Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jaqueline Cristian s-a calificat în turul trei la Indian Wells. Duel „de foc” cu Aryna Sabalenka pentru optimi - Antena Sport

Home | Tenis | WTA | Jaqueline Cristian s-a calificat în turul trei la Indian Wells. Duel „de foc” cu Aryna Sabalenka pentru optimi

Jaqueline Cristian s-a calificat în turul trei la Indian Wells. Duel „de foc” cu Aryna Sabalenka pentru optimi

Viviana Moraru Publicat: 7 martie 2026, 9:18

Comentarii
Jaqueline Cristian s-a calificat în turul trei la Indian Wells. Duel de foc” cu Aryna Sabalenka pentru optimi

Jaqueline Cristian, în timpul unui meci/ Profimedia

Jaqueline Cristian s-a calificat în runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari, vineri, după ce s-a impus cu 0-6, 6-2, 7-5 în faţa australiencei Maya Joint, cap de serie numărul 29.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jaqueline Cristian (27 ani, 35 WTA) a obţinut victoria după două ore şi 19 minute de joc.

Jaqueline Cristian s-a calificat în turul trei la Indian Wells

Românca a revenit după un prim set cedat la zero, câştigând clar actul secund (6-2), după care în decisiv a avut 4-2, însă Joint a întors scorul şi a condus cu 5-4, ratând trei mingi de meci. Jaqueline Cristian a găsit resurse să treacă peste acest moment şi s-a impus cu 7-5.

Joint (19 ani, 29 WTA) câştigase singura lor confruntare anterioară, anul trecut, în finala de la Rabat, cu 6-3, 6-2.

Jaqueline Cristian şi-a asigurat un cec de 61.865 de dolari şi 65 de puncte WTA, iar în turul al treilea o va înfrunta pe belarusa Aryna Sabalenka, numărul unu mondial, care a învins-o pe japoneza Himeno Sakatsume cu 6-4, 6-2. Aceasta va fi prima confruntare dintre Cristian şi Sabalenka (27 ani).

Reclamă
Reclamă

Tot vineri, Sorana Cîrstea a trecut de rusoaica Diana Shnaider, cap de serie numărul 21, cu 6-2, 7-6 (7/0), iar următoarea sa adversară va fi cehoaica Linda Noskova, cap de serie numărul 14, victorioasă cu 6-3, 6-3 în confruntarea cu Jessica Bouzas Maneiro (Spania).

La dublu, Sorana Cîrstea şi elveţianca Belinda Bencic au fost întrecute în primul tur de chinezoaicele Yifan Xu/Zhaoxuan Yang, cu 6-3, 6-0, în doar 51 de minute.

În alt meci, Gabriela Ruse şi britanica Emma Răducanu au fost învinse de cuplul Katerina Siniakova (Cehia)/Taylor Townsend (SUA), cap de serie numărul trei, cu 6-2, 7-5, după o oră şi 27 de minute.

Cât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieliCât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieli
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Observator
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Patru transferuri la FCSB după ce a ratat play-off-ul: „Gigi Becali e rănit! La cât a investit, nu i-a căzut bine!”. Exclusiv 
Fanatik.ro
Patru transferuri la FCSB după ce a ratat play-off-ul: „Gigi Becali e rănit! La cât a investit, nu i-a căzut bine!”. Exclusiv 
11:22
FCSB – U Cluj LIVE TEXT (20:00). Meci fără miză pentru campioană, înainte de play-out
10:53
VIDEOMax Verstappen a ajuns pe mâna medicilor, după accidentul din calificările din MP al Australiei. Ce i s-a întâmplat
10:30
Gigi Becali, sfătuit să transfere patru jucători la FCSB. Posturile care trebuie acoperite: „O să coste”
10:17
Mercedes impresionează prin viteză. Analiza lui Adrian Georgescu, după calificările din MP al Australiei
10:04
Universitatea Craiova, atacată dur înainte de startul play-off-ului: „Rotaru e un om nimic”
9:39
Aryna Sabalenka, mesaj savuros înaintea confruntării cu Jaqueline Cristian de la Indian Wells. Ce a spus despre logodnă
Vezi toate știrile
1 Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat 2 Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai 3 S-a stabilit lista finală a candidaţilor la şefia FRF. Cu cine se bate Răzvan Burleanu 4 VIDEOGeorge Russell, pole position în Marele Premiu al Australiei. Dublă Mercedes în primele calificări ale sezonului 5 Lista preliminară a stranierilor convocaţi de Mircea Lucescu pentru barajul Turcia – România. Surprizele lui Il Luce 6 Decizia luată de Adrian Ilie, după ce Gigi Becali i-a propus să revină la FCSB: “I-am promis”
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”