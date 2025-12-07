Lando, campionul care a jucat safe. Analiza lui Adrian Georgescu la finalul sezonului de F1 - Antena Sport

Norris a jucat la siguranță în această cursă și strategia lui a dat rezultate. După start, nu a încercat să-l atace decisiv pe Verstappen în primul viraj. Apoi, când Piastri a șarjat prin dreapta sa, deși englezul avea avantajul pneurilor medii, intrate în temperatura de funcționare optimă mai rapid decât cele hard ale australianului, nu s-a opus.

A pierdut Max titlul în Barcelona?

De la început până la sfârșit, locul al treilea, aducător de titlu mondial, a fost obiectivul lui Norris. Din punctul de vedere al suspansului, ar fi fost foarte interesant ca, înaintea acestei curse, Norris să fi avut doar cu două puncte mai puțin. Exact acele două puncte care au asigurat, în cele din urmă, diferența față de Max în clasamentul final. Dacă era așa, strategia minimală a englezului s-ar fi transformat radical. Mai mult, ar fi avut nevoie și de aportul colegului de formație. Care, dacă diferența față de Norris ar fi fost de doar 14 puncte, nu s-ar fi arătat prea dornic să pună umărul.

A fost crucială, în acest sens, penalizarea lui Verstappen de la Barcelona, care i-a adus o pagubă de 9 puncte? După cum a spus chiar olandezul, nu putem judeca astfel. „Până la urmă, face parte din motorsport. Am primit și multe cadouri de Crăciun înainte de termen în a doua jumătate a sezonului.”

Arbitrul Charles

Astfel, singurii oameni care ar fi putut schimba destinul titlului mondial din 2025 au fost cei 1 plus 2 colegi de echipe ai lui Max, pe de-o parte, și George Russell și Charles Leclerc, de cealaltă parte. Ultimii au fost singurii care au performat constant bine de-a lungul acestui sezon, deși nu au avut parte de un material de concurs la fel de bun precum McLaren și Red Bull. În Abu Dhabi, de pildă, Ferrari a avut o mașină proastă pentru calificări, dar una bună pentru cursă. Deși, în mod nedrept, vizavi de valoarea sa ca pilot, Charles Leclerc nu a avut niciodată șansa în carieră de a lupta pentru un titlu, monegascul s-a aflat la Adu Dhabi în postura de ”arbitru”.

În turul al șaptelea, Leclerc era pe locul al patrulea, încă în zona de acțiune DRS. Pneuri medii, ca Norris. În turul 15, Russell, din poziția a cincea, a fost chemat la boxe, în încercarea de a-i face un undercut lui Leclerc. În ”raza de acțiune„ a acestui undercut, în funcție de cât timp pierdea la standuri, se afla și Norris. Astfel, Norris a fost chemat la boxe în turul 16, la fel și Leclerc. Mecanicii McLaren nu au mai greșit și au schimbat mediile cu anvelope hard în 2,1 secunde. Prin comparație, Russell e petrecut 2,3 secunde la standuri, iar Leclerc 2,5.”Continuă să mărești diferența față de Leclerc. Ne va da mai multe opțiuni mai târziu”, i s-a spus lui Lando de la boxe, odată revenit pe traseu.