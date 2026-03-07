Gigi Becali nu renunță la transferul jucătorului dorit din Liga 1: „Îl vrea la FCSB din vară” - Antena Sport

Gigi Becali nu renunță la transferul lui Kevin Ciubotaru (22 de ani). Patronul campioanei își dorește să-l aducă la FCSB pe tânărul fundaș de la Hermannstadt la finalul sezonului.

Kevin Ciubotaru este o dorință mai veche a lui Gigi Becali, care a fost aproape să-l transfere la FCSB și în iarnă. La momentul respectiv, fundașul a preferat să rămână la Hermannstadt.

Gigi Becali nu renunță la transferul lui Kevin Ciubotaru

După ce Giovanni Becali anunțase că Kevin Ciubotaru s-a transferat în SUA, Claudiu Rotar a oferit ultimele detalii. Patronul de la Hermannstadt a transmis că fundașul a rămas la Hermannstadt și nu a plecat peste Ocean.

De asemenea, Claudiu Rotar a dezvăluit că Gigi Becali îl are în continuare pe lista de transferuri pe Kevin Ciubotaru, iar mutarea s-ar putea realiza la finalul sezonului.

„Minciuni cu America, nu a existat nimic de acolo. Sunt echipe interesate de el din România, dar discutăm din vară.