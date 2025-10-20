"M-am zbătut destul de mult" Reacţia lui Lando Norris după ce l-a depăşit pe Leclerc şi a terminat pe 2 cursa! - Antena Sport

Pilotul lui McLaren, Lando Norris, a reuşit o performanţă foarte bună în Marele Premiu al Statelor Unite. Norris a terminat cursa de la Austin (Texas), care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, pe locul 2.
Norris a plecat de pe locul 2 pe grila de start, a fost depăşit de Leclerc, apoi a reuşit să treacă de pilotul lui Ferrari în finalul cursei şi să termine în spatele câştigătorului, Max Verstappen.
Lando Norris: “Am avut o strategie extraordinară”
“(n.r: Lando, ai plecat de pe 2, ai terminat pe 2. Ai avut o luptă interesantă cu Charles Leclerc, până la urmă ai reuşit să treci de el) Într-un sfârşit. A fost o luptă bună. E de apreciat efortul lui Charles, care a luptat din greu. Noi am făcut cam tot ce ne stătea în puteri. A fost un pic mai dificil, Charles a făcut o cursă extraordinară.
(n.r: Ai ascultat inginerul, care ţi-a spus să nu îţi pierzi încrederea?) Da, am făcut acest lucru. Am reuşit pe final. La prima încercare m-am zbătut destul de mult să găsesc echilibrul monopostului. M-am retras, am răcit pneurile, de comun acord cu echipa, am avut o strategie extraordinară”, a declarat Lando Norris după cursa Marelui Premiu al Statelor Unite.
Colegul lui Lando Norris de la McLaren, Oscar Piastri, care e liderul în clasamentul general al piloţilor, a terminat cursa din SUA doar pe locul 5, în spatele lui Lewis Hamilton (Ferrari).
Top 5 în Marele Premiu al Statelor Unite
- 1. Max Verstappen (Red Bull)
- 2. Lando Norris (McLaren)
- 3. Charles Leclerc (Ferrari)
- 4. Lewis Hamilton (Ferrari)
- 5. Oscar Piastri (McLaren)
Top 3 în clasamentul piloților după MP al SUA
1. Oscar Piastri – 346 puncte
2. Lando Norris – 332 puncte
3. Max Verstappen – 306 puncte
- Ce a spus Charles Leclerc după ce a terminat pe 3 MP al Statelor Unite: “Un pic prea optimist”
- “Nu am crezut că va fi atât de ușor”. Prima reacție a lui Max Verstappen, după victoria din MP al Statelor Unite
- Max Verstappen a câştigat cursa Marelui Premiu al Statelor Unite! Norris s-a clasat pe 2. Leclerc, pe 3
- Dezastru pentru Carlos Sainz în MP al Statelor Unite! A abandonat după ce a intrat în Kimi Antonelli
- Charles Leclerc, mirat şi el că a prins podiumul în calificări în SUA: “O mare surpriză”