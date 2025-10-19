Cursa Marelui Premiu al Statelor Unite, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY (21:45). Verstappen, în pole - Antena Sport

Cursa Marelui Premiu al Statelor Unite va fi în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY de la ora 21:45. Max Verstappen va lua startul din pole-position, de pe locul secund urmând să plece Lando Norris, iar de pe trei, Charles Leclerc.
Max Verstappen a avut un week-end perfect la Austin, înainte de marea cursă. Campionul mondial en-titre a câștigat cursa de sprint, cu plecare din pole-position.
Cursa Marelui Premiu al Statelor Unite, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY (21:45)
Sprintul a fost un dezastru pentru cei doi piloți McLaren. Oscar Piastri și Lando Norris au făcut accident în primul tur al cursei și au abandonat, la fel și Fernando Alonso, și el fiind implicat.
Accidentul dintre Oscar Piastri, Lando Norris și Fernando Alonso din cursa de sprint:
Olandezul şi-a asigurat astfel al 47-lea pole position din cariera sa, al treilea în ultimele patru Mari Premii, şi continuă să pună presiune pe piloţii McLaren în cursa pentru titlu.
“A fost o calificare foarte bună, maşina a fost rapidă şi confortabilă. Cu toate acestea, nu a fost uşor să pun totul cap la cap pe această pistă dificilă, mai ales cu căldura şi vântul de aici, aşa că este un rezultat foarte solid”, a spus “Mad Max”.
Pilotul britanic George Russell (Mercedes), câştigător la Singapore acum două săptămâni, a ocupat locul patru, devansându-i pe compatriotul său Lewis Hamilton (Ferrari) şi pe Piastri.
Top 10 este completat de italianul Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), pilotul britanic Oliver Bearman (Haas) şi spaniolii Carlos Sainz (Williams) şi Fernando Alonso (Aston Martin).
Grila de start în Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite:
Linia 1:
- Max Verstappen (Olanda/Red Bull)
- Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes)
Linia a 2-a:
- Charles Leclerc (Monaco/Ferrari)
- George Russell (Marea Britanie/Mercedes)
Linia a 3-a:
- Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari)
- Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes)
Linia a 4-a:
- Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes)
- Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari)
Linia a 5-a:
- Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes)
- Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes)
Linia a 6-a:
- Nico Hulkenberg (Germania/Sauber-Ferrari)
- Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull)
Linia a 7-a:
- Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull)
- Pierre Gasly (Franţa/Alpine-Renault)
Linia a 8-a:
- Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Renault)
- Gabriel Bortoleto (Brazilia/Sauber-Ferrari)
Linia 9-a:
- Esteban Ocon (Franţa/Haas-Ferrari)
- Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes)
Linia a 10-a:
- Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes)
- Isack Hadjar (Franţa/Racing Bulls-Red Bull)
