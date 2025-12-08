Cristi Balaj, noi amănunte despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu s-a simțit bine” - Antena Sport

După ce și-a anunțat demisia din postura de antrenor principal al celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu a dispărut din viața publică, având probleme grave de sănătate.
Conform zvonurilor, tehnicianul român ar fi slăbit 30 de kilograme, însă Cristi Balaj, fostul președinte de la CFR Cluj, a venit cu vești îmbucurătoare în ceea ce-l privește pe „Bursuc”.
Cristi Balaj, despre starea lui Dan Petrescu: „E spre bine”
După eșecul umilitor suferit de CFR Cluj în deplasarea de la Hacken, Dan Petrescu și-a dat demisia din postura de antrenor al clubului din Gruia. La baza deciziei sale a stat și starea de sănătate precară pe care tehnicianul o avea.
De atunci, informațiile cu privire la starea de sănătate a „Bursucului” au venit prin intermediul apropiaților sau prin foști colaboratori. Cristi Balaj este unul dintre cei care au ținut legătura constant cu „Super-Dan”, iar fostul președinte al CFR-ului a venit cu noi vești despre starea de sănătate a lui Petrescu.
„Da, cum să nu, sigur că am mai ținut legătura cu Dan Petrescu. Vorbesc cu el, am ieșit cu el la masă, este în Cluj. Face un tratament, e spre bine, asta este important. Stă la hotel în Cluj, și eu m-am atașat de mulți oameni de acolo. Face tratamentul acolo, de asta nu a venit la București.
Mergeam, îl duceam la tratament, îl aduceam, ieșeam cu el la masă, mergeam cu el la plimbare în parc, i-am adus bicicletă. A renunțat la bicicletă. A venit mama mea, i-a făcut salata de boeuf, săracul, nu a mâncat-o și mi-a zis că, nici nu i-am spus mamei, o să afle acum, nu s-a simțit bine în ziua aia și nu a mai mâncat-o. Sau două zile la rând nu s-a simțit bine și nu a mâncat salata de la mama. Dar îi promit că o să îi mai facă și o să îi mai trimită.
A fost la un moment dat, da, s-a tratat cu vraci chinez, dar să știți că acel chinez este bun. Știu oameni pe care i-a vindecat… Este spre bine, asta este important, că a făcut pași, sunt importanți pașii, a făcut și un control de curând, lucrurile au evoluat spre bine. Doar că trebuie să urmeze un tratament”, a explicat Cristi Balaj, potrivit gsp.ro.
