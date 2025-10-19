Cursa Marelui Premiu al Statelor Unite, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY (21:45). Verstappen, în pole - Antena Sport

Cursa Marelui Premiu al Statelor Unite va fi în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY de la ora 21:45. Max Verstappen va lua startul din pole-position, de pe locul secund urmând să plece Lando Norris, iar de pe trei, Charles Leclerc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Max Verstappen a avut un week-end perfect la Austin, înainte de marea cursă. Campionul mondial en-titre a câștigat cursa de sprint, cu plecare din pole-position.

Cursa Marelui Premiu al Statelor Unite, în direct pe Antena 3 CNN și live în AntenaPLAY (21:45)

Sprintul a fost un dezastru pentru cei doi piloți McLaren. Oscar Piastri și Lando Norris au făcut accident în primul tur al cursei și au abandonat, la fel și Fernando Alonso, și el fiind implicat.

Accidentul dintre Oscar Piastri, Lando Norris și Fernando Alonso din cursa de sprint:

Olandezul şi-a asigurat astfel al 47-lea pole position din cariera sa, al treilea în ultimele patru Mari Premii, şi continuă să pună presiune pe piloţii McLaren în cursa pentru titlu.