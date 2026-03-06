Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Aşa cum ne aşteptam". Max Verstappen, concluzii ferme după primele antrenamente din Marele Premiu al Australiei - Antena Sport

Home | Formula 1 | “Aşa cum ne aşteptam”. Max Verstappen, concluzii ferme după primele antrenamente din Marele Premiu al Australiei
VIDEO

“Aşa cum ne aşteptam”. Max Verstappen, concluzii ferme după primele antrenamente din Marele Premiu al Australiei

Viviana Moraru Publicat: 6 martie 2026, 14:30

Comentarii
Aşa cum ne aşteptam. Max Verstappen, concluzii ferme după primele antrenamente din Marele Premiu al Australiei

Max Verstappen, la Red Bull/ Profimedia

Max Verstappen (Red Bull) şi-a exprimat satisfacţia după primele sesiuni de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Australiei, etapa inaugurală a Campionatului Mondial de Formula 1, afirmând că “în ceea ce priveşte ritmul, suntem acolo unde ne aşteptam”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Nu am avut o zi întreagă la dispoziţie, dar în ceea ce priveşte ritmul, suntem unde mă aşteptam. Mai este mult de lucru şi vom analiza ce a funcţionat şi ce putem îmbunătăţi, iar aceasta este realitatea pentru moment”, a spus cvadruplul campion mondial.

Max Verstappen, mulţumit după primele antrenamente din Marele Premiu al Australiei

Verstappen a reuşit să stabilească al treilea cel mai rapid timp, cu 1 min 20 sec 789/100 în prima sesiune de antrenamente libere, după ce a parcurs 27 de tururi, în timp ce în a doua sesiune a terminat pe poziţia a şasea, după ce a stabilit un timp de 1 min 20 sec 366/1000 în 13 tururi.

“În prima sesiune am avut un număr bun de tururi, iar în a doua ne-am dat seama că avem nişte probleme. Lucrăm la reglarea corectă a maşinii şi am avut nişte dificultăţi cu aderenţa, plus că am intrat pe pietriş”, a spus olandezul după prima zi de antrenamente libere, în care a avut şi o ieşire în decor.

La rândul său, inginerul şef al Red Bull, Paul Monaghan, a profitat de ocazie pentru a-şi oferi evaluarea echipei după sesiunea de astăzi: “Este uşor să greşeşti şi dificil să fii perfect, aşa că vom folosi lecţiile învăţate pentru mâine şi ne vom asigura că suntem pregătiţi pentru calificări. Obiectivul nostru principal este să găsim o modalitate de a parcurge cât mai multe tururi posibil”.

Reclamă
Reclamă

Monegascul Charles Leclerc (Ferrari) şi australianul Oscar Piatri au stabilit cei mai buni timpi din primele două sesiuni de antrenamente libere din cadrul Marelui Premiu al Australiei.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
Observator
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro"
Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali le-a oferit cadou fotbaliștilor de la FCSB: „Nu o să-l vând niciodată!”. Foto exclusiv
Fanatik.ro
Fotografie de colecție cu ceasurile de 200.000 de euro pe care Gigi Becali le-a oferit cadou fotbaliștilor de la FCSB: „Nu o să-l vând niciodată!”. Foto exclusiv
17:33
Cristi Chivu, lăudat de un fost jucător de la Inter înainte de derby-ul cu AC Milan: “Oricine l-a ales știa”
17:25
Gafa care îl poate costa pe Neluţu Varga plecarea lui Daniel Pancu. Acum s-a aflat
17:21
Gigi Becali l-a ratat! Fotbalistul pleacă în SUA. Anunțul făcut de Giovanni Becali
16:59
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 6 martie
16:55
Florin Bratu “schimbă foaia” la Metaloglobus: “Din clipa asta!”. Primul mesaj după revenirea în Liga 1
16:47
Ionuț Radu, interviu în presa din Spania înaintea meciului cu Real Madrid. Cum a ajuns la Celta Vigo și ce l-a uluit în Anglia
Vezi toate știrile
1 Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion 2 Gigi Becali transferă “patru titulari”! A făcut primul “11” la FCSB, iar Târnovanu se întoarce în echipa de start! 3 Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea 4 Atacant surpriză convocat de Mircea Lucescu la naţionala României. A marcat cu AC Milan şi Fiorentina 5 FotoMarius Constantin sparge lemne în tricoul Universităţii Craiova. Imaginile postate de soţia mai tânără cu 15 ani 6 FotoCelebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut”
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”