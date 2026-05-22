Lewis Hamilton: “Voi mai rămâne în Formula 1 o bună bucată de vreme, aşa că obişnuiţi-vă cu ideea”

Lewis Hamilton a respins ceea ce el numeşte „încercările unor oameni” de a-l retrage şi insistă că va rămâne în Formula 1 pentru „o bună perioadă de timp” de acum înainte, relatează AP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campionul în vârstă de 41 de ani pare să fi confirmat că acordul său cu Ferrari include şi anul 2027, atunci când a fost întrebat despre viitorul sezon, după un început cu suişuri şi coborâşuri al celui de-al doilea sezon al său alături de echipa italiană.

Lewis Hamilton: “Voi mai rămâne în Formula 1”

„Încă mai am contract, aşa că totul îmi este clar 100%. Sunt în continuare concentrat, sunt în continuare motivat, iubesc în continuare din toată inima ceea ce fac şi voi mai rămâne aici o bună bucată de vreme, aşa că obişnuiţi-vă cu ideea”, a declarat el joi, înaintea Marelui Premiu al Canadei.

„Sunt mulţi care încearcă să mă convingă să mă retrag, dar eu nici măcar nu mă gândesc la asta. Deja mă gândesc la ce urmează şi îmi fac planuri pentru următorii cinci ani. Dar da, intenţionez să mai rămân aici încă o vreme.”

Hamilton a obţinut primul său podium în Marele Premiu pentru Ferrari în China, în martie, după o aşteptare de peste un an, dar se află în spatele coechipierului său Charles Leclerc în clasament şi a rămas blocat la un total de 105 victorii de la ultima sa victorie cu Mercedes în 2024.