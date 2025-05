„Incredibil”. Oscar Piastri, prima reacție după ce a câștigat cursa din Miami și a înregistrat al 4-lea succes al sezonului - Antena Sport

Oscar Piastri a oferit prima reacție, după ce a câștigat Marele Premiu de la Miami. Pilotul de la McLaren s-a declarat extrem de bucuros de cel de-al patrulea succes al sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cursa din Marele Premiu de la Miami a fost în direct pe AntenaStars și live în AntenaPLAY. Lando Norris și George Russell au completat podiumul în etapa a șasea a sezonului.

Oscar Piastri, prima reacție după ce a câștigat cursa din Miami

Oscar Piastri a amintit de faptul că în urmă cu doi ani, la Miami, McLaren avea cel mai lent monopost. Acesta a subliniat că a fost un sentiment incredibil să triumfe în Florida.

„Am câștigat cursa pe care mi-o doream. Ieri a fost o zi dificilă, sprintul a fost ce a fost, dar calificările au fost unele dintre cele mai dificile ale sezonului. Să câștig cursa azi a fost impresionant.

Am fost suficient de conștient să-l evit pe Max în virajul unu, am avut un ritm bun. Cred că primul stint a fost foarte bun. După m-am chinuit, așa că a fost bine că am avut acel decalaj din primul stint. Totul a revenit într-un final la mine.