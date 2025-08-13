Avertisment pentru Dennis Man! Ce îl aşteaptă la noua sa echipă: "Se bazează pe forţă" - Antena Sport

Dennis Man a plecat de la Parma, unde îşi pierduse locul de titular, şi a schimbat campionatul. A semnat cu olandezii de la PSV Eindhoven, acolo unde are şansa de a juca în Champions League. Internaţionalul român primeşte însă un avertisment. Campionatul Olandei nu e mai slab ca cel al Italiei.
Ionel Dănciulescu are un mesaj direct pentru Dennis Man. Asta după ce internaţionalul român în vârstă de 26 de ani a plecat de la Parma, grupare din Serie A, și a semnat cu PSV, formație din Eredivisie.
Mesaj direct pentru Dennis Man
Dennis Man a plecat din Serie A şi îşi încearcă norocul la o echipă de titlu din Olanda. În schimbul internaţionalului român, cei de la PSV au plătit 9 milioane de euro. Ionel Dănciulescu îi transmite internaţionalului român faptul că prima ligă de fotbal olandeză nu este una ușoară, astfel că românului nu-i va fi simplu să se adapteze.
”Nu e un campionat ușor, se bazează foarte mult pe forță, pe tehnică. Și despre Belgia se spune că e un campionat sub Olanda, dar sunt foarte mulți jucători români care nu au reușit să se impună. Poate Chipciu cu Stanciu și Răzvan Marin. Sunt campionate complicate. Nu e un campionat ușor (n.r. cel olandez)”, a spus Ionel Dănciulescu, citat de digisport.ro.
Dennis Man a semnat cu PSV un contract valabil până în anul 2029. Internaționalul român s-a înțeles cu olandezii pentru un salariu anual de 1,7 milioane de euro. Astfel, cumulat tricolorul va încaa de la gruparea olandeză 6.800.000 de euro.
Dennis Man, aplaudat în picioare de fanii lui PSV la primul antrenament de la transferul la campioana Olandei
Dennis Man a dat un interviu pentru ESPN Olanda, mărturisind că, în momentul în care a fost abordat de Eindhoven pentru transfer, a zis DA din prima.
“(n.r: De ce ai ales PSV?) Pentru că este un club grozav, care luptă în fiecare an pentru trofee.
(n.r: Când te-a abordat PSV cum a fost, ceva în genul «trebuie să îmi dau această şansă»?) Da, nu m-am gândit de două ori. Am spus direct DA, hai să o facem. E o mare oportunitate să fiu aici şi sper să fac o treabă grozavă”, a declarat Dennis Man pentru ESPN Olanda.