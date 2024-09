Lewis Hamilton și George Russell au anunțat dezastrul la Mercedes, în Marele Premiu din Singapore: „Suntem pierduți!” - Antena Sport

Lewis Hamilton și George Russell au anunțat dezastrul la Mercedes, în Marele Premiu din Singapore Lewis Hamilton și George Russell/ Profimedia Lewis Hamilton și George Russell au anunțat dezastrul la Mercedes, în Marele Premiu din Singapore. Cei doi piloți s-au plâns de cum se comportă monoposturile lor, pe circuitul Marina Bay. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Calificările din Marele Premiu din Singapore sunt astăzi, de la ora 16:00, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY. Lewis Hamilton și George Russell au anunțat dezastrul la Mercedes, în Marele Premiu din Singapore Lewis Hamilton a transmis că cel mai probabil, nu va reuși să treacă în Q3 în calificările de la Singapore. Acesta a transmis că diferența față de monoposturile de la vârf este una imensă. „Am încercat să facem totul și nimic nu pare că funcționează, deci cu siguranță va fi o provocare. Am dat totul și după să aflăm că suntem la o secundă distanță. Cred că în cele din urmă, suntem puțin pierduți și nu suntem siguri unde să plasăm monopostul. În acest moment, nu mă voi califica în Q3”, a spus Lewis Hamilton, conform formula1.com. Reclamă

Nici George Russell nu s-a declarat optimist, după a doua sesiune de antrenamente, în care s-a clasat pe locul șapte.

„Nu am avut ritm, trebuie să înțelegem ce se întâmplă. Sunt sigur că ne vom primi răspunsurile. Am făcut câteva modificări între antrenamente, dar monopostul nu se simte atât de bine conectat, așa cum se întâmpla în urmă cu un an, deci trebuie să încercăm în continuare.

Sunt multe surprize, monoposturile Williams sunt foarte rapide. Cele Red Bull au părut că nici el nu au ritm și pare că este o mare diferență față de Ferrari și McLaren, deci sperăm ca măcar să ne aflăm la jumătatea distanței față de cele patru din față. În momentul acesta, avem mult de lucru”, a spus și George Russell.

Max Verstappen a dezvăluit planul de la Red Bull, înainte de Marele Premiu din Singapore Max Verstappen a dezvăluit planul de la Red Bull, înainte de Marele Premiu din Singapore. Campionul mondial en-titre a declarat că nu se aşteaptă ca etapa aceasta din Formula 1 să fie una uşoară pentru echipa sa, ţinând cont de rezultatele din ultima perioadă. „Ştiu că nu va fi cel mai simplu week-end al nostru. Dar dacă analizăm cursa de anul trecut, unele lucruri pot fi îmbunătăţite. Asta vom încerca să facem în acest week-end. Nu mă aştept să fie deja cel mai bun week-end de cursă al nostru, dar sper ca ceea ce am făcut în Baku să stabilizeze puţin mai mult maşina. A fost ceva pozitiv, şi să sperăm că putem construi pe această bază. Circuitul are mai mult ‘hopuri’ decât cel din Baku, dar sperăm că ne vom descurca. Vreau doar să fac maşina mai rapidă. Dacă reuşesc, ştiu că putem fi din nou competitivi. Nu este niciun secret, trebuie să ne facem viaţa puţin mai uşoară”, a declarat Max Verstappen, conform formula1.com.

