Mercedes impresionează prin viteză. Analiza lui Adrian Georgescu, după calificările din MP al Australiei - Antena Sport

Mercedes impresionează prin viteză. Analiza lui Adrian Georgescu, după calificările din MP al Australiei

Formula 1 | Mercedes impresionează prin viteză. Analiza lui Adrian Georgescu, după calificările din MP al Australiei

Mercedes impresionează prin viteză. Analiza lui Adrian Georgescu, după calificările din MP al Australiei

Adrian Georgescu Publicat: 7 martie 2026, 10:17

Mercedes impresionează prin viteză. Analiza lui Adrian Georgescu, după calificările din MP al Australiei

George Russell și Kimi Antonelli, în Australia/ Profimedia

Testele și calificările confirmă cele petrecute în testele presezon din Barcelona și Bahrain. Ferrari arată bine, piloții săi realizează deseori cei mai buni timpi. Mașinile McLaren au tracțiune bună dar pe termen lung, în condiții de cursă. Monoposturile Red Bull au un propulsor surprinzător de Pe un circuit unde partea electrică a propulsiei e foarte importantă, Mercedes e însă echipa dominantă.

Strategii diferite de încărcare a bateriei

Dacă în general antrenamentele, mai ales pe o asemenea pistă, sunt dedicate găsirii unui compromis aero-mecanic, la teste prioritatea a fost alta. Toată lumea a încercat să eficientizeze strategiile de descărcare și de încărcare a bateriei.

E un circuit unde trebuie făcut Lift and Coast sau Super Clipping pentru reîncărcarea bateriei pe un sfert din distanța turului. Întrebarea e unde e cel mai eficient să faci asta.

Fiecare a încercat strategii diferite, în funcție de stilul propriu și de verdictul software-ului. De pildă, la Ferrari, Hamilton a făcut mai multe manevre LiCo în primul sector. În același timp, pentru recuperarea energiei Leclerc s-a concentrat mai degrabă asupra frânării din virajul al 11-lea.

Mercedes a dominat și în simularea de cursă

Mercedes a părut în prima sesiune de teste că-și ascunde adevăratul potențial. Russell și Antonelli au abordat adesea linia dreaptă lungă de final cu turații ale motorului cu 1.000 rotații pe minut mai mici decât ale ceorlalți.

În cea de-a doua sesiune însă cei de la Mercedes au întețit ritmul. La fel și cei de la McLaren. Oscar Piastri a obținut cel mai bun timp al sesiunii. Monopostul MCL40 dispune de o tracțiune foarte bună la ieșirea din virajele lente și medii. Aceste puncte sunt de o importanță foarte mare, căci una dintre principalele provocări este transferul corect al cuplului enorm livrat de hibrid la ieșirea din viraj.

Echipa dominantă în regim de cursă e însă Mercedes. Pe liniile de viteză, unde beneficiază de aportul puterii electrice, monoposturile W17 sunt imbatabile. O scriu și cei de la The Race, și cei de la Formula Passion, și cei de la Motorsport. Și Leclerc s-a arătat impresionat de ritmul de cursă arătat de simularea lui Russell, realizată vineri. În același timp, McLaren a dezamăgit pe distanțe lungi. Deși Piastri a stabilit cel mai rapid timp în a doua sesiune de antrenamente, australianul a fost cu 1,27 secunde pe tur mai lent decât Mercedes, în regim de cursă. Între timp, coechipierul său, Lando Norris, a urmat un program complet diferit și nu a reușit să stabilească niciun timp reprezentativ pe distanțe lungi.

Se va diminua ecartul?

Chiar și în condițiile în care Antonelli a intrat in extremis în Q1 și doar datorită steagului roșu cauzat de ieșirea în decor a lui Verstappen, italianul a urcat fără probleme pe poziția a doua a grilei. În principiu, pe o astfel de pistă, unde nu se frânează mult, mașinile W17 sunt cu cel puțin jumătate de secundă în fața celorlalte monoposturi. Comparațiile grafice arată însă că, de exemplu, Leclerc era constant mai rapid decât Russell în zonele cu viraje lente și medii. Ceea ce înseamnă că, pe circuite unde se frânează mai mult, acest ecart va scădea.

Cât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieliCât câștigă studenții care lucrează în cantina universității. "Bursa" îi ajută să-şi acopere câteva cheltuieli
Sau poate FIA va lua decizia de a diminua ponderea puterii electrice în ecuația propulsiei. Această măsură, teoretic, ar mai nivela diferențele.

 

