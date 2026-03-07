Gigi Becali nu renunță la transferul jucătorului dorit din Liga 1: „Îl vrea la FCSB din vară” - Antena Sport

Închide meniul
Gigi Becali nu renunță la transferul jucătorului dorit din Liga 1: „Îl vrea la FCSB din vară”

Viviana Moraru Publicat: 7 martie 2026, 8:54

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

Gigi Becali nu renunță la transferul lui Kevin Ciubotaru (22 de ani). Patronul campioanei își dorește să-l aducă la FCSB pe tânărul fundaș de la Hermannstadt la finalul sezonului.

Kevin Ciubotaru este o dorință mai veche a lui Gigi Becali, care a fost aproape să-l transfere la FCSB și în iarnă. La momentul respectiv, fundașul a preferat să rămână la Hermannstadt.

Gigi Becali nu renunță la transferul lui Kevin Ciubotaru

După ce Giovanni Becali anunțase că Kevin Ciubotaru s-a transferat în SUA, Claudiu Rotar a oferit ultimele detalii. Patronul de la Hermannstadt a transmis că fundașul a rămas la Hermannstadt și nu a plecat peste Ocean.

De asemenea, Claudiu Rotar a dezvăluit că Gigi Becali îl are în continuare pe lista de transferuri pe Kevin Ciubotaru, iar mutarea s-ar putea realiza la finalul sezonului.

„Minciuni cu America, nu a existat nimic de acolo. Sunt echipe interesate de el din România, dar discutăm din vară.

Este jucătorul nostru under 21, mai avem 10 meciuri, ne bazăm pe el. Și FCSB, da. Becali îl vrea din vară”, a declarat Claudiu Rotar, conform gsp.ro.

Kevin Ciubotaru a avut evoluții impresionante în actualul sezon, acesta fiind convocat de Mircea Lucescu și la naționala de fotbal a României. După ce a debutat sub tricolor în amicalul cu Moldova din octombrie 2025, cota fundașului stânga a crescut la suma de aproape jumătate de milion de euro.

În acest sezon, Ciubotaru a adunat 29 de meciuri pentru Hermannstadt, în toate competițiile, și a reușit două pase decisive.

