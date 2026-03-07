Mercedes impresionează prin viteză. Analiza lui Adrian Georgescu, după calificările din MP al Australiei - Antena Sport

Testele și calificările confirmă cele petrecute în testele presezon din Barcelona și Bahrain. Ferrari arată bine, piloții săi realizează deseori cei mai buni timpi. Mașinile McLaren au tracțiune bună dar pe termen lung, în condiții de cursă. Monoposturile Red Bull au un propulsor surprinzător de Pe un circuit unde partea electrică a propulsiei e foarte importantă, Mercedes e însă echipa dominantă.

Strategii diferite de încărcare a bateriei

Dacă în general antrenamentele, mai ales pe o asemenea pistă, sunt dedicate găsirii unui compromis aero-mecanic, la teste prioritatea a fost alta. Toată lumea a încercat să eficientizeze strategiile de descărcare și de încărcare a bateriei.

E un circuit unde trebuie făcut Lift and Coast sau Super Clipping pentru reîncărcarea bateriei pe un sfert din distanța turului. Întrebarea e unde e cel mai eficient să faci asta.

Fiecare a încercat strategii diferite, în funcție de stilul propriu și de verdictul software-ului. De pildă, la Ferrari, Hamilton a făcut mai multe manevre LiCo în primul sector. În același timp, pentru recuperarea energiei Leclerc s-a concentrat mai degrabă asupra frânării din virajul al 11-lea.

Mercedes a dominat și în simularea de cursă

Mercedes a părut în prima sesiune de teste că-și ascunde adevăratul potențial. Russell și Antonelli au abordat adesea linia dreaptă lungă de final cu turații ale motorului cu 1.000 rotații pe minut mai mici decât ale ceorlalți.