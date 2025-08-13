Avertisment pentru Dennis Man! Ce îl aşteaptă la noua sa echipă: "Se bazează pe forţă" - Antena Sport

Dennis Man a plecat de la Parma, unde îşi pierduse locul de titular, şi a schimbat campionatul. A semnat cu olandezii de la PSV Eindhoven, acolo unde are şansa de a juca în Champions League. Internaţionalul român primeşte însă un avertisment. Campionatul Olandei nu e mai slab ca cel al Italiei.

Ionel Dănciulescu are un mesaj direct pentru Dennis Man. Asta după ce internaţionalul român în vârstă de 26 de ani a plecat de la Parma, grupare din Serie A, și a semnat cu PSV, formație din Eredivisie.

Dennis Man a plecat din Serie A şi îşi încearcă norocul la o echipă de titlu din Olanda. În schimbul internaţionalului român, cei de la PSV au plătit 9 milioane de euro. Ionel Dănciulescu îi transmite internaţionalului român faptul că prima ligă de fotbal olandeză nu este una ușoară, astfel că românului nu-i va fi simplu să se adapteze.

”Nu e un campionat ușor, se bazează foarte mult pe forță, pe tehnică. Și despre Belgia se spune că e un campionat sub Olanda, dar sunt foarte mulți jucători români care nu au reușit să se impună. Poate Chipciu cu Stanciu și Răzvan Marin. Sunt campionate complicate. Nu e un campionat ușor (n.r. cel olandez)”, a spus Ionel Dănciulescu, citat de digisport.ro.

Dennis Man a semnat cu PSV un contract valabil până în anul 2029. Internaționalul român s-a înțeles cu olandezii pentru un salariu anual de 1,7 milioane de euro. Astfel, cumulat tricolorul va încaa de la gruparea olandeză 6.800.000 de euro.