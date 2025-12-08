"Nu-mi pasă". Lando Norris, reacţie clară după controversa uriaşă din ultima cursă a sezonului de Formula 1 - Antena Sport

Închide meniul
"Nu-mi pasă". Lando Norris, reacţie clară după controversa uriaşă din ultima cursă a sezonului de Formula 1

Formula 1 | "Nu-mi pasă". Lando Norris, reacţie clară după controversa uriaşă din ultima cursă a sezonului de Formula 1
VIDEO

“Nu-mi pasă”. Lando Norris, reacţie clară după controversa uriaşă din ultima cursă a sezonului de Formula 1

Viviana Moraru Publicat: 8 decembrie 2025, 9:03

Nu-mi pasă. Lando Norris, reacţie clară după controversa uriaşă din ultima cursă a sezonului de Formula 1

Lando Norris/ Profimedia

Lando Norris a reacţionat după controversa uriaşă din Marele Premiu din Abu Dhabi, ultima cursă a sezonului de Formula 1. Britanicul de la McLaren s-a clasat pe locul trei, loc care i-a asigurat primul titlu mondial din carieră.

Cursa de pe Yas Marina nu a fost însă lipsită de momente tensionate. În turul 23, Lando Norris l-a prins din urmă pe Yuki Tsunoda. Cu pneuri proaspăt schimbate, britanicul l-a atacat imediat pe rivalul de la Red Bull.

Lando Norris, reacţie clară după controversa uriaşă din ultima cursă a sezonului de Formula 1

În momentul depășirii, Lando Norris a depășit limitele circuitului cu toate cele patru pneuri. Cu toate acestea, comisarii de cursă l-au penalizat cu cinci secunde pe Yuki Tsunoda, pentru că japonezul de la Red Bull a schimbat direcţia de mai multe ori în timpul în care Norris îl depăşea.

Lando Norris a scăpat astfel de o eventuală penalizare, deşi mulţi se aşteptau ca şi el să fie pedepsit după depăşirea efectuată asupra lui Yuki Tsunoda. La finalul cursei, britanicul a transmis faptul că nu ştia că depăşirea sa a fost analizată de comisarii de cursă, fiind însă convins că nu a făcut nimic greşit.

“Nu am avut nicio idee. Nu mi-a păsat. Ştiam că ce am făcut a fost în regulă, deci nu aveam de ce să mă îngrijorez. Doar încercam să mă bucur de moment. Nu mulţi oameni din Formula 1 ajung să experimenteze ce am experimentat eu în acest an. Sunt foarte fericit”, a declarat Lando Norris, conform formula1.com, după Marele Premiu din Abu Dhabi.

Fanii au avut reacţii dure după ce Lando Norris nu a fost pedepsit. Aceştia au transmis că pilotul McLaren ar fi meritat să primească cel puţin cinci secunde de penalizare.

„Regulile nu se aplică dacă ești britanic. McLaren i-a făcut cadou titlul”, „E o nebunie faptul că Yuki a fost penalizat pentru asta”, „Asta nu se face nici la jocurile video. E o penalizare de 5 sau de 10 secunde pentru depășire înafara circuitului”, „E suficient spațiu pentru ca Norris să nu iasă de pe circuit”, „Precedentul arată că e o penalizare de 10 secunde”, au reacționat mai mulți fani la postarea de pe X a celor de la Autosport.

