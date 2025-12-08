Kimi Antonelli, gest superb! S-a dus la Max Verstappen şi şi-a prezentat scuzele. Cum a reacţionat olandezul - Antena Sport

Kimi Antonelli, pilotul celor de la Mercedes, a fost surprins în timp ce îi prezenta scuze lui Max Verstappen, la finalul Marelui Premiu din Abu Dhabi. Lando Norris a devenit campion mondial, la finalul unui sezon în care s-a luptat cu Max Verstappen şi coechipierul Oscar Piastri pentru acest titlu.

Chiar dacă a încheiat pe locul al treilea, iar Max Verstappen a câştigat ultima cursă a anului, britanicul a obţinut titlul mondial, diferenţa dintre cei doi fiind de numai două puncte. Un eveniment care a avut loc la finalul cursei din Qatar i-a pus pe jar pe fanii “Marelui Circ” şi şi-a lăsat amprenta şi asupra luptei pentru titlul mondial.

Max Verstappen a acceptat scuzele lui Kimi Antonelli

Kimi Antonelli şi-a prezentat scuzele pentru greşeala sa din Qatar, în penultima etapă a sezonului. În penultimul tur, italianul a comis o greşeală, iar Lando Norris a profitat, terminând pe locul 4 cursa. Fără greşeala respectivă – şi cu rezultatul înregistrat la Abu Dhabi – Max Verstappen şi Lando Norris ar fi fost la egalitate de puncte, iar olandezul ar fi pus mâna pe titlul mondial, deoarece a avut mai multe victorii în acest sezon.

Imediat după ultima cursă din acest sezon, mulţi fani au arătat spre momentul din Qatar, după victoria lui Lando Norris. Şi Kimi Antonelli a fost cu gândul la greşeala respectivă, iar italianul a simţit nevoia să îşi ia o piatră de pe suflet, după cursa din Abu Dhabi.

Pilotul celor de la Mercedes şi-a prezentat scuzele, iar reacţia lui Max Verstappen a fost una de mare campion. Olandezul l-a asigurat pe tânărul de 18 ani că nu are de ce să îi pară rău: