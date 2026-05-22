Home | Formula 1 | Lewis Hamilton: “Voi mai rămâne în Formula 1 o bună bucată de vreme, aşa că obişnuiţi-vă cu ideea”

Lewis Hamilton: “Voi mai rămâne în Formula 1 o bună bucată de vreme, aşa că obişnuiţi-vă cu ideea”

Dan Roșu Publicat: 22 mai 2026, 11:53

Comentarii
Lewis Hamilton: Voi mai rămâne în Formula 1 o bună bucată de vreme, aşa că obişnuiţi-vă cu ideea

Lewis Hamilton, în Canada - Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Lewis Hamilton a respins ceea ce el numeşte „încercările unor oameni” de a-l retrage şi insistă că va rămâne în Formula 1 pentru „o bună perioadă de timp” de acum înainte, relatează AP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campionul în vârstă de 41 de ani pare să fi confirmat că acordul său cu Ferrari include şi anul 2027, atunci când a fost întrebat despre viitorul sezon, după un început cu suişuri şi coborâşuri al celui de-al doilea sezon al său alături de echipa italiană.

Lewis Hamilton: “Voi mai rămâne în Formula 1”

„Încă mai am contract, aşa că totul îmi este clar 100%. Sunt în continuare concentrat, sunt în continuare motivat, iubesc în continuare din toată inima ceea ce fac şi voi mai rămâne aici o bună bucată de vreme, aşa că obişnuiţi-vă cu ideea”, a declarat el joi, înaintea Marelui Premiu al Canadei.

„Sunt mulţi care încearcă să mă convingă să mă retrag, dar eu nici măcar nu mă gândesc la asta. Deja mă gândesc la ce urmează şi îmi fac planuri pentru următorii cinci ani. Dar da, intenţionez să mai rămân aici încă o vreme.”

Hamilton a obţinut primul său podium în Marele Premiu pentru Ferrari în China, în martie, după o aşteptare de peste un an, dar se află în spatele coechipierului său Charles Leclerc în clasament şi a rămas blocat la un total de 105 victorii de la ultima sa victorie cu Mercedes în 2024.

Reclamă
Reclamă

Lacrimile lui Hamilton pentru Arsenal

Hamilton a recunoscut, de asemenea, că a avut lacrimi în ochi săptămâna aceasta, după ce echipa sa din copilărie, Arsenal, a pus capăt unei aşteptări de 22 de ani pentru titlul din Premier League.

„Cred că, la fel ca pentru toată lumea, a fost un moment foarte emoţionant. Sincer să fiu, am vărsat o lacrimă”, a spus el. Ultima dată când Arsenal a câştigat titlul, Hamilton era un tânăr de 19 ani, aspirant la cariera de pilot, care concura în Formula 3.

„Am avut atât de multe momente în care am fost aproape şi, să reuşim în sfârşit, a fost ceva de genul «wow». Am simţit o mare emoţie, şi sunt sigur că la fel au simţit şi mulţi alţii. Sunt pur şi simplu atât de fericit şi mândru de echipă”, a adăugat Hamilton.

Primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul de 15 ani din Bacău care a murit aşteptând ambulanţaPrimele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul de 15 ani din Bacău care a murit aşteptând ambulanţa
Reclamă

„Direcţia pe care au urmat-o în ultimii doi ani a fost pur şi simplu fantastică, aşa că sunt foarte inspirat de ceea ce au realizat. Sunt foarte, foarte mândru de echipă. Şi cred că de aici încolo vor merge din ce în ce mai bine şi vor deveni tot mai puternici.”

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Marius Baciu să ducă FCSB în preliminariile Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care trupul româncei moarte în Germania e scos de sub ruine. Familia Andreei era de faţă
Observator
Momentul în care trupul româncei moarte în Germania e scos de sub ruine. Familia Andreei era de faţă
Ciprian Marica trage un semnal de alarmă înainte de barajul cu Chindia: „E o situaţie jenantă pentru Farul şi pentru toţi! Gardoş spune că nu aveau obiectiv nici să intre în play-off”
Fanatik.ro
Ciprian Marica trage un semnal de alarmă înainte de barajul cu Chindia: „E o situaţie jenantă pentru Farul şi pentru toţi! Gardoş spune că nu aveau obiectiv nici să intre în play-off”
13:56

Anunţul momentului! Ce post a acceptat Pep Guardiola după despărţirea de Manchester City. OFICIAL
13:07

Gică Hagi a anunţat lotul României pentru dubla cu Georgia şi Ţara Galilor. “Regele” a convocat 5 debutanţi
12:51

Alvaro Arbeloa a anunţat că pleacă de la Real Madrid! Ce a spus despre venirea lui Jose Mourinho pe Bernabeu
12:35

Thomas Tuchel a anunţat lotul Angliei pentru Cupa Mondială 2026! Numele mari lăsate acasă de german: “Mă simt uşurat”
12:11

Încă o revoluție! Mondialul din 2030 ar putea avea 16 grupe și o treime din membrii FIFA la start
11:35

Lovitură teribilă pentru Siyabonga Ngezana! Nu a prins lotul Africii de Sud pentru Campionatul Mondial
Vezi toate știrile
1 “Un meci nebun” Prima reacţie a lui Jaqueline Cristian după ce a reuşit o performanţă unică în carieră! 2 UPDATETuchel, decizii “bombă” în privinţa lotului pentru Mondial! Vedetele care sunt OUT: “Am fost şocat şi devastat” 3 8.7 milioane de euro pentru FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali 4 Octavian Popescu, ironie la adresa lui Gică Hagi? Fotografia publicată de fotbalistul FCSB-ului 5 Răzvan Lucescu a luat decizia! Anunţul turcilor, după oferta primită de la Beşiktaş 6 Sud-africanii au reacţionat după ce Siyabonga Ngezana a semnat!
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”
Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia!Pe lângă Baiaram, un alt jucător de la Universitatea Craiova pleacă. Merge în Italia!