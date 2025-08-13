Pilotul, încotro? Analiza lui Adrian Georgescu - Antena Sport

Pilotul, încotro? Am scris în articolul trecut că modificările de regulament din 2026 ar putea schimba, mai mult decât s-a întâmplat deja, meseria de pilot de curse.

Dintr-un explorator al posibilităților el se transformă încet-încet într-un gestionar al resurselor. Calitatea sa principală nu va mai fi temeritatea, ci, mai degrabă, prudența și capacitatea de a prezerva materialul de concurs.

Senna sau Prost?

Este precum diferența dintre Senna și Prost. Ambii au fost piloți excepționali și foarte rapizi. Stilurile și calitățile lor primordiale erau însă diferite. Ayrton Senna era cel temerar, care căuta posibilitatea vitezei în fiecare centimetru pătrat de asfalt. Alain Prost era mai calculat: putea duce o mașină de la start la finiș cu cel mai mic consum de resurse cu putință. De aceea i se spunea ”Profesorul”.

Formula 1 a ieșit din ”epoca Senna” și a intrat în ”epoca Prost”. Dar nu e oare direcția către care se duce întreaga lume, de ceva timp? Aceasta e cultura în care trăim. Diminuarea resurselor a cerut o redesenare a fișelor multor posturi și schimbarea multor priorități pe planetă.

Un nou front, invizibil

Acționează în continuare buna și bătrâna selecție naturală, bazată pe adaptare. Fișa postului de pilot conține în continuare aceeași descriere. El trebuie să parcurgă distanța între punctele A și B în cel mai scurt timp. Aceasta e definiția vitezei: spațiu supra timp. Ce se schimbă e doar complexul de acțiuni pe care pilotul trebuie să le facă pentru a îndeplini această condiție. Sita cerne în continuare, însă criteriile de departajare devin un pic altele.