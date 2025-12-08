"Nu-mi pasă". Lando Norris, reacţie clară după controversa uriaşă din ultima cursă a sezonului de Formula 1 - Antena Sport

Lando Norris a reacţionat după controversa uriaşă din Marele Premiu din Abu Dhabi, ultima cursă a sezonului de Formula 1. Britanicul de la McLaren s-a clasat pe locul trei, loc care i-a asigurat primul titlu mondial din carieră.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cursa de pe Yas Marina nu a fost însă lipsită de momente tensionate. În turul 23, Lando Norris l-a prins din urmă pe Yuki Tsunoda. Cu pneuri proaspăt schimbate, britanicul l-a atacat imediat pe rivalul de la Red Bull.

Lando Norris, reacţie clară după controversa uriaşă din ultima cursă a sezonului de Formula 1

În momentul depășirii, Lando Norris a depășit limitele circuitului cu toate cele patru pneuri. Cu toate acestea, comisarii de cursă l-au penalizat cu cinci secunde pe Yuki Tsunoda, pentru că japonezul de la Red Bull a schimbat direcţia de mai multe ori în timpul în care Norris îl depăşea.

Lando Norris a scăpat astfel de o eventuală penalizare, deşi mulţi se aşteptau ca şi el să fie pedepsit după depăşirea efectuată asupra lui Yuki Tsunoda. La finalul cursei, britanicul a transmis faptul că nu ştia că depăşirea sa a fost analizată de comisarii de cursă, fiind însă convins că nu a făcut nimic greşit.

“Nu am avut nicio idee. Nu mi-a păsat. Ştiam că ce am făcut a fost în regulă, deci nu aveam de ce să mă îngrijorez. Doar încercam să mă bucur de moment. Nu mulţi oameni din Formula 1 ajung să experimenteze ce am experimentat eu în acest an. Sunt foarte fericit”, a declarat Lando Norris, conform formula1.com, după Marele Premiu din Abu Dhabi.