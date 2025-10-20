"M-am zbătut destul de mult" Reacţia lui Lando Norris după ce l-a depăşit pe Leclerc şi a terminat pe 2 cursa! - Antena Sport

Pilotul lui McLaren, Lando Norris, a reuşit o performanţă foarte bună în Marele Premiu al Statelor Unite. Norris a terminat cursa de la Austin (Texas), care a fost în direct pe Antena 3 CNN şi în AntenaPLAY, pe locul 2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Norris a plecat de pe locul 2 pe grila de start, a fost depăşit de Leclerc, apoi a reuşit să treacă de pilotul lui Ferrari în finalul cursei şi să termine în spatele câştigătorului, Max Verstappen.

Lando Norris: “Am avut o strategie extraordinară”

“(n.r: Lando, ai plecat de pe 2, ai terminat pe 2. Ai avut o luptă interesantă cu Charles Leclerc, până la urmă ai reuşit să treci de el) Într-un sfârşit. A fost o luptă bună. E de apreciat efortul lui Charles, care a luptat din greu. Noi am făcut cam tot ce ne stătea în puteri. A fost un pic mai dificil, Charles a făcut o cursă extraordinară.

(n.r: Ai ascultat inginerul, care ţi-a spus să nu îţi pierzi încrederea?) Da, am făcut acest lucru. Am reuşit pe final. La prima încercare m-am zbătut destul de mult să găsesc echilibrul monopostului. M-am retras, am răcit pneurile, de comun acord cu echipa, am avut o strategie extraordinară”, a declarat Lando Norris după cursa Marelui Premiu al Statelor Unite.

Colegul lui Lando Norris de la McLaren, Oscar Piastri, care e liderul în clasamentul general al piloţilor, a terminat cursa din SUA doar pe locul 5, în spatele lui Lewis Hamilton (Ferrari).