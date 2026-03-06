"Aşa cum ne aşteptam". Max Verstappen, concluzii ferme după primele antrenamente din Marele Premiu al Australiei - Antena Sport

Max Verstappen (Red Bull) şi-a exprimat satisfacţia după primele sesiuni de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Australiei, etapa inaugurală a Campionatului Mondial de Formula 1, afirmând că “în ceea ce priveşte ritmul, suntem acolo unde ne aşteptam”.

“Nu am avut o zi întreagă la dispoziţie, dar în ceea ce priveşte ritmul, suntem unde mă aşteptam. Mai este mult de lucru şi vom analiza ce a funcţionat şi ce putem îmbunătăţi, iar aceasta este realitatea pentru moment”, a spus cvadruplul campion mondial.

Max Verstappen, mulţumit după primele antrenamente din Marele Premiu al Australiei

Verstappen a reuşit să stabilească al treilea cel mai rapid timp, cu 1 min 20 sec 789/100 în prima sesiune de antrenamente libere, după ce a parcurs 27 de tururi, în timp ce în a doua sesiune a terminat pe poziţia a şasea, după ce a stabilit un timp de 1 min 20 sec 366/1000 în 13 tururi.

“În prima sesiune am avut un număr bun de tururi, iar în a doua ne-am dat seama că avem nişte probleme. Lucrăm la reglarea corectă a maşinii şi am avut nişte dificultăţi cu aderenţa, plus că am intrat pe pietriş”, a spus olandezul după prima zi de antrenamente libere, în care a avut şi o ieşire în decor.

La rândul său, inginerul şef al Red Bull, Paul Monaghan, a profitat de ocazie pentru a-şi oferi evaluarea echipei după sesiunea de astăzi: “Este uşor să greşeşti şi dificil să fii perfect, aşa că vom folosi lecţiile învăţate pentru mâine şi ne vom asigura că suntem pregătiţi pentru calificări. Obiectivul nostru principal este să găsim o modalitate de a parcurge cât mai multe tururi posibil”.