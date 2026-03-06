Charles Leclerc a numit cea mai puternică echipă din noul sezon de F1, după primele antrenamente din Australia: "Impresionant" - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 6 martie 2026, 12:04

Charles Leclerc, în timpul Marelui Premiu al Australiei/ Profimedia

Charles Leclerc a numit cea mai puternică echipă din noul sezon de Formula 1, după primele antrenamente din Marele Premiu al Australiei. Pilotul de la Ferrari s-a declarat impresionat de rivalii de la Mercedes.

Charles Leclerc a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente, iar în cea de-a doua, cel mai bun timp l-a obţinut Oscar Piastri, australianul fiind urmat de piloţii Mercedes.

Charles Leclerc, impresionat de Mercedes după primele antrenamente din MP al Australiei

De asemenea, Charles Leclerc a declarat că Mercedes nu şi-a arătat încă potenţialul maxim. Monegascul a transmis, de asemenea, că pentru Ferrari a fost un început foarte bun de week-end.

FP1 a fost bine, dar în FP2 cred că echipele au început să arate din ce în ce mai mult. Din păcate, am părut a fi în dezavantaj, mai ales în comparaţie cu Mercedes, care pare a fi foarte, foarte puternică.

Nu cred că au arătat totul cu puţin combustibil, dar cu mai mult în rezervor, a fost impresionant. Probabil e prima dată când vedem cât de mare e diferenţă faţă de ei şi este un pic mai mare decât mi-aş fi dorit. Aşa este.

Pe de altă parte, a fost un început pozitiv de week-end şi vom continua să muncim pentru a maximiza totul. Trebuie doar să aduc maşina acolo unde ar trebui să fie. Am încercat ceva în FP2 şi s-a simţit foarte, foarte ciudat şi destul de rău. Suntem în proces de a învăţa”, declarat Charles Leclerc, conform formula1.com.

Turul lui Oscar Piastri, cel mai rapid în FP2 din Marele Premiu al Australiei

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

