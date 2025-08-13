Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Avertisment pentru Dennis Man! Ce îl aşteaptă la noua sa echipă: "Se bazează pe forţă" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Avertisment pentru Dennis Man! Ce îl aşteaptă la noua sa echipă: “Se bazează pe forţă”

Avertisment pentru Dennis Man! Ce îl aşteaptă la noua sa echipă: “Se bazează pe forţă”

Gabriel Zamfirescu Publicat: 13 august 2025, 8:12

Comentarii
Avertisment pentru Dennis Man! Ce îl aşteaptă la noua sa echipă: Se bazează pe forţă

Dennis Man a efectuat deja primul antrenament la PSV / Facebook PSV

Dennis Man a plecat de la Parma, unde îşi pierduse locul de titular, şi a schimbat campionatul. A semnat cu olandezii de la PSV Eindhoven, acolo unde are şansa de a juca în Champions League. Internaţionalul român primeşte însă un avertisment. Campionatul Olandei nu e mai slab ca cel al Italiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ionel Dănciulescu are un mesaj direct pentru Dennis Man. Asta după ce internaţionalul român în vârstă de 26 de ani a plecat de la Parma, grupare din Serie A, și a semnat cu PSV, formație din Eredivisie.

Mesaj direct pentru Dennis Man

Dennis Man a plecat din Serie A şi îşi încearcă norocul la o echipă de titlu din Olanda. În schimbul internaţionalului român, cei de la PSV au plătit 9 milioane de euro. Ionel Dănciulescu îi transmite internaţionalului român faptul că prima ligă de fotbal olandeză nu este una ușoară, astfel că românului nu-i va fi simplu să se adapteze.

”Nu e un campionat ușor, se bazează foarte mult pe forță, pe tehnică. Și despre Belgia se spune că e un campionat sub Olanda, dar sunt foarte mulți jucători români care nu au reușit să se impună. Poate Chipciu cu Stanciu și Răzvan Marin. Sunt campionate complicate. Nu e un campionat ușor (n.r. cel olandez)”, a spus Ionel Dănciulescu, citat de digisport.ro.

Dennis Man a semnat cu PSV un contract valabil până în anul 2029. Internaționalul român s-a înțeles cu olandezii pentru un salariu anual de 1,7 milioane de euro. Astfel, cumulat tricolorul va încaa de la gruparea olandeză 6.800.000 de euro.

Reclamă
Reclamă

Dennis Man, aplaudat în picioare de fanii lui PSV la primul antrenament de la transferul la campioana Olandei

Dennis Man a dat un interviu pentru ESPN Olanda, mărturisind că, în momentul în care a fost abordat de Eindhoven pentru transfer, a zis DA din prima.

(n.r: De ce ai ales PSV?) Pentru că este un club grozav, care luptă în fiecare an pentru trofee.

(n.r: Când te-a abordat PSV cum a fost, ceva în genul «trebuie să îmi dau această şansă»?) Da, nu m-am gândit de două ori. Am spus direct DA, hai să o facem. E o mare oportunitate să fiu aici şi sper să fac o treabă grozavă”, a declarat Dennis Man pentru ESPN Olanda.

Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienţi, minorPatru cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienţi, minor
Reclamă

Un nou băiat (n.r. Man) în oraș. Bine ai venit la Eindhoven, Dennis”, a anunțat PSV, pe conturile oficiale de socializare. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Legea pensiilor private, în dezbatere publică după valul de critici. Propunerile care vor fi luate în discuție
Observator
Legea pensiilor private, în dezbatere publică după valul de critici. Propunerile care vor fi luate în discuție
Alaska, cumpărată de americani cu 7 milioane de dolari de la ruși. Adevăratul motiv pentru care vineri se va decide aici soarta Ucrainei
Fanatik.ro
Alaska, cumpărată de americani cu 7 milioane de dolari de la ruși. Adevăratul motiv pentru care vineri se va decide aici soarta Ucrainei
11:21
Kylian Mbappe nu s-a putut abţine şi a reacţionat după ce Donnarumma a plecat cu scandal de la PSG: “Nu e prima dată”
10:47
Decizie radicală a lui Cristi Chivu! Ce le-a cerut şefilor lui Inter înaintea sezonului. E în criză de timp
10:46
“Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi”
9:47
Lovitură încasată de Dan Petrescu! Louis Munteanu, lăsat acasă. Ce probleme are atacantul
9:44
Carlos Alcaraz, în optimi la Cincinnati! Spaniolul a ajuns la 50 de victorii în 2025
9:29
Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 EXCLUSIV“E completă!” Simona Halep şi-a ales favorita din circuitul feminin: “Înainte nu mi-aş fi dat seama” 3 Ilie Dumitrescu a răbufnit şi a intervenit în scandalul dintre Becali, Şucu şi Rotaru: “Nu poţi să jigneşti” 4 Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB! 5 Sorin Cârţu, replică devastatoare pentru Gigi Becali! Scandal în Liga 1: “Cum ne distrugi, tot cu arbitrii?” 6 Se rupe Arena Naţională! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul Rapid-FCSB
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult”
“E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo!“E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo!