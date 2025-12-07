Lando, campionul care a jucat safe. Analiza lui Adrian Georgescu la finalul sezonului de F1 - Antena Sport

Norris a jucat la siguranță în această cursă și strategia lui a dat rezultate. După start, nu a încercat să-l atace decisiv pe Verstappen în primul viraj. Apoi, când Piastri a șarjat prin dreapta sa, deși englezul avea avantajul pneurilor medii, intrate în temperatura de funcționare optimă mai rapid decât cele hard ale australianului, nu s-a opus.
A pierdut Max titlul în Barcelona?
De la început până la sfârșit, locul al treilea, aducător de titlu mondial, a fost obiectivul lui Norris. Din punctul de vedere al suspansului, ar fi fost foarte interesant ca, înaintea acestei curse, Norris să fi avut doar cu două puncte mai puțin. Exact acele două puncte care au asigurat, în cele din urmă, diferența față de Max în clasamentul final. Dacă era așa, strategia minimală a englezului s-ar fi transformat radical. Mai mult, ar fi avut nevoie și de aportul colegului de formație. Care, dacă diferența față de Norris ar fi fost de doar 14 puncte, nu s-ar fi arătat prea dornic să pună umărul.
A fost crucială, în acest sens, penalizarea lui Verstappen de la Barcelona, care i-a adus o pagubă de 9 puncte? După cum a spus chiar olandezul, nu putem judeca astfel. „Până la urmă, face parte din motorsport. Am primit și multe cadouri de Crăciun înainte de termen în a doua jumătate a sezonului.”
Arbitrul Charles
Astfel, singurii oameni care ar fi putut schimba destinul titlului mondial din 2025 au fost cei 1 plus 2 colegi de echipe ai lui Max, pe de-o parte, și George Russell și Charles Leclerc, de cealaltă parte. Ultimii au fost singurii care au performat constant bine de-a lungul acestui sezon, deși nu au avut parte de un material de concurs la fel de bun precum McLaren și Red Bull. În Abu Dhabi, de pildă, Ferrari a avut o mașină proastă pentru calificări, dar una bună pentru cursă. Deși, în mod nedrept, vizavi de valoarea sa ca pilot, Charles Leclerc nu a avut niciodată șansa în carieră de a lupta pentru un titlu, monegascul s-a aflat la Adu Dhabi în postura de ”arbitru”.
În turul al șaptelea, Leclerc era pe locul al patrulea, încă în zona de acțiune DRS. Pneuri medii, ca Norris. În turul 15, Russell, din poziția a cincea, a fost chemat la boxe, în încercarea de a-i face un undercut lui Leclerc. În ”raza de acțiune„ a acestui undercut, în funcție de cât timp pierdea la standuri, se afla și Norris. Astfel, Norris a fost chemat la boxe în turul 16, la fel și Leclerc. Mecanicii McLaren nu au mai greșit și au schimbat mediile cu anvelope hard în 2,1 secunde. Prin comparație, Russell e petrecut 2,3 secunde la standuri, iar Leclerc 2,5.”Continuă să mărești diferența față de Leclerc. Ne va da mai multe opțiuni mai târziu”, i s-a spus lui Lando de la boxe, odată revenit pe traseu.
Tsunoda, slalom la 300 km/h
Vă amintiți cum, în 2021, Perez, pe atunci colegul lui Max la Red Bull, l-a întârziat pe Hamilton, prin metode totuși sportive? S-a întâmplat tot prin turul 20. Apoi, după ce a fost depășit, a revenit și l-a depășit la rândul lui pe Lewis? Ei bine, Tsunoda a avut cam aceeași misiune cu Lando Norris. Numai că Tsunoda nu e Sergio Perez. Niponul a slalomat în fața englezului, producând o situație potențial periculoasă, forțându-l pe acesta să depășească limitele pistei. Asupra ambilor a fost deschis o investigație. După cum e normal, Tsunoda a fost penalizat, Norris nu. Nu ai cum pedepsi un pilot că a încălcat limitele traseului dacă cel din fața sa merge în funcția sinus.
Vagi emoții pentru Norris
După ce a trecut de kamikazele de la Red Bull, Lando s-a concentrat pe defensiva în fața lui Leclerc. Pentru el, în această cursă, locul 1 a fost locul 3. După ce a fost pus o dată în pericol, după prima schimbare de gume, de Russell, Leclerc s-a îndepărtat de pilotul Mercedes. Apoi, a început să ”strângă” la Norris, profitând și de eforturile acestuia de a trece de Tsunoda. În turul 40, când Norris se îndepărtase la 6,3 secunde, monegascul a fost adus din nou la standuri, în încercarea de a-i face un undercut lui Lando. Cei de la McLaren au ripostat și l-au chemat pe Norris un tur mai târziu, contracarând mutarea celor de la Ferrari. Joc safe 100%, fără fisuri.
Numai că, procedând astfel, au amânat cu un tur prima intrare la standuri a celuilalt pilot al lor, care se afla pe prima poziție. Piastri pierdea teren în fața lui Verstappen, din cauza pneurilor uzate. Întâmplător sau nu, și celălalt pilot al lor se afla în luptă pentru titlu. De asemenea, se afla și în postura de lider al cursei, care, prin convenție, dă prioritate la intrările la boxe. S-a făcut totuși o excepție de la aceste reguli, că se numesc papaya sau altfel. Piastri a fost păstrat încă un tur pe circuit, a mai pierdut ceva timp cu niște gume la limită și a fost depășit de Verstappen. A revenit de la boxe tot pe poziția a doua, dar fără șanse în a mai face ceva pentru victorie.
Campion, în sfârșit
În ultima parte a cursei, Norris a avut inteligența de a nu încerca să-l depășească pe Piastri, rămânând fidel strategiei de a învinge fără riscuri. Și a devenit campion mondial.
Lando Norris a câștigat un sezon frumos și viu disputat. Meritul principal pentru spectaculozitatea acestei întreceri, care ne-a ținut cu sufletul la gură până la sfârșit, îi aparține totuși lui Max Verstappen. Fără revenirea lui formidabilă de după vacanță, acest campionat ar fi fost încheiat prin septembrie.
Are dreptul Oscar Piastri să se simtă nedreptățit de atitudinea echipei McLaren în ceea ce privește acordarea de șanse egale piloților săi? Despre asta vom vorbi într-un articol viitor. Deocamdată, să-i dăm campionului ce e al campionului. La întrebarea: ”A meritat Lando Norris titlul mondial?” eu, unul, nu pot răspunde decât așa: ”A avut cele mai multe puncte în final, deci a meritat.”
