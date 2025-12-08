Cristi Balaj, noi amănunte despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu s-a simțit bine” - Antena Sport

După ce și-a anunțat demisia din postura de antrenor principal al celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu a dispărut din viața publică, având probleme grave de sănătate.

Conform zvonurilor, tehnicianul român ar fi slăbit 30 de kilograme, însă Cristi Balaj, fostul președinte de la CFR Cluj, a venit cu vești îmbucurătoare în ceea ce-l privește pe „Bursuc”.

Cristi Balaj, despre starea lui Dan Petrescu: „E spre bine”

După eșecul umilitor suferit de CFR Cluj în deplasarea de la Hacken, Dan Petrescu și-a dat demisia din postura de antrenor al clubului din Gruia. La baza deciziei sale a stat și starea de sănătate precară pe care tehnicianul o avea.

De atunci, informațiile cu privire la starea de sănătate a „Bursucului” au venit prin intermediul apropiaților sau prin foști colaboratori. Cristi Balaj este unul dintre cei care au ținut legătura constant cu „Super-Dan”, iar fostul președinte al CFR-ului a venit cu noi vești despre starea de sănătate a lui Petrescu.

„Da, cum să nu, sigur că am mai ținut legătura cu Dan Petrescu. Vorbesc cu el, am ieșit cu el la masă, este în Cluj. Face un tratament, e spre bine, asta este important. Stă la hotel în Cluj, și eu m-am atașat de mulți oameni de acolo. Face tratamentul acolo, de asta nu a venit la București.