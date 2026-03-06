Charles Leclerc a numit cea mai puternică echipă din noul sezon de F1, după primele antrenamente din Australia: "Impresionant" - Antena Sport

Charles Leclerc a numit cea mai puternică echipă din noul sezon de Formula 1, după primele antrenamente din Marele Premiu al Australiei. Pilotul de la Ferrari s-a declarat impresionat de rivalii de la Mercedes.
Charles Leclerc a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente, iar în cea de-a doua, cel mai bun timp l-a obţinut Oscar Piastri, australianul fiind urmat de piloţii Mercedes.
Charles Leclerc, impresionat de Mercedes după primele antrenamente din MP al Australiei
De asemenea, Charles Leclerc a declarat că Mercedes nu şi-a arătat încă potenţialul maxim. Monegascul a transmis, de asemenea, că pentru Ferrari a fost un început foarte bun de week-end.
“FP1 a fost bine, dar în FP2 cred că echipele au început să arate din ce în ce mai mult. Din păcate, am părut a fi în dezavantaj, mai ales în comparaţie cu Mercedes, care pare a fi foarte, foarte puternică.
Nu cred că au arătat totul cu puţin combustibil, dar cu mai mult în rezervor, a fost impresionant. Probabil e prima dată când vedem cât de mare e diferenţă faţă de ei şi este un pic mai mare decât mi-aş fi dorit. Aşa este.
Pe de altă parte, a fost un început pozitiv de week-end şi vom continua să muncim pentru a maximiza totul. Trebuie doar să aduc maşina acolo unde ar trebui să fie. Am încercat ceva în FP2 şi s-a simţit foarte, foarte ciudat şi destul de rău. Suntem în proces de a învăţa”, declarat Charles Leclerc, conform formula1.com.
Turul lui Oscar Piastri, cel mai rapid în FP2 din Marele Premiu al Australiei
