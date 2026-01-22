Lando Norris vrea un nou titlu mondial în Formula 1. Anunț înainte de startul noului sezon: „E obiectivul meu” - Antena Sport

Lando Norris a declarat că obiectivul său pentru noul sezon din Formula 1 este să-şi apere titlu de campion mondial cucerit anul trecut.

Norris a devenit al unsprezecelea pilot britanic care a cucerit coroana în Formula 1, după ce l-a învins pe cvadruplul campion mondial olandez Max Verstappen (Red Bull) şi pe coechipierul său de la McLaren, australianul Oscar Piastri, în ultimul Mare Premiu din 2025, desfăşurat în luna decembrie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.

Sezonul 2026 din Formula 1 se vede exclusiv în Universul Antena.

Lando Norris vrea un nou titlu mondial în Formula 1

McLaren a dominat ediţia trecută a “Marelui Circ”‘, însă Formula 1 a trecut printr-o revizuire radicală a regulamentelor şi este dificil de prevăzut ce echipă va avea cel mai bun start în noul sezon.

Cu toate acestea, când a fost întrebat dacă este pregătit să obţină două titluri consecutive, Norris a spus: “Este absolut obiectivul meu. Când câştigi unul, cu siguranţă asta îţi dă mai multă încredere“.

“Este diferit pentru fiecare pilot. Trebuie să-ţi găseşti propriul mod de a face lucrurile. Există persoane cu mai multă încredere şi piloţi cu mai puţină încredere. Nu am fost niciodată genul care să aibă cea mai mare încredere în sine, dar cu siguranţă am mai multă acum, asta e clar. Întotdeauna am fost genul de persoană care crede ceea ce vede şi a trebuit mereu să mă văd pe prima treaptă a podiumului şi să mă văd câştigând pentru a crede în sfârşit că sunt capabil să reuşesc“, a spus britanicul.