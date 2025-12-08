Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Cristi Balaj, noi amănunte despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu s-a simțit bine” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Cristi Balaj, noi amănunte despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu s-a simțit bine”

Cristi Balaj, noi amănunte despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu s-a simțit bine”

Daniel Işvanca Publicat: 8 decembrie 2025, 16:33

Comentarii
Cristi Balaj, noi amănunte despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: Nu s-a simțit bine”

Dan Petrescu / Profimedia

După ce și-a anunțat demisia din postura de antrenor principal al celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu a dispărut din viața publică, având probleme grave de sănătate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conform zvonurilor, tehnicianul român ar fi slăbit 30 de kilograme, însă Cristi Balaj, fostul președinte de la CFR Cluj, a venit cu vești îmbucurătoare în ceea ce-l privește pe „Bursuc”.

Cristi Balaj, despre starea lui Dan Petrescu: „E spre bine”

După eșecul umilitor suferit de CFR Cluj în deplasarea de la Hacken, Dan Petrescu și-a dat demisia din postura de antrenor al clubului din Gruia. La baza deciziei sale a stat și starea de sănătate precară pe care tehnicianul o avea.

De atunci, informațiile cu privire la starea de sănătate a „Bursucului” au venit prin intermediul apropiaților sau prin foști colaboratori. Cristi Balaj este unul dintre cei care au ținut legătura constant cu „Super-Dan”, iar fostul președinte al CFR-ului a venit cu noi vești despre starea de sănătate a lui Petrescu.

„Da, cum să nu, sigur că am mai ținut legătura cu Dan Petrescu. Vorbesc cu el, am ieșit cu el la masă, este în Cluj. Face un tratament, e spre bine, asta este important. Stă la hotel în Cluj, și eu m-am atașat de mulți oameni de acolo. Face tratamentul acolo, de asta nu a venit la București.

Reclamă
Reclamă

Mergeam, îl duceam la tratament, îl aduceam, ieșeam cu el la masă, mergeam cu el la plimbare în parc, i-am adus bicicletă. A renunțat la bicicletă. A venit mama mea, i-a făcut salata de boeuf, săracul, nu a mâncat-o și mi-a zis că, nici nu i-am spus mamei, o să afle acum, nu s-a simțit bine în ziua aia și nu a mai mâncat-o. Sau două zile la rând nu s-a simțit bine și nu a mâncat salata de la mama. Dar îi promit că o să îi mai facă și o să îi mai trimită.

A fost la un moment dat, da, s-a tratat cu vraci chinez, dar să știți că acel chinez este bun. Știu oameni pe care i-a vindecat… Este spre bine, asta este important, că a făcut pași, sunt importanți pașii, a făcut și un control de curând, lucrurile au evoluat spre bine. Doar că trebuie să urmeze un tratament”, a explicat Cristi Balaj, potrivit gsp.ro.

Primăria, lăsată "moştenire". O tânără conduce o comună din Botoşani după ce părinţii ei au fost primariPrimăria, lăsată "moştenire". O tânără conduce o comună din Botoşani după ce părinţii ei au fost primari
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Scandal pe Faleza Dunării din Galaţi: Primăria vrea să demoleze trei restaurante, proprietarii acuză abuzuri
Observator
Scandal pe Faleza Dunării din Galaţi: Primăria vrea să demoleze trei restaurante, proprietarii acuză abuzuri
Noi reguli în București după alegerea lui Ciucu. Magazinele vor trebui să-și modifice firmele: fără culori țipătoare și reclame lipite de fațadă
Fanatik.ro
Noi reguli în București după alegerea lui Ciucu. Magazinele vor trebui să-și modifice firmele: fără culori țipătoare și reclame lipite de fațadă
16:13
Ilie Dumitrescu, radiografie asupra luptei la play-off: „Pentru mine e altă competiție”
15:57
Tatăl lui Louis Munteanu a dat cărţile pe faţă despre negocierile cu Gigi Becali. Motivul pentru care a picat transferul la FCSB
15:43
Ce lovitură pentru Real Madrid! S-a “rupt” şi va lipsi 4 luni
15:16
Mario Tudose, dorit în Bundesliga! Preţul de transfer
14:56
Daniel Pancu a obţinut Licenţa Pro, la o zi după Universitatea Craiova – CFR Cluj. Postarea făcută de antrenor
13:48
Probleme pentru Cristi Chivu înainte de Inter – Liverpool. Titularul care ar putea rata partida din Champions League
Vezi toate știrile
1 VIDEO„I-au făcut cadou titlul”. Reacții dure împotriva lui Lando Norris după cel mai controversat moment din cursa de la Abu Dhabi 2 Foto“E tare de tot” Afacerile cu care George Copos a ajuns la o avere de “aproape 1 miliard de euro”! 3 Anunţul lui Nicolescu despre transferuri! Câţi jucători aduce Dinamo şi pe cine poate pierde: “Negocieri grele” 4 România – Elveția 36-24. Tricolorele au dat recital și încheie Campionatul Mondial pe locul 9 5 Decizia luată de Gică Hagi după eşecul greu cu Metaloglobus 6 Pariul lui Mihai Stoica la FCSB: „E cel mai bun”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Ce moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe MixteCe moment de 1 decembrie! România, victorie uriaşă de Ziua Naţională, la Cupa Mondială Echipe Mixte
Aroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curteAroganţa celui mai bogat român. Şi-a luat avion privat ca să aterizeze cu el în propria curte