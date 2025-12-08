Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ilie Dumitrescu, radiografie asupra luptei la play-off: „Pentru mine e altă competiție” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ilie Dumitrescu, radiografie asupra luptei la play-off: „Pentru mine e altă competiție”

Ilie Dumitrescu, radiografie asupra luptei la play-off: „Pentru mine e altă competiție”

Daniel Işvanca Publicat: 8 decembrie 2025, 16:13

Comentarii
Ilie Dumitrescu, radiografie asupra luptei la play-off: Pentru mine e altă competiție”

Ilie Dumitrescu / Profimedia

Lupta pentru play-off în acest sezon este una destul de încinsă, în condițiile în care echipe precum FCSB, CFR Cluj și Universitatea Cluj sunt în afara primelor șase poziții în clasament.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ilie Dumitrescu a analizat bătălia pentru cele șase locuri care duc în ultima parte a campionatului și a vorbit și despre șansele ca FCSB și CFR Cluj să ajungă și ele în această etapă.

Ilie Dumitrescu, convins că Dan Șucu va face investiții la iarnă

Rapid este liderul la zi din Liga 1, în timp ce FCSB și CFR Cluj au mari emoții în ceea ce privește accederea în play-off. Costel Gâlcă a reușit să facă până acum o treabă bună la gruparea giuleșteană, dar a și solicitat de cele mai multe ori investiții.

Ilie Dumitrescu este de părere că Dan Șucu va face investiții la iarnă, pentru a avea certitudinea că formația alb-vișinie se poate lupta cu șanse reale la câștigarea campionatului. În analiza pe care a făcut-o, fostul mare internațional român a transmis că actuala campioană va prinde și ea play-off-ul, în timp ce la CFR Cluj, situația este complicată.

„Mi-aş dori ca în play-off să nu fie dezechilibru. Să fie echipe obișnuite cu competiţia asta. Pentru mine, play-off-ul e altă competiţie. Mi-aş dori şi CFR şi FCSB să fie în play-off. Cred că FCSB nu va lipsi, dar CFR e departe.

Reclamă
Reclamă

Pentru mine, Rapid a fost super-pragmatică, a avut un parcurs spectaculos. Presiunea creşte. Vedem cum va reacţiona echipa la presiune. Eu sunt convins că Dan Şucu nu va sta cu mâinile în sân şi că va încerca să aducă ceva în perioada asta”, a spus Ilie Dumitrescu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Scandal pe Faleza Dunării din Galaţi: Primăria vrea să demoleze trei restaurante, proprietarii acuză abuzuri
Observator
Scandal pe Faleza Dunării din Galaţi: Primăria vrea să demoleze trei restaurante, proprietarii acuză abuzuri
Noi reguli în București după alegerea lui Ciucu. Magazinele vor trebui să-și modifice firmele: fără culori țipătoare și reclame lipite de fațadă
Fanatik.ro
Noi reguli în București după alegerea lui Ciucu. Magazinele vor trebui să-și modifice firmele: fără culori țipătoare și reclame lipite de fațadă
15:57
Tatăl lui Louis Munteanu a dat cărţile pe faţă despre negocierile cu Gigi Becali. Motivul pentru care a picat transferul la FCSB
15:43
Ce lovitură pentru Real Madrid! S-a “rupt” şi va lipsi 4 luni
15:16
Mario Tudose, dorit în Bundesliga! Preţul de transfer
14:56
Daniel Pancu a obţinut Licenţa Pro, la o zi după Universitatea Craiova – CFR Cluj. Postarea făcută de antrenor
13:48
Probleme pentru Cristi Chivu înainte de Inter – Liverpool. Titularul care ar putea rata partida din Champions League
13:44
Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus
Vezi toate știrile
1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Foto“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! 3 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” 4 România – Elveția 36-24. Tricolorele au dat recital și încheie Campionatul Mondial pe locul 9 5 Pariul lui Mihai Stoica la FCSB: „E cel mai bun” 6 Dorinel Munteanu, în negocieri avansate pentru revenirea în Liga 1: „Decizia este la cei de acolo”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte