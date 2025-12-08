Ilie Dumitrescu, radiografie asupra luptei la play-off: „Pentru mine e altă competiție” - Antena Sport

Lupta pentru play-off în acest sezon este una destul de încinsă, în condițiile în care echipe precum FCSB, CFR Cluj și Universitatea Cluj sunt în afara primelor șase poziții în clasament.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ilie Dumitrescu a analizat bătălia pentru cele șase locuri care duc în ultima parte a campionatului și a vorbit și despre șansele ca FCSB și CFR Cluj să ajungă și ele în această etapă.

Ilie Dumitrescu, convins că Dan Șucu va face investiții la iarnă

Rapid este liderul la zi din Liga 1, în timp ce FCSB și CFR Cluj au mari emoții în ceea ce privește accederea în play-off. Costel Gâlcă a reușit să facă până acum o treabă bună la gruparea giuleșteană, dar a și solicitat de cele mai multe ori investiții.

Ilie Dumitrescu este de părere că Dan Șucu va face investiții la iarnă, pentru a avea certitudinea că formația alb-vișinie se poate lupta cu șanse reale la câștigarea campionatului. În analiza pe care a făcut-o, fostul mare internațional român a transmis că actuala campioană va prinde și ea play-off-ul, în timp ce la CFR Cluj, situația este complicată.

„Mi-aş dori ca în play-off să nu fie dezechilibru. Să fie echipe obișnuite cu competiţia asta. Pentru mine, play-off-ul e altă competiţie. Mi-aş dori şi CFR şi FCSB să fie în play-off. Cred că FCSB nu va lipsi, dar CFR e departe.