șasiuri mai scurte și înguste, la care se adaugă noi unități de putere, cu distribuție 50/50 între motorul cu ardere internă și cel electric. Noile reglementări nu au fost însă neapărat pe placul unora dintre cele mai importante figuri din sportul cu motor, și anume Verstappen și Hamilton.

Șeful din F1 le-a dat replica lui Hamilton și Verstappen

Olandezul a catalogat ce se întâmplă cu noul regulament drept “Formula E pe steroizi” și a dat de înțeles că aceste inovații nu îl ajută deloc în vederea unei cariere cât mai lungi în acest sport. De cealaltă parte, septuplul campion mondial a comentat asupra unui aspect pe care piloții trebuie să îl facă odată cu noile reguli și a spus că “nu despre asta este pilotajul“.

Recent, Stefano Domenicali a fost rugat să ofere o reacție pe seama criticilor oferite de Hamilton și Verstappen, iar italianul s-a rezumat la a spune că nu e normal din partea lor să apeleze la astfel de declarații.

“Cred că e greșit, în termeni generali, să vorbești de rău despre lumea noastră incredibilă care ne permite tuturor să creștem. Ăsta e singurul pe care îl voi spune, că e greșit. Eu ascult însă.