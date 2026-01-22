Lando Norris vrea un nou titlu mondial în Formula 1. Anunț înainte de startul noului sezon: „E obiectivul meu” - Antena Sport

Lando Norris a declarat că obiectivul său pentru noul sezon din Formula 1 este să-şi apere titlu de campion mondial cucerit anul trecut.
Norris a devenit al unsprezecelea pilot britanic care a cucerit coroana în Formula 1, după ce l-a învins pe cvadruplul campion mondial olandez Max Verstappen (Red Bull) şi pe coechipierul său de la McLaren, australianul Oscar Piastri, în ultimul Mare Premiu din 2025, desfăşurat în luna decembrie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.
Lando Norris vrea un nou titlu mondial în Formula 1
McLaren a dominat ediţia trecută a “Marelui Circ”‘, însă Formula 1 a trecut printr-o revizuire radicală a regulamentelor şi este dificil de prevăzut ce echipă va avea cel mai bun start în noul sezon.
Cu toate acestea, când a fost întrebat dacă este pregătit să obţină două titluri consecutive, Norris a spus: “Este absolut obiectivul meu. Când câştigi unul, cu siguranţă asta îţi dă mai multă încredere“.
“Este diferit pentru fiecare pilot. Trebuie să-ţi găseşti propriul mod de a face lucrurile. Există persoane cu mai multă încredere şi piloţi cu mai puţină încredere. Nu am fost niciodată genul care să aibă cea mai mare încredere în sine, dar cu siguranţă am mai multă acum, asta e clar. Întotdeauna am fost genul de persoană care crede ceea ce vede şi a trebuit mereu să mă văd pe prima treaptă a podiumului şi să mă văd câştigând pentru a crede în sfârşit că sunt capabil să reuşesc“, a spus britanicul.
“La jumătatea sezonului trecut am simţit că aveam tot ce-mi trebuia – oamenii din jurul meu, echipa, maşina şi propria mea abilitate – pentru a ieşi şi a câştiga campionatul. A fost pentru prima dată când am avut această încredere în mine şi s-a dovedit a fi lucrul corect”, a adăugat el.
Lando Norris a făcut aceste declaraţii cu ocazia la Premiilor Autosport din Londra, unde a fost desemnat cel mai bun pilot britanic de competiţie al anului.
Întrebat dacă a avut ocazia să revadă momentul victoriei sale de la Abu Dhabi, camionul mondial a răspuns: “Nu, deloc. Am încercat să mă ţin departe de toate şi să profit de restul vieţii mele. Îmi place Formula 1, dar îmi place şi să fiu departe de ea. Este o muncă incredibilă, sunt plătit bine şi pot călători cu prietenii mei şi pot juca golf în locuri frumoase şi îmi place să merg şi să fac şi alte lucruri. Ai o singură viaţă şi vreau să încerc şi să mă bucur de cât mai multe lucruri posibile”.
Lando Norris va avea prima ocazie să piloteze maşina cu care speră să reediteze succesul din sezonul trecut cu ocazia unui test cu porţile închise programate săptămâna viitoare la Barcelona.
Ulterior vor avea loc două sesiuni suplimentare de teste din presezon, în Bahrain, luna viitoare, înaintea primului Mare Premiu al sezonului 2026, programat pe 8 martie în Australia, la Melbourne.
