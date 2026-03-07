Unde se poate transfera Ștefan Baiaram, după anunțul plecării de la Universitatea Craiova: „Iei banul, e liniște” - Antena Sport

Giovanni Becali a anunțat unde se poate transfera Ștefan Baiaram (23 de ani), după anunțul plecării de la Universitatea Craiova. Mijlocașul a transmis că se va despărți de olteni la finalul sezonului.

După declarațiile oferite de Baiaram după victoria din Cupa României cu CFR Cluj, Giovanni Becali a reacționat și a transmis că MLS este o posibilă destinație pentru vedeta oltenilor.

Giovanni Becali, convins că Ștefan Baiaram se poate transfera în America

Impresarul s-a declarat convins că prima ligă din America ar fi un campionat potrivit pentru Baiaram, subliniind stabilitatea financiară pe care o au jucătorii din MLS. Tot peste Ocean evoluează și Louis Munteanu, la DC United.

„Cred că în America. Probabil în America. America e un loc unde joci cum joci, iei banul, frumos, elegant. E liniște. După care, după un an sau doi fără succese, te întorci înapoi. Americanii dau banii. Americanii fac ca Gigi. Ai venit, n-ai jucat ai luat banii, ai plecat”, a declarat Giovanni Becali, conform fanatik.ro.

Ștefan Baiaram este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Filipe Coelho de la Universitatea Craiova. Mijlocașul mai are contract cu oltenii până în vara lui 2028, el fiind cotat la suma de 4,5 milioane de euro.